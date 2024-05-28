以油養膚能夠修復皮膚？香薰治療師分享美容油 低成本面部SPA

提到護膚油、美容油，不少女生都會避之則吉，擔心用法不當、油份無法吸收，護膚不成反而令到毛孔倒塞，長出痘痘、暗倉。其實「以油養膚」一直都廣為流傳，透過油份以幫助皮膚表皮層修復、強化皮脂膜，達到強效保濕、嫩膚的功效。



「以油養膚」其實是一個古老的芳療護膚方法，採用成份天然、優質的油份，透過反覆數次「油敷法」以改善外油內乾的皮膚問題。

選對護膚油，其實不單可以急救養膚，更可以日常護膚使用，而且任何皮膚狀態都可以使用，不論是乾敏肌膚、痘痘肌亦可以一試！想知道應該如何實行的話，香薰治療師Susan 就分享了一個「油浴護膚法」，深層清潔、卸妝、修復多合一。

低成本「油浴護膚法」 居家面部SPA

Susan 指「油浴護膚法」中，最重要是選用來自植物萃取、未經化學提煉的基礎油，例如玫瑰果油、橄欖油、葵花子油、荷荷芭油，或者有機冷壓初榨椰子油都是不出錯之選。Susan 提醒大家以下的護膚方法，若是健康皮膚可以作為日常護膚，只作第一步；若是受損皮膚，可以跟足整個方法，一周兩到三次。

「油浴護膚法」能夠補水、修復皮膚！（freepik）

油浴護膚法：1. 厚敷5分鐘＋擦拭



第一步要將厚敷基礎油5分鐘，厚度最少要有快掉下來的感覺。厚敷5分鐘過後，可以利用溫水配合化妝棉，又或者以花水（純露）配合化妝棉輕輕擦拭，讓浮出的油脂、平日的彩妝殘留物等被軟化以及乳化，達到以油融油，帶出油污、清潔的功效。

油浴護膚法：2. 厚敷10分鐘＋擦拭



清潔好皮膚後，第二步就要修復，為皮脂膜提供足夠的脂質。今次要厚敷10分鐘過後，讓皮膚吸收油份，重建健康、強效的皮膚屏障。之後再利用溫水配合化妝棉，又或者以花水（純露）配合化妝棉輕輕擦拭面上多餘的油份。

香薰治療師分享3步低成本面部SPA！(IG@Susan_superlove)

油浴護膚法：3. 厚敷10分鐘＋按摩



最後一步就是要保濕、撫平皮膚細紋以及粗糙感。厚敷10分鐘的過程，加以按摩手法：打圈按摩去粉刺、向上提拉以達到立體緊緻的瘦面效果。之後再利用溫水配合化妝棉，又或者以花水（純露）配合化妝棉輕輕擦拭面上多餘的油份。

Susan 提醒大家擦拭後，面上可能仍有一絲絲殘留感， 不需要再次洗面，保留適當油份能夠促進後續護膚品吸收。