岑麗香、楊丞琳減齡髮型　韓國曲髮潮席捲港台　女友指數瞬間提升

每逢轉季，大概女生們都會萌生轉髮型的念頭，尤其是步入秋冬季，浪漫柔美的曲髮更似是女生最愛。不過，往往都會因擔心曲髮顯老成，而且未知哪款曲髮適合自己而卻步。以下推介3款曲髮，或有款可成為你的秋冬髮型？

及肩波浪捲髮

BLACKPINK成員Lisa留有齊瀏海與及肩波浪捲髮。(lalalalisa_m@Instagram)

比起胸下長度的髮型，現時更流行剪短至及肩長度，要是將頭髮弄成及肩波浪捲髮，定必散發滿滿的柔美氣息。波浪捲髮像是利用捲髮棒捲成的弧度，對比細波浪與大波浪，免去過於老成、成熟的感覺，更能凸顯氣質與慵懶感。而且，微微的曲度容易營造蓬鬆感，適合髮質柔軟的女生。

及肩波浪捲髮亦較容易配合不同的瀏海，齊瀏海可以帶來一份活潑可愛氣息，更設有減齡效果；而中分則能夠帶出女性嫵媚。

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泰迪捲（公仔麵頭）

楊丞琳也將頭髮弄成泰迪捲（公仔麵頭），感覺青春。(rainie77@Instagram)

泰迪捲（公仔麵頭）又是一個能夠有效讓人年輕5歲的髮型，不過建議頭髮長度至少需要及肩，甚至是長髮才可挑戰，若短髮的女生選擇這髮型，則容易被貫上「大媽」之名。泰迪捲（公仔麵頭）是現時韓國女生圈中非常流行的一個髮型，火紅的程度更轉移到台灣以至香港，就連楊丞琳、倪晨曦等女星也將頭髮弄成泰迪捲（公仔麵），大概也是因為這髮型多變，又能夠修飾臉形及充滿減齡效果。

例如配合空氣瀏海，或將瀏海捲曲，就能帶來年輕活潑感；而且，將頭髮全放下與束起頭髮又是另一個視覺效果，也可呈現出不同個性。不過，要注意的是，由於泰迪捲（公仔麵頭）的捲度太小，故容易令髮質出現毛躁問題，平日要多注意護髮。

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復古娃娃頭

岑麗香（香香）的捲髮造型充滿復古氣息。(heungheungeliza@Instagram)

復古娃娃頭與波浪捲髮大同小異，只是比起波浪捲髮的弧度來得更整齊，而且髮尾部份亦不會打薄，將其修剪成齊髮尾。另外，由於它的弧度傾向一層層，故即使女生在家也能自行使用直髮器夾成娃娃頭，打造復古感。

不過，若擔心會有種老氣感，也可像岑麗香（香香）一樣於頭上夾上各款的頭夾或配上大耳環，搭配一條連身裙，一樣可以充滿少女甜美氣息。