保濕精華推薦2024｜不怕被冷氣抽乾水分！精選Fresh、MTM等抗乾紋

保濕精華推薦2024｜夏天不時留在冷氣房，肌膚水分容易被抽乾！為避免出現乾紋和面部缺彈性，即使在炎熱的日子裡，也要做足保濕，以提升肌膚的滋潤和飽滿，散發活力光采。以下推薦8款超好用的保濕精華，即使在焗促的環境下，面上依然感覺舒適無負擔，而且易被吸收，為肌膚做好補水及防禦的工作。



為避免出現乾紋和面部缺彈性，即使在炎熱的日子裡，也要做足保濕！(IG@mtmlabo）

▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼



即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

保濕精華推薦2024｜款式1. Orca Skincare 8H沙漠海洋保濕精華 30ml HK$328

以 HK$328 購買

近期開始受到關注的本地護膚品牌。這款保濕精華蘊含維他命原B5、八重透明質酸、尿囊素和寡肽等，有效補水和鎖水，同時改善肌膚粗糙，紓緩皮膚敏感，並促進膠原蛋白合成和傷口癒合。精華質感輕盈水潤，而且易被吸收，塗後肌膚稍變飽滿和光澤。

保濕精華推薦2024｜款式1. Orca Skincare 8H沙漠海洋保濕精華 (Orca Skincare/ 01Mall)

保濕精華推薦2024｜款式2. Cerave 保濕透明質酸面部精華 30ml

以 HK$182 購買（原價HK$335）

由皮膚科醫生研發，富含高濃度透明質酸及維他命B5，結合3種重要的神經醯胺（ceramides），幫助修復肌膚的防禦層，同時補充肌膚水分，以改善乾紋問題。

保濕精華推薦2024｜款式2. Cerave 保濕透明質酸面部精華 (Nature Master/ 01Mall)

保濕精華推薦2024｜款式3. Neutrogena Hydro Boost 保濕透明質酸精華 30ml

以 HK$225 購買（原價HK$318）

使用獨有的精華配方，包括保濕的透明質酸，可以軟化肌膚，並提供豐富的水分和營養，讓肌膚回復健康亮澤。精華質感輕盈、易被吸收，而且性質溫和和無油，不會引致粉刺問題。

保濕精華推薦2024｜款式3. Neutrogena Hydro Boost 保濕透明質酸精華 (Nature Master/ 01Mall)

保濕精華推薦2024｜款式4. Dermalogica 循環注水補濕精華 30ml

以 HK$425 購買（原價HK$608）

透過連續為肌底注水，並預防水分蒸發和流失，可以促進肌膚內的水分循環，全日保持肌膚處於舒適滋潤的狀態。精華含有透明質酸、海藻提取物，以及來自發酵大豆的聚谷氨酸，有助柔軟肌膚，提升肌膚的儲水和保濕力。

保濕精華推薦2024｜款式4. Dermalogica 循環注水補濕精華 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

保濕精華推薦2024｜款式5. Fresh 玫瑰深層保濕雙效精華 100ml

以 HK$320 購買（原價HK$550）

以準確的水油平衡比例，打造出絲滑質感的精華，讓肌膚變得潤澤、柔軟和飽滿。同時結合清香的玫瑰，在紓緩和保濕的同時，深層保濕肌膚。

保濕精華推薦2024｜款式5. Fresh 玫瑰深層保濕雙效精華 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

保濕精華推薦2024｜款式6. MTM Labo Custom-blended Moisture Building Essence 26ml HK$2,490

近期愛用的護膚品之一，質感水潤容易推抹，而且帶有清涼感覺，非常適合在炎熱天氣使用，加上易被吸引而不感黏笠，用後肌膚亦散發自然亮澤，可以在早上化妝前使用。精華含有微細保濕因子玻尿酸，糅合鼠尾草、桑根及豆瓣菜等植物精萃，幫助強化及修復肌膚，達致吸水、注水、儲水和鎖水4大功能。

保濕精華推薦2024｜款式6. MTM Labo Custom-blended Moisture Building Essence (IG@mtmlabo)

保濕精華推薦2024｜款式7. SUQQU AQUFONS水妍亮采精華 50ml HK$880

特別針對肌膚乾燥而引起的暗沉問題。精華質感溫和，呈凝膠狀質地，能夠有效滲透至角質層，改善肌膚的水油平衡，結合水妍亮采複合配方，讓肌膚展現出健康亮澤。精華亦帶有清爽的花木香，用後感覺舒適和療癒。

保濕精華推薦2024｜款式7. SUQQU AQUFONS水妍亮采精華 (官網)

保濕精華推薦2024｜款式8. Clarins 多元活膚修護精華水 200ml HK$380

改善因繁忙生活習慣而致的肌膚問題。精華採用「肌膚充電複合配方」，當中的菸鹼酸-維他命B3及濱海刺芹萃取，可以促進膠原和彈力蛋白生長，以提升肌膚光澤和細緻度，並糅合起絨草及草莓樹萃取，改善油脂過盛問題。精華水蘊含[活力紅球2 + 保濕2] 複合因子，質感水潤清爽，長效保濕。