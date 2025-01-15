韓國女團化妝師推全新美妝品牌：3不容錯過！化出女偶像舞台妝

【韓國彩妝｜LUMMIR】韓國女團成員不論在舞台上，還是日常照片中的妝容都美得讓人移不開目，很想入手她們的同款美妝！早前韓國又一全新小眾美妝品牌「LUMMIR」登場，隨即成為韓國女生新的搶購目標，原來這品牌是資深的韓國女團化妝師iseul成立。

iseul曾為Red Velvet、LE SSERAFIM、MEOVV等韓國人氣女團成員化師，有著11年化妝師經驗，在她的的Instagram上可以時常看到各種閃耀的舞台妝容，難怪大家都入手她推出的化妝品！



韓國小眾美妝品牌「LUMMIR」（IG@lummir_makeup）

韓國小眾美妝品牌「LUMMIR」（IG@lummir_makeup）

由化妝師iseul成立的「LUMMIR」，名字是源自拉丁文的「lucent」，有著「閃耀、發光」之意﹐蘊含著光的各種特質，也有著在漆黑中依舊閃耀的象徵。品牌利用波粼及其各時間所發出的顏色作為靈感，貫穿至所有產品設計之中，讓每位女生無論何時何地亦可綻放光彩，展現自我價值和美感。

LUMMIR Light On Eyes Shadow Palette（IG@lummir_makeup）

LUMMIR Light On Eyes Shadow Palette（IG@lummir_makeup）

超美眼影盤：LUMMIR Light On Eyes Shadow Palette

LUMMIR的「Light On Eyes Shadow Palette」，是超人氣彩妝亦是品牌的首個產品，一盤就有10款高顯色度的眼影，包括了打底色、重點色、提亮等，而且有齊了霧面、珠光、閃片等質地，滿足不同妝容需要。而且眼影更是蘊含護膚成分，可讓眼妝更持久貼服，不論是與閨蜜聚會打卡還是約會妝容，都不受時間限制。

全身都可用的高光：Lummir Flash Pot Highlighter

經常看到韓國女團成員在舞台上，不僅臉上妝容閃爍動人，身體也是。Lummir的Flash Pot Highlighter，採用軟滑的油性基底製成，具有珠光與凝膠質地，順滑水潤地融入於肌膚，徒手即能輕易打造雙倍光澤感。目前共推出兩款色調，分別是暖膚色專用的01 Rose Shell Veil，是帶有微光澤感的玫瑰粉色提亮，另一款則是冷膚色專用的02 Marine Veil，是帶有清涼感的海軍藍色提亮，設計非常貼心。

Lummir Melting Fit Shine Balm（IG@lummir_makeup）

Lummir Melting Fit Shine Balm（IG@lummir_makeup）

營造玻璃唇：Lummir Melting Fit Shine Balm

另一個不容錯過的是Melting Fit Shine Balm，是品牌最新推出的唇膏，備有12款色號以及2款疊擦使用色，都是通透且色彩飽和的水潤光澤唇膏﹐輕易打造出光澤水潤的玻璃唇。唇膏採用保濕水潤的質地輕易暈染，加上特殊斜角角度，輕鬆畫出完美唇妝。