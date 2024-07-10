防曬推薦2024｜34大高評防曬！$68不輸專櫃、ANESSA、ALLIE高效

防曬推薦2024必買34大好用防曬！一年四季都需要做好防曬措施，尤其是在紫外線高的夏季！然而面對五花八門的防曬產品，真的會無從下手，這次就為大家集合了多款好用又成分溫和的防曬產品，包括：Nivea、Bioderma、Vichy等品牌的高效防曬產品。還在猶豫買哪一款防曬乳的話，不妨參考以下推薦，為今個夏日做好準備！



防曬推薦2023！實試4款熱門產品：ANESSA防曬斑、SHISEIDO不黏膩

防曬推薦1. Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 150ml HK$216

時常需要長時間露曬陽光下或喜歡戶外活動的女生可選擇這款！Sebamed的防曬潤膚露採用防水配方含高度雙重防曬成分及維他命E，阻止UVA及UVB紫外線對皮膚的傷害，以及含維他命原B5可以促進曬後肌膚更生，保持肌膚幼嫩。產品適合所有膚質，敏感皮膚亦可適用。

性價比：★★★★☆

防曬推薦1. Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 HK$184.5（Sebamed）

防曬推薦2. Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$68

夏日冰涼推薦！Nivea的冰感防曬乳液採用了獨特薄荷涼爽配方，達到防曬同時降低肌膚表面溫度，用後清新舒服！而且產品不會因流汗﹑玩水降低防曬放果，適合長時間戶外活動使用！防曬乳液質地輕薄易吸收，配方更添加高效維他命E，能有效抵禦日曬後肌膚乾燥﹑缺水問題，肌膚保持光滑有彈性。

性價比：★★★★★

防曬推薦2. Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$68（Nivea）

防曬推薦3. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220

Bioderma的高效輕爽防曬乳液質地水潤輕盈，配合獨有3重粉狀粒子配方，用後觸感清爽啞緻、不黏膩，且集物理及化學性防曬優點於一身，能吸收、反射、散射UVA及UVB，適合任何皮膚，尤其是混合性至油性肌膚及敏弱肌膚。產品更結合了CELLULAR BioPROTECTION™專利配方，能保護及預防肌膚提早老化。

性價比：★★★★☆

防曬推薦3. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220（Bioderma）

防曬推薦4. Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$255

Vichy的水潤防曬日霜質感清爽不黏膩，而且能有效全天候保護肌膚不受紫外線侵害，產品配方含黃苓萃取精華、維他命E及其他抗氧化成分，讓肌膚不受紫外線傷害，同時有助防止色斑的形成。此外防曬日霜成分中更加入了甘油，能讓肌膚時刻保持水潤。

性價比：★★★★☆

防曬推薦4. Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$215（Vichy）

防曬推薦5. Dr. Barbara Sturm Net Sustain Sun Cream Body SPF30

購買方法：NET-A-PORTER【現售HK$1,000/150ml】

在抗老方面甚為知名的Dr. Barbara Sturm，其防曬產品也有不俗的功效，性質溫和，適合敏感肌膚，除了可以抵禦日常紫外線，亦具防護保濕功效，從而減少因曬太陽而致的衰老問題。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜Dr. Barbara Sturm Net Sustain Sun Cream Body SPF30 (NET-A-PORTER)

防曬推薦6. Dr. Dennis Gross Skincare Net Sustain Dark Sport Sun Defense Sunscreen SPF50

購買方法：NET-A-PORTER【現售HK$395/50ml】

防曬乳能夠抵禦UVA和UVB等有害的紫外線，蘊含獨家抗老配方，包括褪黑素、維他命C和維他命E等，在減少自由基侵害的同時，為肌膚深層補水，令肌膚恢復緊致彈性。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜Dr. Dennis Gross Skincare Net Sustain Dark Sport Sun Defense Sunscreen SPF50 (NET-A-PORTER)

防曬推薦7. SK-II 輕透多效防曬乳 SPF50+ / PA+++++ 30g HK$650

SK-II 的輕透多效防曬乳質地輕透如精華，含有對抗氧化壓力的傳奇成分PITERA、可有效提亮膚色的煙酰胺成分以及幫助肌膚提亮減黃的天然梅果萃取物成分，讓肌膚得到雙重防護及提亮。防曬乳具8小時超持久保濕防曬力，在防曬同時自帶護膚功能，有效阻擋UVA、UVB、IR及空氣污染，預防曬斑形成和對抗光老化，敏感肌人士適用。

性價比：★★★★★

防曬推薦7. SK-II 輕透多效防曬乳 SPF50+ / PA+++++ 30g HK$650（品牌提供）

防曬推薦8. CLARINS 至臻凝時防曬霜PROTECTEUR UV REVITALISANT SPF50 PA++++ 30mL HK$850

CLARINS的至臻凝時防曬霜結合高效UVA/UVB保護及抗衰老護膚功效，有效抗禦UVA、UVB傷害，保護肌膚屏障及真皮層，同時提升肌膚光澤度及均勻膚色。防曬霜是乳液質感輕盈不油膩，極易吸收，同時用後不留白痕，更能強化肌膚保濕力，全日保持水潤。

性價比：★★★★☆

防曬推薦8. CLARINS 至臻凝時防曬霜PROTECTEUR UV REVITALISANT SPF50 PA++++ 30mL HK$850（品牌提供）

防曬推薦9. clé de peau beauté 全新全效修護細胞身體防曬乳 SPF50+ PA++++ 100ml HK$800

獨家引用深層細胞抵禦科技及四重防禦技術，有效阻隔紫外線、藍光及紅外線，同時導入美肌紅光，打造肌膚雙重防護力，以預防光老化問題。防曬配方蘊含超過一半奢華護膚成分，包括摩洛哥百里香精華，可以增強自身抗紫外線防禦力，而抗紅外線粉末、牛磺酸及抗污染粉末，則能反射破壞性光線，抵禦環境污染，並緩解肌膚泛紅，建立健康肌膚屏障。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜clé de peau beauté 全新全效修護細胞身體防曬乳 SPF50+ PA++++ 100ml(clé de peau beauté提供)

防曬推薦10. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179

肌研的水潤物理防曬保濕霜採用多效修護配方，擁有極水潤透薄且毫不黏笠的舒爽質感，以純物理防曬配方，不傷肌膚、不塞毛孔以及不致黑頭，同時帶有高度防曬系數SPF50+ PA++++，為肌膚提供全方位保護。此外防曬霜蘊含明星美白成份Niacinamide（煙醯胺），有效抑制黑色素生成和減少黑色素沉澱為肌膚提亮淡斑，亦結合了品牌皇牌透明質酸及Ceramide（神經酰胺），為肌膚注入高效鎖水，時刻水潤。

性價比：★★★★★

防曬推薦10. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179（品牌提供）

防曬推薦11. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198

ANESSA的純物理補濕UV乳採用物理防曬活性成分Zinc Oxide和Titanium Dioxide，不添加紫外線吸收劑，以折射光線的原理為皮膚阻隔紫外線，成分不容易被皮膚吸收，擁有高安全性及穩定性。防曬乳霜更蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，極微細防曬粒子無縫覆蓋肌膚，和50%天然植萃護膚精華，預防光老化引起的乾燥及細紋，８小時保濕！

性價比：★★★★★

防曬推薦11. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198（品牌提供）

防曬推薦12. DERMACEPT 維他命C多效防曬乳霜 SPF50/PA++++ 30g HK$320

DERMACEPT的維他命C多效防曬乳霜，採用防曬修護科技UV Activate C formulation，當中的維他命C膠囊蘊含3種高效維他命C複合物，形成智能感光的「紫外線膠囊」，當接觸紫外線的時可為皮膚帶來保護，並持續激活皮膚的抗UV能力。此外當防曬霜吸收紫外線後，能多角度反射光線並發出紅光，促進血液循環，同時提升皮膚血色感和透明感、隱藏毛孔和色斑，讓肌膚看起來更平滑細緻。

性價比：★★★★★

防曬推薦12. DERMACEPT 維他命C多效防曬乳霜 SPF50/PA++++（品牌提供）

防曬推薦13. Noble Panacea 曦顏 THE ENERGIST 全效守護防曬霜 SPF 50 60片 HK$2,900

Noble Panacea的全效守護防曬霜，是首款由紫外線激活的光老化防護與修復產品，當中包含了100%全礦物防曬因子，提供獨特的動態防禦效果，不僅對抗紫外線，同時防護肌膚免受光老化及各種環境和外在因素的傷害，如細紋、皺紋、陽光引起的老化斑點和暗沉。此外防曬霜更通過嚴格的防水測試，無論是日常活動還是水上運動，能夠在接觸水後繼續為肌膚提供持久的保護。

防曬推薦13. Noble Panacea 曦顏 THE ENERGIST 全效守護防曬霜 SPF 50 60片 HK$2,900（品牌提供）

防曬推薦14. Tatcha 煥彩絲滑防曬乳液 SPF50 PA++++ 50ml HK$550

質感如空氣般輕盈水潤，用後更呈現出自然的亮澤感，為底妝做好準備。防曬乳蘊含真絲萃取物，可以在肌膚表面上，形成猶如第二層肌膚的保濕防護膜，而透明質酸亦能鎖水，減少肌膚水分流失，在防曬同時改善膚質。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜Tatcha 煥彩絲滑防曬乳液 SPF50 PA++++ 50ml (Tatcha提供)

防曬推薦15. Aesop 防曬面部乳液 SPF50 50ml HK$470

購買方法：NET-A-PORTER【現售HK$370/50ml】

Aesop的防曬面部乳液質感輕盈，可被肌膚快速吸收，能夠提供廣譜防護，抵擋UVA和UVB紫外線的損傷。防曬乳主要成分為鼠尾草葉、薰衣草莖、雪松等精油成分，性質溫和療癒，而且高度防曬力持久，適合大部分膚質，尤其是中性至乾性膚質。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜Aesop 防曬面部乳液 SPF50 50ml (Aesop提供)

防曬推薦16. ALBLANC The UV Emulsion 潤白美肌防曬乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$430

奉行「潤白美肌哲學」，糅合防曬科技及獨家潤白護理成分II，達致防曬、美白、保濕及促進血液循環的功效。嶄新添加楝子精華及人參精華，在乾燥天氣下，仍能滋潤肌膚，從而減淡細紋，改善肌膚暗黃問題。防曬乳設有4款選擇，適合不同的膚質。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦｜ALBLANC The UV Emulsion 潤白美肌防曬乳液 SPF50+ PA++++ 30ml (ALBLANC提供)

防曬推薦17. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$370；HK$575 / 60ml

購買方法：01網購【現售HK$218/60ml 原價HK$575】

Kiehl’s的醫學全效抗污染輕柔防曬乳能同時達到阻隔UV、污染微粒及光老化，在全面高效的防曬，同時有效預防早期的老化痕跡和黑色素形成，以及為肌膚抵禦空氣中的污染微粒侵害。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$325 （Kiehl’s）

防曬推薦18. Curel輕透清爽防曬乳液SPF50+ PA+++ 60ml HK$180

購買方法：01網購【現售HK$79/60ml 原價HK$180】

Curel輕透清爽防曬乳液採用獨有「抗污染配方」，有效阻隔空氣污染微粒、塵埃及花粉，於肌膚表面形成保護屏障，防止污染物引致的敏感不適。此外防曬霜具高防曬系數SPF50+ PA+++，全面阻隔紫外線，有效抵抗曬傷、乾燥、泛紅及色斑等問題，同時蘊含潤浸保濕Ceramide功能成分及桉樹精華，補充肌膚的天然保濕成分，維持鎖水屏障為肌膚長效保濕，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜Curel輕透清爽防曬身體乳液SPF50+ PA+++ 60ml HK$180（Curel）

防曬推薦19. BIORE 水凝長效保濕防曬乳 SPF50+PA++++ HK$75/105g （原價HK$145）

購買方法：01網購【現售HK$75/85g 原價HK$145】

BIORE的水凝長效保濕防曬乳，一直以清爽不黏膩備受女生們喜愛。防曬乳有高防曬系數SPF50+ PA++++，並含透明質酸、蜂蜜精華及綜合柑桔精華，並獨有水感凝體技術，能將防曬成份鎖在水感凝體中，形成一層保水膜，有效釋放大量水分子及減少因日曬造成的水份流失，同時有高度保濕功效。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜BIORE 水凝長效保濕防曬乳 SPF50+PA++++ HK$75/85g （原價HK$117）（BIORE）

防曬推薦20. Sunplay Stem Cell UV Essence 幹細胞防曬精華 SPF50+/PA++++ 50ml HK$189

SUNPLAY的防曬產品一直備受大眾喜愛，其中SUNPLAY Skin Aqua幹細胞防曬精華更是將日間防曬昇華至精華級修護，以最新高效防曬技術SOLAREX阻隔紫外光侵害，再以突破性DNA幹細胞修護科技修復光老化損傷，讓大家在塗防曬同時做到精華級護膚。這款產品的防曬系數達SPF50+ PA++++，不僅解決紫外線對皮膚傷害，當中的護膚成分還能擊退乾、紋、斑等歲月痕跡，達到防曬、緊緻、抗氧化、保濕及美白多重修護功效！

性價比：★★★★★

防曬推薦. Sunplay Stem Cell UV Essence 幹細胞防曬精華 SPF50+/PA++++ 50ml HK$189（品牌提供）

防曬推薦21. ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 90g HK$189

ALLIE的持采UV高效防曬水凝乳，採用海洋友善配方，且防曬系數達SPF50+ PA++++，很適合夏天去海灘時使用。防曬乳還蘊含保濕成分，可以緊緊地鎖住水分並滋潤肌膚，而質地是水感凝乳，延展性佳，能順暢塗抹並均勻服貼於肌膚上。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 90g HK$189（ALLIE）

防曬推薦22. Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ 110ml HK$129

澳洲防癌協會推出的敏感型防曬霜，採用低敏配方共經皮膚科醫生驗證，獲澳洲TGA藥物管理局嚴格註冊監定，質素及功效符合澳洲防曬質量標準！產品使用長效防水配方，質地輕盈易推，不會留下白色殘留物，且產品具備非常高的紫外線防護功效，有助於防止明顯的老化跡象！

性價比：★★★★★

防曬推薦｜Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ HK$129（Cancer Council）

防曬推薦23. CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520

CHANEL的美白防曬啫喱乳霜質感是獨特的啫喱乳霜，塗上臉會有啫喱的輕盈和乳霜的柔軟舒適，產品配方具備SPF50防曬功效，不僅能阻截所有有害的紫外線，包括長波長及短波長的UVA、UVB及室內光線，同時能抵禦污染物及氧化，防止提早出現光老化的現象。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦｜CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520（CHANEL）

防曬推薦24. Caudalie VINOSUN葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50 40ml HK$210

夏天經常到海灘玩的話，可以選Caudalie的葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳，產品是由獨家抗氧防禦專利成分及「海洋友善」防曬濾光系統糅合而成，防曬系數達SPF50+及PA++++，高效防曬，讓大家在放心陽光下玩樂同時對海洋環境更友善。而且採用低敏天然配方，質感輕盈透薄、不泛白，是敏感肌也能使用的防曬產品。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜Caudalie 葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50+ 40ml HK$210（Caudalie）

防曬推薦25. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450

補防曬、補妝首選！GIVENCHY的光彩煥膚防曬棒採用固體質地，更方便攜帶隨時補防曬，同時防外漏，配上夢幻粉白大理石花紋，兼具顏值與實用性！防曬棒配方結合了維他命C和粉紅胡椒提取物，可提升肌膚光澤和幼滑度，產品質地幼滑，塗抹後迅速融入肌膚，虚化面部瑕疵，時刻展現出肌膚健康光澤。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦｜GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450（GIVENCHY）

防曬推薦26. Glutanex Sunstick高效輕盈防曬棒SPF50+ PA++++ HK$238

除了防曬乳、防曬霜外，防曬棒也是備受歡迎，攜帶方便又方便隨時補擦。Glutanex的高效輕盈防曬棒，在韓國受不少女生們喜愛，就連女星宋智孝也是很喜歡隨身攜帶使用。這款防曬棒的防曬系數相當高，有SPF50+ PA++++，能抵達高達98%紫外線，防曬功效長達750分鐘，足夠全日戶外使用。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜Glutanex Sunstick高效輕盈防曬棒SPF50+ PA++++（Glutanex ）

防曬推薦27. BOH維他命美白物理防曬霜(櫻花粉) SPF50+ PA++++ 50ml HK$190

BOH的維他命美白物理防曬霜，帶有淡淡的櫻花粉色，有能修正泛黃暗啞及提亮膚色，遮蓋色斑、毛孔及瑕疵，全日維持無瑕亮白好氣色。這款防曬霜採用的防曬粒子比傳統物理性防曬分佈更均勻，抗曬力更強，有效抵禦紫外線侵害﹐且含多種維他命，能高效抗氧化，持續使用有效提亮膚色、改善紋理及粗糙感。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜BOH維他命美白物理防曬霜(櫻花粉) SPF50+ PA++++ 50ml HK$190（BOH）

防曬推薦28. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$240

ANESSA的極防水輕爽低敏UV乳液質感輕盈易推、不泛白，採用品牌獨創的「Sun Dual CareTM」 濾光活膚科研，可高效阻截UVA及UVB，防曬功效佳！而且產品蘊含50%的養膚精華，能將陽光中有益的光譜濾化成美肌能量，有助減淡細紋乾紋、提升肌膚彈性、重塑緊緻飽滿肌，是一款防曬同時護膚的產品！

性價比：★★★★★

防曬推薦. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml HK$209（ANESSA）

防曬推薦29. ALBION全方位基因修復防曬面霜SPF50+ PA++++ 50g HK$830

ALBION的全方位基因修復防曬面霜，集面霜、防曬、妝前底霜於一身的高性能護膚防曬日霜，徹底防禦有害紫外線、近紅外線及藍光，同時提升肌膚日間防禦力，使肌膚充滿活力、彈性和透亮光澤感。防曬面霜質感豐厚，塗抹時彷彿與肌膚融為一體從內到外保持水潤、緊緻及飽滿，提亮膚色同時賦予透亮光澤度，有助於後續底妝產品輕易打造美麗妝容。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦｜ALBION全方位基因修復防曬面霜SPF50+ PA++++ 50g HK$830（ALBION）

防曬推薦30. CLARINS [5P] 抗污染防曬霜 SPF50 PA+++ 30ml HK$450

CLARINS的抗污染防曬霜，不僅擁有高防曬系數SPF50 PA+++外，還加入了全方位[5P]防禦，有效隔絕空氣污染、藍光、光污染、甲醛、花粉等5重肌膚污染，以及提供8小時長效保濕﹐真正有效全面抗UV、抗污染、抗老化，讓肌膚嫩白更年輕。而且這款防曬霜共推出4種潤色色調供選擇，包括：透明色、粉紅色、粉紫色、裸膚色，滿足不同需要的女生。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦｜CLARINS [5P] 抗污染防曬霜 SPF50 PA+++ 30ml HK$450（CLARINS）

防曬推薦31. ARMANI beauty 極致再生濾光抗污染防曬霜 SPF50+/PA++++ 30ml HK$955

ARMANI beauty的極致再生濾光抗污染防曬霜，防曬系數同樣相當高SPF50+/PA++++，產品以嶄新濾光系統科技配合含有微米粉末填充粒子的二氧化鈦，透過微米化科技的加入，成功克服了過去物理性防曬厚重及泛白感等缺點，透明不留白。以及全日以極高防曬度對抗UVB及UVA，抹上臉後不著痕跡，質感是輕盈乳霜。而且配方特別注入天然刺山柑精華及DETOXYL抗氧化因子，為肌膚對抗污染及擊退氧化跡象，防曬同時護膚。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜ARMANI beauty 極致再生濾光抗污染防曬霜 SPF50+/PA++++ 30ml HK$955（ARMANI beauty）

防曬推薦32. SUQQU Protecting Day Cream SPF50 PA++++ 晶采防曬日霜 30g HK$500

SUQQU的晶采防曬日霜，以品牌出色的粉末處理技術混合以滋潤成分包覆的「潤滑塗層反射劑」、「HD反射劑」和「ADVAN※4」等3種紫外線反射劑，實現了強大的紫外線阻隔力和舒適的使用感。此外防曬日霜質感如護膚霜般舒適，在肌膚塗上薄薄一層，即能為肌膚帶來美麗光澤，及提升後續底妝的妝效。

性價比：★★★★☆

防曬推薦｜SUQQU Protecting Day Cream SPF50 PA++++ 晶采防曬日霜 30g HK$500（品牌提供）

防曬推薦33. ANESSA 新升級極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml HK$219

在今年4月將推出全新升級版，加入「智能追蹤修復科技」，可以深入追蹤肌膚，填補及修復防禦膜，同時妝感亦更貼服。防曬液蘊含50%養膚精華，質感清爽保濕，從而由內而外改善光老化或色斑問題。

性價比：★★★★★

防曬推薦｜ANESSA 新升級極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml (ANESSA提供)

防曬推薦34. PURE MELLOW 每日美顏靚靚防曬乳 SPF 50+ PA++++ 50g $79

Pure Mellow的每日美顏靚靚防曬乳採用物理防曬，不會留白色殘餘物，產品含有熊果葉提取物及二氧化鈦，成分自然滲透皮膚，有效皮膚質感，同時有效保護敏感肌膚免受紫外線傷害。

性價比：★★★☆☆