好用卸妝啫喱推薦2024｜卸妝潔面二合一 $58起入手Curel、MUJI

【卸妝啫喱/卸妝啫喱推介】卸妝是護膚第一步，要卸得徹底之餘，揀選適合你膚質的卸妝產品亦是極為重要。踏入夏季，質地柔軟水潤的卸妝啫喱，用後感覺倍感清新，再加上具有潔面功效，絕對是懶人恩物，深受女生們歡迎。《01女生》為大家精選介紹以下好用、高質卸妝啫喱推薦，讓你更享受卸妝潔臉過程。



卸妝啫喱是甚麼？

卸妝啫喱呈水凝啫喱狀，通過乳化方式，可一次過快速帶走面上化妝品及油污。當塗上面後，輕輕打圈按摩就可以溶解妝容，再用清水清洗即可溫和地卸除彩妝。在卸妝同時，亦可潔面，亦不易堵塞毛孔。質地清爽水潤不黏稠，卸妝之後，皮膚仍然柔軟有彈性。

而相比起卸妝油及及卸妝膏，卸妝啫喱的清潔力較弱，較適合卸除一般淡妝、唇妝及低防曬系數的防曬用品。

卸妝啫喱質地柔軟溫和，適合卸除一般淡妝。(freepik)

卸妝啫喱適合甚麼類型的膚質？

卸妝啫喱質地柔軟溫和，保濕功能較好，因此適合乾肌、偏油肌及敏感肌人士使用。

卸妝啫喱如何使用？

1) 臉部與雙手保持乾燥，取適量的卸妝啫喱放在T字位及臉頰上。

2) 以打圈方式按摩皮膚，直到彩妝與卸妝啫喱融合，期間不需要沾水。

3) 當溶解彩妝後，以少量清水輕按臉部，再用清水洗淨。

卸妝啫喱使用注意事項

1) 保持乾手乾面，使用時避開眼部和唇部。

2) 按摩時間不要超過三分鐘，切忌過度按摩，否則令皮膚越用越乾。

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