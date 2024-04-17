妝前底霜推薦2024｜妝前乳助妝容服貼 一支保濕同時均勻提亮膚色

【妝前底霜推薦/妝前乳推薦】每個女生都想打造完美的妝容，想要原生光澤肌、瑕疵較少的妝感，可以護膚開始著手，以面膜、精華等針對保養，從根本養好皮膚。時間較急忙的話，亦可以在上妝前，借助一些化妝、美妝工具稍作『出貓』，急救皮膚、重拾嫩滑肌！



妝前打底應選什麼？妝前底霜、妝前乳、隔離霜的分別

市面上的化妝產品五花八門，妝前打底亦可以根據個人喜好而選，偏好精緻的話可以分開各步驟而入手，想要懶人保養的話更可以選擇一支多效合一的。

而妝前底霜、妝前乳與隔離霜，都是熱門的妝前打底選擇，而隔離霜主要以防曬功能為主，通常具有不同的SPF（Sun Protection Factor）以保護皮膚免受紫外線的損害。另外妝前底霜、妝前乳普遍主打平滑皮膚及增強妝容持久性、附著力，常見功能有保濕、均勻或提亮膚色、調節油脂分泌等。

妝前打底應選什麼？（freepik）

妝前底霜推薦：1. Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 (光采柔滑) Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 37ml

限時優惠低至35折！

想要化妝同時護膚，Clé de Peau Beauté 這款粧前乳霜注入獨家護膚成分智慧亮肌精華，能夠修正肌膚表面的瑕疵與暗沉，同時形成皮膚的抗添染隔離膜，淨化以及阻隔空氣污染及灰塵等污染物。一邊修復同時提供長效保濕、呵護肌膚，同時有助解決脫妝困擾，打造長達8小時的素顏光澤美肌。

妝前底霜推薦：Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 (光采柔滑) Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 37ml（Clé de Peau Beauté）

妝前底霜推薦：2. LANCOME 全方位防禦抗曬清爽乳霜 SPF50 PA++++ 50ml

6折優惠價可入手！

若你想要輕盈質地同時具有防護功能的防曬，LANCOME 這款低致粉刺性、低敏的全方位防禦抗曬清爽乳霜，採用了Airy DefenseTM 輕透防禦技術，抹上後瞬間能與肌膚融合，不留任何油膩觸感、不留白印，特別合適乾肌女生。

妝前底霜推薦：LANCOME 全方位防禦抗曬清爽乳霜 SPF50 PA++++ 50ml（LANCOME）

妝前底霜推薦：3. ELIXIR 補濕抗氧妝前防曬底霜 DAILY UV PROTECTOR 35ml SPF50+ PA++++ HK$230

ELIXIR 這款突破化妝同時護膚的選擇，含有多種高效成份：超強抗氧印度阿薩姆紅茶、膠原蛋白GL、維他命B8複合物等，高達全日24小時保濕以及促進膠原再生，防曬同時調色嫩膚，為其後細緻底妝打好基礎。

妝前底霜推薦：ELIXIR 補濕抗氧妝前防曬底霜 DAILY UV PROTECTOR 35ml SPF50+ PA++++ HK$230（ELIXIR）

妝前底霜推薦：4. Sofina 水潤持妝隔離底霜 SPF16 PA++

只需HK$82即可入手！

不少女生都擔心過多的化妝步驟會容易致痘，除了可以選擇較為輕薄的化妝產品，成份簡單、無香料或不易引起暗瘡的配方亦是一大挑選關鍵。Sofina 這款能夠長效保濕、持續水潤的隔離底霜，能夠提亮同時預防因乾燥而卡粉、脫妝，打造水潤細緻妝效。

妝前底霜推薦： Sofina 水潤持妝隔離底霜 SPF16 PA++（Sofina）

妝前底霜推薦：5. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198

Anessa 的防囇一向以高防禦、不易敏感著稱，這款全新升級的純物理補濕UV乳霜，極微細防曬粒子無縫全面保護皮膚，更無懼負擔感。當中不單蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，更以物理防曬活性成分Zinc Oxide和Titanium Dioxide，不添加紫外線吸收劑，讓皮膚長達8小時輕鬆抗光老化。

妝前底霜推薦：ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198（ANESSA）

妝前底霜推薦：6. ELEGANCE 持久剔透防曬調色乳 MODELING COLOR UP BASE UV 30g SPF40 PA+++ HK$380

ELEGANCE 作為日本國民護膚品牌 ALBION 的旗下化妝支線，產品實力一直受到不少女生讚賞。這款5色的防曬調色乳，一支能夠防禦紫外線、均匀膚色以及隱藏毛孔，無懼汗水、皮脂的影響，打造持久的明亮、無瑕妝感。