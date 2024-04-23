SOGO Thankful Week2024｜6折起入手優惠美妝套裝！持續更新

【SOGO崇光感謝祭2024｜SOGO Thankful Week 2024】一年兩度的SOGO 感謝祭即將開始，各大品牌都有推出優惠，由護膚品、化妝品到香水都有。而SOGO 實體店亦將在4月26日至5月25日，分階段正式發售減價貨品。無論你想寵愛自己、閏密或是母親，乘著優惠入手，精明消費就一定錯不了！



SOGO感謝祭一向都優惠多多，《01女生》為大家精選了SOGO感謝祭中，多款不能錯過優惠美妝套裝，當中包括：ARMANI beauty、SUQQU、CharlotteTilbury等美妝品牌！

SOGO Thankful Week2024即將開始！（SOGO）

SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭

活動日期：2023年4月26日至5月26日

實體店第一階段：2023年4月26日至5月12日

實體店第二階段：2023年5月13日至5月26日



SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ ALBION 持久水凝防曬底妝套裝【18%OFF】

原價HKD$1,560 折後HKD$1,280



想要抗老防黑，做好防曬就是絕對的首要任務！想打造輕透底妝，用上具有調色效果的防曬加上純手工訂製極緻定妝蜜粉餅，就可以有隱藏毛孔的效果，打造細膩原生肌。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ ALBION 持久水凝防曬底妝套裝【18%OFF】（ALBION）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ARMANI beauty 零瑕美妝套裝【29%OFF】

原價HKD$2,036 折後HKD$1,445



ARMANI beauty 近期新推出不少力作，全新限定NUDE MANIA高訂裸粉系列：ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底換上裸粉色調以及集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的絲絨水漾唇釉。

要是想嘗試這些新品的話，零瑕美妝套裝中有迷你絲光輕透氣墊修護粉底，另外亦可以任選1件粉底及任何1件彩妝產品，再配上其他妝品，由妝前到完妝都一set 處理好！

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ARMANI beauty 零瑕美妝套裝【29%OFF】(ARMANI beauty)

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜SUQQU 晶采胭脂唇膏組【25%OFF】

原價HKD$1,104 折後HKD$830



今年水光妝感大熱，想打造自然光澤的話，以潤澤、亮麗的妝品就能幫助不少。這套SUQQU 晶采胭脂唇膏組中，有漸變的晶采淨妍胭脂以及水潤的晶采潤艷唇膏，能夠打造和諧粉調的妝感。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜SUQQU 晶采胭脂唇膏組【25%OFF】(SUQQU)

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝【32%OFF】

原價HKD$1,284 折後HKD$875



Charlotte Tilbury 好評無數，加上精美的包裝外殼，可謂實力與外表兼備的擔當。這款魔法美妝套裝中一物包辦整個妝容，妝前可用Magic cream，由粉底、眼影、粉餅、唇膏到化妝包都有。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝【32%OFF】（Charlotte Tilbury）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜LANEIGE NEO氣墊粉底套裝【35%OFF】

原價HKD$530 折後HKD$350



氣墊粉底方便上妝又輕盈好攜帶，LANEIGE NEO氣墊粉底以嶄新 2-Step Seamless Technology及添加Liquid Diamond™鑽光粒子，令粉底更持妝、完美貼合肌膚。