碎粉推薦2026｜18大好用蜜粉/碎粉：春夏不溶妝秘訣 4招輕鬆定妝

【碎粉推薦2026/蜜粉推薦2026】夏日來即，悶焗天氣加上高溫，皮膚與妝容都備受挑戰，稍一不注意底妝就會氧化，汗水令到溶妝、卡粉狀況連連。不想令精心打造的妝容毀於一旦，除了要因應天氣選擇清爽的妝前保養，另外亦可以借助化妝手法，打造一個持久而透薄的底妝，大家不妨參考一下不溶妝秘訣：4大膚質定妝手法！



4大膚質定妝手法：油肌／乾肌／混合肌

想要不顯老、不顯乾的底妝，大家可以選擇少量多次，以重點遮瑕的手法上妝，之後因應肌膚狀態，選擇烘焙定妝法或三文治定妝法，修飾肌膚紋理同時定妝。

定妝手法｜1. 單層定妝法



乾肌女生雖然自身皮膚偏乾，不過在炎熱天氣下仍會受影響，想為妝容加重保護，可以在底妝最後的一步，加上一層輕薄的定妝噴霧或碎粉或蜜粉。

定妝手法｜2. 烘焙定妝法



如果你是個混合肌女生，T字部位或眼底容易出油、溶妝，可以利用烘焙定妝法加強重點定妝，全面使用蜜粉後，再厚上一層蜜粉於重點部位，靜置3到5分鐘，讓底妝慢慢融合，再掃掉餘粉。

定妝手法｜3. 三文治定妝法



油肌女生必須學會的定妝手法！先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉，再上粉底，其後再薄上一層蜜粉，待貼合後，再加上一層定妝噴霧，以夾層的方法作三文治定妝法。

定妝手法｜4. 膠水定妝法



需要長時間帶妝，身在戶外又無法時刻留意妝容？膠水定妝法將會是你的救星！先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉，再將粉底液與定妝噴霧，以2:4的比例加以混合，混合好的粉底液上面，最後再以Z字手法上定妝噴霧；這樣的妝容就會十分牢固！

碎粉/蜜粉推薦2026： EXCEL 柔絲美肌臻緻精華蜜粉 HK$172

作為日本國民品牌的EXCEL，一直備受小資女歡心。今年這款備受關注的精華蜜粉終推出升級常規版，注入20多種美肌精華配方，粉末具有保濕氨基酸塗層與抗暗啞珠光成份，能夠遮掩毛孔與凹凸問題，同時打造持久且具透明感的水潤妝感。

碎粉/蜜粉推薦2026： EXCEL 柔絲美肌臻緻精華蜜粉 HK$172（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026： ESTÉE LAUDER Double Wear持久無瑕柔肌蜜粉餅 HK$420

來到悶焗的春夏時份，一款具備控油能力的蜜粉將是不可或缺的好物！來自 Double Wear系列持久無瑕柔肌蜜粉餅，質感輕薄同時具有控油以及柔焦能力，當中採用「三重微粒定妝科技 (Triple Microparticle Setting Technology)」，能夠維持高達12小時零油光、零毛孔的柔霧面妝感，十分適合對持久及控油有高需求的油肌女生！

碎粉/蜜粉推薦2026： ESTÉE LAUDER Double Wear持久無瑕柔肌蜜粉餅 HK$420（ESTÉE LAUDER官網）

碎粉/蜜粉推薦2026：SUQQU 晶采光透蜜粉e 15g HK$445

SUQQU將晶采光透蜜粉再度升級，為當中的粉體加入柔焦粉末配方，能夠吸附多餘皮脂同時可以修飾毛孔與肌膚粗糙紋理，打造有如第二層肌膚般貼合的絲滑觸感。

碎粉/蜜粉推薦2026：SUQQU 晶采光透蜜粉e 15g HK$445（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026：SHISEIDO SYNCHRO SKIN 感肌同步絲滑蜜粉 6g HK$350

偏好啞緻肌膚妝感的話，SHISEIDO這款感肌同步絲滑蜜粉，以蘊含護膚成分的注氧粉末粒子與肌膚感應技術，質地如絲般順滑易推，能夠修飾瑕疵同時撫平幼細或皺紋，打造8小時控油的貼膚輕盈妝感。

碎粉/蜜粉推薦：SHISEIDO SYNCHRO SKIN 感肌同步絲滑蜜粉 6g HK$350（SHISEIDO）

碎粉/蜜粉推薦2026：YSL Beauty 恆時輕透柔霧蜜粉 HK$560

想入手一款實用又美觀的蜜粉，YSL Beauty 的恆時輕透柔霧蜜粉就能滿足你，黑色皮革外觀配上標誌性的銀色品牌標示，蜜粉以90%天然成份配方配合多種護膚活性成分而成，質感如空氣般輕透無重，能夠補濕同時有效持妝21小時，打造猶如柔焦濾鏡般妝效。

碎粉/蜜粉推薦：YSL Beauty 恆時輕透柔霧蜜粉 HK$560（YSL Beauty）

碎粉/蜜粉推薦2026：Gucci Matte Powder柔霧蜜粉餅 HK$650

想要能夠輕鬆淡化瑕疵的蜜粉，Gucci這款質感柔滑，蘊含黑玫瑰油成份的蜜粉，能夠滋潤肌膚同時提供不錯的遮瑕能力，瞬間融入肌膚，輕鬆均勻膚色、提供無瑕自然的柔霧妝效。

碎粉/蜜粉推薦2026：Gucci Matte Powder柔霧蜜粉餅 HK$650（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026：Clé de Peau Beauté 全新鑽光透亮蜜粉 24g HK$980

蜜粉除了定妝，挑選合宜的話不單可以提升妝容持久度，更能夠點綴妝容，發揮更完美的妝感。Clé de Peau Beauté 這款全新鑽光透亮蜜粉，當中添加了獨家研發珍珠調光粉末的比例，配合獨家賦活光感技術，讓肌膚光澤如鑽石割折射般閃耀。保濕粉末質地輕透如霧，輕輕一掃即能柔焦毛孔，持妝12小時並預防暗沉，打造原生光澤肌。

碎粉/蜜粉推薦：Clé de Peau Beauté 全新鑽光透亮蜜粉 24g HK$980（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026：KOSAS Cloud Set Translucent Loose Setting + Blurring Powder HK$320

想追求無負擔感的底妝，這款來自主打Clean Beauty的小眾美妝品牌Kosas 的碎粉，當中蘊含豐富護膚成分，並無無滑石粉與非致痘配方，能夠柔化瑕疵、平衡控油，打造長達 12 小時的定妝效果。

碎粉/蜜粉推薦：KOSAS Cloud Set Translucent Loose Setting + Blurring Powder HK$320（SEPHORA）

碎粉/蜜粉推薦2026：shu uemura全新 unlimited 羽紗柔光輕霧粉餅 HK$525

如果追求定妝同時能夠修飾肌膚的話，shu uemura全新 unlimited 羽紗柔光輕霧粉餅就能合你所需。這款羽紗柔光輕霧粉餅，革新的無粉質感粉末，能夠模糊毛孔同時建立一層輕盈隱形薄膜，去油不去光，重覆掃上亦毫無妝感。而且備有 2 款修正不同肌色的色調，冰透藍色能夠修飾泛紅、星透紫色能夠校正蠟黃，適合不同膚色女生使用。

碎粉/蜜粉推薦2026：MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅 HK$350

如果想要方便補妝的話，MAKE UP FOR EVER 全新推出的高清柔肌空氣蜜粉餅，4款色調能夠應付不同肌膚需求。當中以突破性4D複合技術，打造無重絲滑、幼細配方粉末，能夠高效告別毛孔、細紋或瑕疵，打造無瑕柔焦妝效！

碎粉/蜜粉推薦：MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅 HK$350（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026：PRADA RESET Rebalancing Powder 柔霧透滑蜜粉餅 6.8g HK$640

近年奢侈品牌都加入美妝行列，作為時尚狂迷的話更加不容錯過！ PRADA這款混合乳霜粉末質地的定妝蜜粉餅，綠色粉體加上PRADA 的標誌，黑金配色奢華而高雅。這款輕盈無重配方的定妝蜜粉餅，蘊含礦物珍珠岩以及植物性角鯊烷，能夠修飾細紋及毛孔，同時形成一層柔霧薄紗，長達24小時控油抗汗。

碎粉/蜜粉推薦：PRADA RESET Rebalancing Powder 柔霧透滑蜜粉餅 6.8g HK$640（品牌提供）

碎粉/蜜粉推薦2026：Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$420

提到人氣蜜粉餅，必定有Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉的份兒！不論是國際名人巨星、專業化妝師或是編輯、美妝KOL等，都大讚這款蜜粉，更被稱為最強「磨皮金餅」。

無論乾肌或油肌都適用。當中加入了Skin Perfecting Micro Fine Powder微米級柔焦精細粉未，只需輕輕一掃即時隱藏毛孔、撫平細紋與泛紅，瞬間實現軟如嬰兒的柔焦透霧肌膚效果，多次補妝亦不感厚重，能夠無痕貼膚，定妝效果更長達 12 小時。

碎粉/蜜粉推薦：Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$420（Charlotte Tilbury）

碎粉/蜜粉推薦2026：ettusais美肌護膚蜜粉餅 Skincare Powder 7g HK$160

時間趕急的話，不妨使用養膚系美妝，化妝同時打造精緻妝感。ettusais 這款利用光學效果折射光線，蘊含極幼細柔滑的微分子半透明粉末，能夠即時消除油光、隱沒粗大毛孔，一抹瞬即融入肌膚。

碎粉/蜜粉推薦：ettusais美肌護膚蜜粉餅 Skincare Powder 7g HK$160（ettusais）

碎粉/蜜粉推薦2026：ETUDE HOUSE 零油光呵護美肌柔粉 4g 約HK$60

擔心碎粉會阻塞毛孔的話，挑選礦物成份就不會有錯！ETUDE HOUSE 作為韓國國民品牌，性價比高，親民價錢同時效用高，能夠緊密貼服肌膚，強效控油、吸附油脂，更不會使妝容泛白！

碎粉/蜜粉推薦：ETUDE HOUSE 零油光呵護美肌柔粉 4g 約HK$60（ETUDE HOUSE）

碎粉/蜜粉推薦2026：Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉 全新柔粉雲石增量版 HK$550

想拯救出油的面容，就要輕盈、控油的蜜粉相助，Laura Mercier的蜜粉一向大受好評。這款集合高效保濕的透明質酸粉末、氨基酸粉末及二氧化矽粉末，能夠持續為肌膚鎖住水份，提高肌膚亮度同時不會反光造成「白粉臉」，塑造16小時輕感貼服的零毛孔無瑕妝效。

碎粉/蜜粉推薦：Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉 全新柔粉雲石增量版 HK$550（Laura Mercier官網）

碎粉/蜜粉推薦2026：INNISFREE Cinnamoroll限量版 控油礦物散粉套裝 HK$180

碎粉不單可以定妝，更可以用於頭髮上，吸走過盛油脂，讓整個造型都變得精緻！INNISFREE這款經典的礦物散粉，銷量突破 7200 萬，近年更加推三款色調，不單能夠修飾暗沉膚色、控油以及平衡肌膚水油。當中的雙重皮脂調理科技，定妝、吸取多餘油份及汗水多效合一，頸部或胸前亦可以使用，打造乾爽舒適的霧面效果。

碎粉/蜜粉推薦：INNISFREE Cinnamoroll限量版 控油礦物散粉套裝 HK$180（INNISFREE官網）

碎粉/蜜粉推薦2026：Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g HK$350

想要有柔焦妝效、打造陶瓷美肌的話，Make Up For Ever 這款超高清無瑕蜜粉就必須入手！細緻絲滑粉末，一掃就能夠瞬間與肌膚融為一體，隱藏毛孔、細紋，打造4K霧化柔焦的水潤無瑕美肌。

碎粉/蜜粉推薦：Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g（Make Up For Ever）

碎粉/蜜粉推薦2026：Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉餅 HK$515

想要一盒能夠調色提亮、柔膚同時令皮膚有血色的碎粉？ Givenchy 這款大熱的四色蜜粉，成份無致粉刺性，能夠因應皮膚狀態自由搭配，打造維持長達六小時的光澤肌膚；長期使用更能夠看到皮膚質量明顯改善！

碎粉/蜜粉推薦：Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉 HK$515（Givenchy）

碎粉/蜜粉推薦2026：shu uemura 無限輕霧定妝蜜粉餅 HK$330

香港乍暖還寒、悶焗的天氣，很容易弄花妝容。想要保持完美妝容，必要入手能夠抗汗、抗油的持妝蜜粉！shu uemura 這款全新的定妝蜜粉餅，既輕薄同時能夠柔化肌膚紋理以及修飾毛孔，打造貼膚自然妝感。

碎粉/蜜粉推薦：shu uemura 無限輕霧定妝蜜粉餅 HK$330 (shu uemura)

碎粉/蜜粉推薦2026：ALBION Elégance La Poudre極緻定妝蜜粉餅 27g HK$1,350

今個夏日，ALBION 為蜜粉餅系列帶來全新成員，以可愛、透亮色彩打造五大色調：玫瑰粉色、淡藍色、淡粉色、薰衣草色及白色。這款純手工訂製的定妝蜜粉餅，如絲綢般幼滑，不會造成厚重感，用後更能提升皮膚通透、亮白度；打造全方位完美妝容。

碎粉/蜜粉推薦：ALBION Elégance La Poudre極緻定妝蜜粉餅 27g HK$1,350 (ALBION)

碎粉/蜜粉推薦2026：Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,150

想要減輕底妝的負擔，一個保濕同時貼膚、持妝的產品絕對是個必要之物。Clé de Peau Beauté 這款全新的鑽光雲霧粉餅，保濕離子配方加上護膚成分，一抹即可告別暗沉、卡粉及泛油問題，締造持久自然的遮瑕力。

碎粉/蜜粉推薦：Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,150(Clé de Peau Beauté)

碎粉/蜜粉推薦2026：IPSA 全效美白煥顏蜜粉 25g HK$380

想化妝同時護膚？ IPSA 這款日夜兩用的蜜粉，以粉質面膜的概念，主打修復肌膚；同時具備美白、透亮及細緻三重功效。無論妝前或妝後，全日無間斷修復肌膚，即時調節皮膚、平滑紋理，打造細緻肌膚！