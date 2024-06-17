美白面膜推薦2024｜面膜大比拼 輕鬆擊退色斑/暗啞泛黃、極速去印

【美白面膜推薦2024/面膜推薦2024】步入夏日，肌膚大範圍露出，對抗紫外線就成為首要任務！不想皮膚被太陽曬得乾澀、暗啞，皮膚泛黃、色斑等問題浮現，才後悔莫及的話，日常美白護理真的少不免。特別當捱夜、皮膚狀況下降時，敷上一塊急救美白面膜，面上立即重現光澤感。



想要美白，首先要祛黃、保濕，穩定並抑制皮膚底層的黑色素，加快皮膚代謝，極速祛印、祛斑，讓皮膚透亮，打造零瑕疵白滑肌。

▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼



即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

美白面膜推薦2024｜1. SHISEIDO 資生堂 激亮淨白面膜

想要即時的美白功效，SHISEIDO 這款以離子導入法原理，4MSK、離子力加上高效美白成分，能夠減少頑固黑色素，讓肌膚底層吸收高效美白成分，即時改善膚色不均。當面膜撕除時，黑色素亦隨之清除，肌膚重現明亮感。

美白面膜推薦2024｜1. SHISEIDO 資生堂 激亮淨白面膜(SHISEIDO)

美白面膜推薦2024｜2. 肌美精 超滲透3D立體面膜 4枚美白保濕 (藍)

想要保濕同時美白，肌美精這款以3D立體剪裁的面膜，男女生都可以使用，鼻翼兩側亦能夠貼服！當中蘊含高純度維他命C、膠原蛋白、檸檬精華及蜂王漿精華，能夠滲透角質深層並防止雀斑及黑斑的形成。

美白面膜推薦2024｜2. 肌美精 超滲透3D立體面膜 4枚美白保濕 (藍) (肌美精)

美白面膜推薦2024｜3. 彩豐行 白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝(6片)

防止皮膚變黑、變得暗黃，除了要對抗紫外線，更要抗藍光！香港製造、榮獲認證、價廉物美的自家產品著名的彩豐行，當中選用意大利天然植物美白活性因子白藜蘆醇，搭配多重保濕精華及新添加抗藍光因子blumilight，能夠將美白能量傳送至肌底層，有效提亮膚色，煥發肌膚亮采！

美白面膜推薦2024｜3. 彩豐行 白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝(6片)(彩豐行)

美白面膜推薦2024｜4. Swiss line CELL SHOCK WHITE 細胞衝擊白皙美白面膜 50ml

想要多效合一的面膜 ，這款具備提拉、抗皺與美白於一身的Swiss line 美白面膜，不單可以減輕現有黑色素的沉積、淡化棕色斑點，亦可以減少毛孔大小以及令膚色均勻水潤。

美白面膜推薦2024｜4. Swiss line CELL SHOCK WHITE 細胞衝擊白皙美白面膜 50ml(Swiss line)

美白面膜推薦2024｜5. Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 75ml HK$250

想要即時急救皮膚，溫和亮白的成份會是你最強的後盾！Caudalie 這款以 96%天然純素成分，當中蘊含葡萄蔓萃取液專利、甘醇酸以及天然果酸等成分，美白及煥膚2合1，只需10分鐘即可以溫和軟化老化角質並加速肌膚細胞更新，令你擁有明亮美肌。

美白面膜推薦2024｜5. Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 75ml HK$250 (Caudalie)

美白面膜推薦2024｜6. Glutanex 亮白盈潤雪肌面膜（Snow White Sheet Mask）5片 HK$150

韓國醫學美肌著名的Glutanex，蘊含高濃度抗氧化劑，集低敏、美白、縮小毛與保濕於一身，只需短短十五分鐘就可以令你重現光彩奪目。

美白面膜推薦2024｜6. Glutanex 亮白盈潤雪肌面膜（Snow White Sheet Mask）5片 HK$150 (Glutanex)

美白面膜推薦2024｜7. ALBION 健康水面膜SKIN CONDITIONER ESSENTIAL PAPER MASK N HK$250

想一次過解決多樣皮膚狀況，ALBION這款面膜，注入滿滿健康化妝水，運用獨特的「爆碎」技術萃取最濃縮的有機「北之薏仁」精華和有機「北之薏仁」精油，能夠穩定肌膚，有助表皮新陳代謝節奏回復正常、抑制黑色素生成並舒緩日曬引起的膚色泛紅，防止出現炎症、粉刺和其他肌膚問題，讓皮膚由根源散發柔嫩光澤。