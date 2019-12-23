新垣結衣及肩曲髮帶出柔美感　短髮比長髮更美的女星還有她們？

不少日本女星都試過把長髮狠狠剪掉，換成短髮造型，讓人感到眼前一亮，亦有指短髮比長髮更美、更迷人。 以下女星就是一個好例子，你又同意嗎？另外，除日本女星外，香港代表又會是誰？

新垣結衣

新垣結衣的美貌無可質疑，更榮登過多個由日本網站舉辦的美女排行榜，可愛甜美形象深入民心。即使新垣結衣的臉形未去到包包臉的程度，能夠駕馭得到不同髮型，不過剪短後的她明顯比長髮時期較為亮眼，拍攝劇集《逃避可恥但有用》時的耳下短髮造型配上側分短瀏海，亦更顯率性可愛。

如果想要修飾臉形的女生，也可參考新垣結衣於劇集《無法成為野獸的我們》的及肩曲髮造型，自然又不造作的弧度帶出柔美感，也能透過空氣感髮型修飾包包臉。

長澤正美

另一位短髮比長髮更美的女星就是長澤正美了！長澤正美一直以來不停長髮、短髮交替，樣子標誌的她自然能夠駕馭得到不同造型，長髮的她美是美，但感覺就僅只是一名長相甜美的普通美女。換上短髮的長澤正美雖然減少了少女氣息，卻意外增添了一份成熟感覺，更合乎她的年紀。而且，她大多會將頭髮修剪到露出耳朵，不但清爽減少累贅感，也能帶出個性，呈現知性美。

即使你不是走開型格路線，但基於耳後短髮甚為百搭及中性，大部份造型都能作配襯，故絕對可以成為你的選擇之一。如果擔心耳後短髮造型會過份「男仔頭」，也可像長澤正美一樣選擇較女性化的連身裙款，中和一下。

當然，不止日本有代表，香港代表方面也有以下兩位：

岑麗香

自從岑麗香於2016年結婚及於2019年誕下兒子Jacob過後，螢幕作品便開始減產，直至近日開始復工並將會接拍劇集《BB來了2》。這些年來的岑麗香於人生路上成長不少，除時間的流逝，也不再是當初那個頂着長直髮、包包臉的她。

長髮的岑麗香充稚氣，而且累贅感重，反觀剪去長髮的她，更能凸顯她的氣質。岑麗香的頭髮維持於及肩長度，除了將髮尾弄成內捲，營造自然感。最近，岑麗香就喜歡將一頭曲髮弄成弧度更整齊復古娃娃頭，帶出一份輕熟味，亦擅長利用不同髮夾配襯造型。

高海寧

初出道時期的高海寧留有一頭長曲髮，是沒有什麼大問題，而且亦能透過曲髮髮型呈現出浪漫柔美氣息，不過卻沒太大的辨識度，及肩短髮或是耳下短髮反而更能提升亮眼度和打造出知性味，甚至帥氣感。

及肩長度除了是比較入門的短髮級別，也能塑造出不同造型感，如可像高海寧一樣，將上部份頭髮束成半馬尾或半丸子頭，瞬間減去娘味之餘，配合off shoulder上衣更是種剛剛好的性感，十分值得參考。