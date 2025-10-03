保濕面霜推薦2025｜20大夏季護膚：Kiehl's、肌研、宋智孝用這款

保濕面霜推薦2025｜踏入夏季，但肌膚保濕仍不能忽視，尤其是經常進出冷氣房，肌膚水分得更快。面霜更是作為每日護膚步驟中最不可缺少的一步，挑選一款合適的保濕產品，真的很重要！這次「01女生」為大家集合了20款保濕面霜，包括Kiehl's、Caudalie、The Whoo等，在考慮入手哪一款時可以參考一下！



Lookfantastic新用戶輸入優惠碼 👉 【LFNC】指定商品享 15% 折扣

保濕面霜推薦1. Kiehl's 特效保濕乳霜 50ml HK$340

Kiehl's的特效保濕乳霜﹐質感輕盈柔滑，再配合不致粉刺配方，能被肌膚快速吸收且無油膩黏笠感。早前推出的全新第3代升級配方，能瞬間為肌膚注入水至15層角質層，為肌膚帶來72小時長效保濕及強韌肌膚抵禦侵損﹐同時防止水份流失及有效舒緩泛紅乾癢，在使用後膚質變得更柔軟、水潤和彈嫩。

立即選購👉🏻Lookfantastic優惠

保濕面霜推薦1. Kiehl's 特效保濕乳霜 50ml HK$340（品牌提供）

保濕面霜推薦2. Elizabeth Arden 撫紋抗皺水凝面霜 50ml HK$735

Elizabeth Arden的撫紋抗皺水凝面霜採用全新雙A醇配方，可從內到外改善肌膚。首先為面部解決老化跡象：減少紋路、擊退黑斑、緊緻毛孔以及調整膚色及亮度，為肌膚全面升級煥發青春容光，同時補充天然膠原蛋白，防止頑固細紋再次出現。此外，面霜質地絲滑透薄並含有透明質酸，能為肌膚提升水潤度，長效保濕。面霜瓶的設計還選用了創新真空按壓頭，輕輕按壓壓頭即可取得適量面霜，確保產品能保持新鮮以發揮原有的強大功效，及避免使用過量的問題。

立即選購👉🏻Lookfantastic限時8折優惠 $600

保濕面霜推薦2. Elizabeth Arden 撫紋抗皺水凝面霜 50ml HK$735（品牌提供）

保濕面霜推薦3. The Whoo 花韻能量注活面霜 50ml HK$660

The Whoo 新推出的花韻能量注活系列，主打以鳶尾花中萃取滿滿精華，為肌膚回復原生的活力。系列中的花韻能量注活面霜，成分中添加了含有維他命E的乳木果油及白池花籽油護膚成分，配合柔滑的乳霜質地能完美鎖住肌膚水分，防止水分流失。當乳霜融化於肌膚上，能細滑平整肌膚紋理，令肌膚長效保持柔滑彈潤狀態。

保濕面霜推薦3. The history of Whoo 花韻能量注活面霜 50ml HK$660（品牌提供）

保濕面霜推薦4. 肌研 Premium緊緻亮肌面霜 50g HK$219

肌研所推出的Premium緊緻亮肌面霜，加入全新高濃度活性抗老及保濕滋潤成分，包括4重活性多肽、腺苷Adenosine及皇牌7種透明質酸，有助激活膠原增生、塑顏褪黃、去紋去皺及抗老修復。面霜質地輕軟幼滑，極易滲透吸收，瞬速令蘋果肌重拾飽滿和提升輪廓線，肌膚回復彈滑有光澤。

保濕面霜推薦4. 肌研 Premium緊緻亮肌面霜 50g HK$219（品牌提供）

保濕面霜推薦5. First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕⿆⾯霜 170g HK$319

First Aid Beauty的強效保濕皇牌燕⿆⾯霜，是品牌的皇牌暢銷產品，不僅可用於面部，還是全⾝適⽤的，可為乾燥或受損的肌膚，甚⾄濕疹肌提供即時緩解和⻑期保濕。面霜質地如奶油般，能瞬間吸收，配⽅中含有膠體燕⿆，能在使⽤後令肌膚感覺光滑、滋潤和舒適。

立即選購👉🏻Lookfantastic優惠

保濕面霜推薦5. First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕⿆⾯霜 170g HK$319（品牌提供）

保濕面霜推薦6. TATCHA 毛孔細緻水潤補濕霜 50ml

TATCHA所推出的毛孔細緻水潤補濕霜，蘊含超級食物濃縮物 Hadasei-3TM，可深入肌底，並增添植物源性BHA替代物，可以收斂及平滑毛孔。此外還含有多分子量甘油、野玫瑰及心葉，有效減少水分流失及改善皮膚屏障，達到持久保濕及舒緩敏感皮膚。

保濕面霜推薦6. TATCHA 毛孔細緻水潤補濕霜 50ml（品牌提供）

保濕面霜推薦7. Origins YouthtopiaTM 蘋果活肌彈潤輕盈面霜 50ml HK$420

Origins的蘋果活肌彈潤輕盈面霜，富含抗氧化物的發酵蘋果皮萃取、蘋果幹細胞萃取、蘋果籽油以及乙醯六胜肽-8，有效中和加劇肌膚衰老的環境污染物，顯著促進肌膚表面細胞再生，讓肌膚看來持續年輕。此外，面霜有著具有卓越的的保濕鎖水能力，並可高效抵禦與膠原蛋白流失引起相關的顯住衰老跡象。

立即選購👉🏻Lookfantastic優惠

保濕面霜推薦7. Origins YouthtopiaTM 蘋果活肌彈潤輕盈面霜 50ml HK$420（品牌提供）

保濕面霜推薦8. ASTALIFT 3層逆齡緊緻面霜 30g HK$420

ASTALIFT的3層逆齡緊緻面霜，以品牌王牌的抗氧成分「蝦紅素」及「茄紅素」，配合「3種骨膠原」，達至預防及補充真皮層中的骨膠原，能夠有效預防因氧化而導致衰老的情況，同時補充3種不同骨膠原至真皮層，達至真皮層骨膠原再生，為肌膚提供最底層的支撐及加強儲存水分的功能。此外，面霜更加入白柳提取物，能夠重新整齊排列角質層細胞，使肌膚表層更光滑，從而更有光澤及彈性。

保濕面霜推薦8. ASTALIFT 3層逆齡緊緻面霜 30g HK$420（品牌提供）

保濕面霜推薦9. BIOEFFECT 益肌凝脂高保濕滋潤霜 50ml HK$980

BIOEFFECT 是一個來自冰島的品牌，當中所推出的益肌凝脂高保濕滋潤霜是採用純正冰島水、大麥EGF、透明質酸和維他命E調配而成的清爽滋潤保濕霜，使用期間可以為肌膚含水量提高達35%，並可以持續長達12小時保濕。滋潤霜除了可以滋潤肌膚，還能使肌膚更光滑和豐滿！產品符合Clean Beauty 的標準，只有16種純淨、安全和有效的成分，讓大家可更安心使用。

立即選購👉🏻Lookfantastic優惠

保濕面霜推薦9. BIOEFFECT 益肌凝脂高保濕滋潤霜 50ml HK$980（品牌提供）

保濕面霜推薦10. Yves Rocher 花萃幹細胞再生全效面膜霜 75ml HK$695

Yves Rocher推出的花萃幹細胞再生全效面膜霜，注入了花萃幹細胞精華、亮白活性成分源光精萃以及由丁香萃取植物芽花蜜，後者更是擁有具有強大抗衰老活性成分。此外，產品還蘊藏一千萬植物再生細胞，經使用後，肌膚變得緊緻潤澤、提亮膚色以及提升輪廓，重塑精緻的面部和肩頸線條。

保濕面霜推薦11. Caudalie 葡萄籽保濕啫喱面霜 60ml HK$260

Caudalie人氣熱賣的葡萄籽保濕啫喱面霜，今年推出全新升級版，產品含高達98%天然純素成分，並均注入品牌獨家成分法國有機葡萄籽水和透明質酸，為肌膚即時注水，全日無間斷地補水鎖水、舒緩敏感、穩定膚況。此外，面霜更有效修復受損肌膚，令肌膚回復彈性，同時激活肌底自生儲水力，長效防止水分流失和預防敏感問題反覆發生，養出水潤肌。

立即選購👉🏻Lookfantastic 8折優惠

保濕面霜推薦11. Caudalie 葡萄籽保濕啫喱面霜 60ml HK$260（品牌提供）

保濕面霜推薦12. Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 50ml HK$225

Glutanex是來自韓國的專業級護膚品牌，致力將穀胱甘肽（Glutathione）中革命性抗氧美白力帶到日常護膚中，成分有效促進美白、抗衰老，同時能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。品牌當中的瞬效深層保濕水凝霜，更是品牌大使宋智孝私心愛用之一，產品可恢復、修復和滋潤肌膚，產品更添加了解玻尿酸及DNA鈉，成分可被肌膚迅間吸收，有助於皮膚自我修復和恢復活力。

保濕面霜推薦12. Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 50ml HK$225（品牌提供）

保濕面霜推薦13. AP BEAUTY 膠原重建緊緻雙效面霜 50ml HK$2,680

AP BEAUTY所推出的膠原重建緊緻雙效面霜，擁有AP獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，兩種成分的協同效應提供了醫美級的修護和緊緻提拉效果，由角質層以至基底層，全面密集修復、重建及堅固肌膚屏障。此外當中高效緊緻肌膚成分，能夠迅速滲透到真皮層，顯著提升肌膚的緊緻度，促進膠原蛋白生成，令皮膚重拾緊緻彈嫩。

保濕面霜推薦13. AP BEAUTY 膠原重建緊緻雙效面霜 50ml HK$2,680（品牌提供）

保濕面霜推薦14. Cetaphil 舒特膚水潤保濕晚霜 48g HK$150

Cetaphil的面部和身體護膚產品，都是備受大眾喜愛。其中舒特膚水潤保濕晚霜，配方增添性質溫和的透明質酸，能極速為肌膚補充大量水份以及防止水份流失，整晚發揮高度補水及滋潤作用同時強化肌膚屏障，肌膚於翌日恢復柔軟、濕潤和光澤。晚霜質感如天鵝絨般輕盈柔滑，能被皮膚快速吸收和滲透，能即時擊退敏感肌膚的5大問題：乾燥、泛紅、粗糙、繃緊及脆弱受損的肌膚屏障，且配方能溫和地潤澤敏感皮膚不會造成刺激。

立即選購👉🏻Lookfantastic 75折優惠

保濕面霜推薦14. Cetaphil 舒特膚水潤保濕晚霜 48g HK$150 （品牌提供）

保濕面霜推薦15. Curel 深層高效保濕面霜 40g

Curel 的深層高效保濕面霜，蘊含潤浸保濕Ceramide功能成分及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，回復至柔滑富彈性，同時有效抗禦外來刺激。此外保濕面霜採用深層高效保濕配方，可預防乾燥問題惡化，並提升肌膚自我防禦能力，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。

立即選購👉🏻Lookfantastic 優惠

保濕面霜推薦15. Curel 深層高效保濕面霜 40g（Curel）

保濕面霜推薦16. Dr.G 深層滲透水潤舒緩保濕霜 50ml

Dr.G的深層滲透水潤舒緩保濕霜，蘊含11種保濕成分，可為肌膚帶來養分，有助為肌膚補充充足的水分，使肌膚保持充盈彈潤。保濕霜有助建立保濕修護，達至長時緊鎖水分，為肌膚帶來密集的水潤舒緩修護。此外配方親和，對敏感肌膚友好，打造出水潤彈性肌。

保濕面霜推薦16. Dr.G 深層滲透水潤舒緩保濕霜 50ml（Dr.G）

保濕面霜推薦17. LAURA MERCIER 水凝玫瑰多效完美保濕霜 50g HK$610

LAURA MERCIER的水凝玫瑰多效完美保濕霜，專注改善老化跡象，同時為肌膚提供澎湃水分。產品配方蘊含紅茶酵母及海洋複合物，有助改善肌膚光澤，同時抵禦顯著老化跡象和改善膚質，並讓肌膚感覺清新水凝，為隨後的化妝作好準備。

保濕面霜推薦17. LAURA MERCIER 水凝玫瑰多效完美保濕霜 50g HK$610（品牌提供）

保濕面霜推薦18. AHC 玻尿酸補水透亮面霜 50ml HK$199

AHC的玻尿酸補水透亮面霜，蘊含10種複合多維玻尿酸，再配合維他命C成分的專利煥亮玻尿酸 (VITA-HA™)，可為缺水肌膚瞬間補水，維持彈性活力。

保濕面霜推薦18. AHC 玻尿酸補水透亮面霜 50ml HK$199（品牌提供）

保濕面霜推薦19. d program 酵母益生元修復面霜 45g HK$270

d program 所推出的酵母益生元修復面霜，質感水潤透薄不黏笠，一推幻化抗敏薄膜，能重點針對反覆出現的敏感肌。配方中的2大抗敏活性成分和資生堂獨有的DP穩定配方，即時為肌膚保濕鎖水、鎮靜降紅。配合皇牌「酵母益生元科技」，透過增加好菌數量及質素，修復肌膚微生態，從而鞏固肌膚屏障，肌膚回復穩定強韌，重拾嫩滑透亮。

保濕面霜推薦19. d program 酵母益生元修復面霜 45g HK$270（品牌提供）

保濕面霜推薦20. KANEBO 升級版乳霜 HK$820

蘊含獨家TAISHI Complex，可以形成柔潤彈性「日間防護膜層」，在鎖住水分的同時，抵禦SPF30紫外線侵害。結合煙酰胺長效深層滋養肌膚，打造亮澤、彈滑和飽滿肌膚，並糅合晨間綠植與花卉芳香，散發清新活力的香氣。