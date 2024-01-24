新春禮盒｜$140起精選小食賀年茶飲 台式風味奶蛋素送長輩最佳！

新春佳節即將來臨，送禮的時刻又到了！選擇一份精心打造的新春禮盒，能表達對親朋好友的祝福，無論是傳統的美食禮盒或到獨特的滋養健康食品，01網購都精選了必入之選！由台式禮盒、名茶禮盒，到養生湯包，款款都係新春前做緊抵至優惠，低至$140入手，自用定送禮都唔失禮，即睇有邊款啱心水啦！



1.喜之坊 -花生富貴

喜之坊原創圓片牛軋糖，口感軟Q、不黏牙，係暢銷熱賣的明星商品。包裝是以麻將造型，內含中發白及一至九萬隨機出貨，是過年打牌補充打牌運的最佳零食！

喜之坊 -花生富貴 (原價：$138)

優惠價：$131.1（最多可使用2,600積分，抵消$26現金）

立即選購

2.正官庄 - 高麗蔘口服液 - 水蜜桃 / 紅石榴 30條

水蜜桃嚴選來自以色列的水蜜桃，配合優質六年根高麗蔘，味道清甜而且100%無添加，滋陰潤肺，有效舒緩因煎炸食物或天氣轉變引起的氣管不適。

紅石榴對女性極為有益，能調節生理期內分泌紊亂，有效舒緩經期前後不適，紅石榴更有「童顏聖物」的美譽，抗氧化能力高，能維持肌膚保濕亮白。

正官庄 - 高麗蔘口服液 - 水蜜桃 / 紅石榴 (原價：$399)

水蜜桃優惠價：$145（最多可使用2,900積分，抵消$29現金）

紅石榴優惠價：$139（最多可使用2,700積分，抵消$27現金）

立即選購

3. 老行家即食養生福袋(一套6件)

老行家即食養生福袋(一套6件)

新年送禮最緊要樣樣齊全，咁樣先夠大方得體！老行家即食養生福袋就啱哂送禮，一套6件有齊鮑魚、燕窩同滋養湯包，即開即食非常方便，選用全是養生食材，火喉味道恰到好處，款款餘韻無窮！

即食養生福袋(一套6件)包括:

1.【思家湯】花旗參南北杏海底椰川貝燉豬展湯包

2.【思家湯】花膠響螺淮杞燉乳鴿湯包

3.【燕之家】紅燒鮑魚(4頭 - 4隻裝)

4.【燕之家】燕窩飲品250ml (參蜜)

5.【燕之家】燕窩飲品250ml(血燕紅棗)

6. 愛情軟喉糖



老行家即食養生福袋(一套6件) (原價：$447)

優惠價：$298（最多可使用5,900積分，抵消$59現金）

立即選購

4. 凍齡新沙律飲 (NMN20000) Anti-Aging Salad Drink Mix

凍齡新沙律飲 (NMN20000) Anti-Aging Salad Drink Mix 30包裝

凍齡新沙律飲的黃金抗老配方添加修復DNA成分NMN，成就升級版A+凍齡新沙律飲(N高纖新沙律一包就有五碗沙律的豐富營養及維生素，好處及功效包括：修身、排毒，促進新陳代謝、養顏護膚、維持心臟健康等，新一年為你重新打造健康！

凍齡新沙律飲 (NMN20000) Anti-Aging Salad Drink Mix 30包裝 (原價：$2828）

優惠價：$1414（最多可使用28,200積分，抵消$282 現金）

立即選購

5.久久津-九九金燒禮盒【奶蛋素】

金條造型配上內餡濃郁嘅芝士，再加上Q彈滑順嘅麻糬，鹹甜結合，好吃又賞心悅目。奶蛋素人士都合適。

久久津-九九金燒禮盒【奶蛋素】 (原價：$148）

優惠價：$140（最多可使用45,200積分，抵消$452現金）

立即選購

6. 香茶仕特選茗茶系列 - 經典大紅袍

香茶仕特選茗茶系列 - 經典大紅袍

產於享有最高聲譽的福建武夷山、中國十大特種名茶的經典大紅袍，茶味香氣馥郁，品嚐後散發出獨特的岩骨花香。有清熱降火、去膩、溫脾胃等功效，與親友享用過年美食共聚時，嚐一口茶解膩最適合不過啦！

香茶仕特選茗茶系列 - 經典大紅袍 (原價：$668)

優惠價：$568（最多可使用11,300積分，抵消$113現金）

立即選購

7. Ozen生活館 - 黑芝麻營養糕

Ozen生活館 - 黑芝麻營養糕

想要在過年時吃到與傳統食物不同的口味，送上養生又營養的小糕點淺嚐也是不錯的選擇。Ozen生活館黑芝麻營養糕，包括養髮的黑芝麻、脆口的合桃、補血的紅棗、護眼枸杞等滋補材料，軟糯微甜口感，多吃幾口也不怕膩。

Ozen生活館 - 黑芝麻營養糕

優惠價：$65（最多可使用1,300積分，抵消$13現金）

立即選購

8.moonwell®️湯包 - 養生食療套裝

moonwell®️湯包 - 養生食療套裝(任選三款)

moonwell®️湯包加熱後即開即飲，食療套裝系列以鮮美的養生食療配方燉湯，烹調後仍保留食材最天然的新鮮滋味，每款各有下火清熱和潤肺、增強人體免疫力、美顏益健等功效。立即趁新年前挑選湯水，感受一下温暖的燉湯帶來的滿滿滋味幸福體驗吧！

養生食療套裝包括：(任選三款)

- 西洋菜陳腎豬橫脷湯

- 胡椒豬肚豬展湯

- 木瓜雪耳豬展湯

- 姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯

- 杏汁白肺湯

- 章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯



【01讀者專屬優惠】moonwell®️湯包 - 養生食療套裝(任選三款) (原價：$294)

優惠價：$175（最多可使用3,500積分，抵消$35現金）

立即選購

9. 老行家 X 燕之家 - 紅粉緋緋燕窩烏雞滴雞精

老行家 X 燕之家 - 紅粉緋緋燕窩烏雞滴雞精

呢款禮盒就最啱送比一眾女士長輩啦！燕之家烏雞精嚴選優質120天烏雞，以自家慢工精煉15小時的傳統技術，不添加一滴水，更能保留完整營養，味道更是濃醇。而老行家的燕窩採用百分百純正血燕盞，以傳統方法精燉而成，完整保留燕窩精華營養。2款都有助養顏亮膚、潤肺補元氣，一盒有齊2樽燕窩同6包雞精，實行新一年元氣滿滿！

老行家 X 燕之家 - 紅粉緋緋燕窩烏雞滴雞精 (一件原價：$668；兩件原價$1,336)

一件優惠價：$567（最多可使用11,300積分，抵消$113現金）

兩件優惠價：$1,020（最多可使用20,400積分，抵消$204 現金）

立即選購

10. 丰丹嚴選本舖 - 賺豹禮盒B

丰丹嚴選本舖-賺豹禮盒B l 幸福Q餅3入+松子茶酥3入+綠豆椪3入

想品嚐與眾不同的新春滋味，可以嚐試台灣特色餅點，丰丹嚴選3款咸甜口味餅點一次滿足你味蕾！當中有人氣No.1鹹香豬腿肉餡料的幸福Q餅，阿薩姆茶香滿分的松子茶酥，以及含豐富油香肉粒的綠豆椪，一盒9件共享不同層次美味！

丰丹嚴選本舖-賺豹禮盒B l 幸福Q餅3入+松子茶酥3入+綠豆椪3入 (原價：$298)

優惠價：$283.1（最多可使用5,600積分，抵消$56現金）

立即選購

更多新春賀年禮盒推介▶ https://bit.ly/4baViIL

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！