按按肩膀，感到漲痛嗎？肩頸是女性最性感的一個部位！圈中幾位知名女星擁有纖細修長、光滑緊緻的「天鵝頸」，明顯鎖骨線條，散發出優雅高貴的氣質迷倒眾生。不過又有哪些女星竟是「烏龜頸」，何解？ 其實城市人平日姿勢錯誤，不乏出現肩頸漲痛問題，但這樣會否令頸變粗、斜方肌變大，引致肩膀又斜又歪呢？是不是穿起的服飾都會鬆鬆垮垮？讓註冊物理治療師一一解答「天鵝頸之迷」！

如何計頸長？屬於「天鵝頸」還是「烏龜頸」？



之所以稱為「天鵝頸」是因為芭蕾舞者跳的舞姿好像天鵝一樣優美，而且大多舞者都沒有頸部前傾的問題。其實脖子的長度就是由鎖骨至下顎位置為計算，一般都會達到頭部的一半。不過這不是必然的，都是因人而異，如果耳朵、脖子、肩膀和背部不在同一條直線，頸部向前傾，就是所謂的「烏龜頸」。

修長的頸不僅提升氣質，而且更能顯高顯瘦！不少明星藝人之所以把衣着穿得好看，都全因「天鵝頸」突顯線條，令穿着都能夠輕易駕馭。如果頸和鎖骨線條粗，即使身材多好，都難以美輪美奐，畢竟頸與肩膀都是突顯衣着的靈魂，即使多美的穿搭都要掛在衣架上展現美感！如果一個衣架斜斜歪歪，再美的服飾都難以支撐，豪無線條可言。

【點撃看】盤點「天鵝頸」女星！誰屬於粗而短的「烏龜頸」？

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其實斜方肌是背部的其中一塊大肌肉，分為上、中、下斜方肌，而頸部旁邊的兩塊肌肉就是上斜方肌！(Jesper Aggergaard/unsplash)

低頭族注意！肩頸脤痛，肩膀會變斜？

現今都市人經常使用電腦、手機，引致長期低頭，容易令上斜方肌長期處於拉長繃緊的狀態，導致肌肉的脤痛、不適，有些人更會出現寒背情況。物理治療師陳達全表示如果斜方肌長期處於拉扯的狀態，肩膀兩邊的斜方肌都會變得厚大，影響外觀。

迅康復康治療中心物理治療師陳達全先生（照片由迅康復康治療中心提供）

小紅書熱爆「天鵝頸」訓練？專家指教正確拉筋訓練！

近年為了練成好像天鵝一樣擁有纖細修長、光滑緊緻的「天鵝頸」，成了小紅書的熱爆話題！不少網紅都推介一組組的肩頸運動，聲稱可以訓練「天鵝頸」的方法，讓肩膀變得又平又橫。到底這些動作是否有效？

小紅書大熱推廣，保持訓練肩膀，可變「天鵝頸」？(閃光的少女可@小紅書)

體質都是因人而異，進行之前都是諮詢專業意見！物理治療師陳達全先生表示該些動作只能放鬆及伸展肩頸，對於改善姿勢會有一定程度的幫助！如果單單訓練斜方肌，是不能讓肩膀看來橫一點，反而是改善姿勢，減少下巴前傾等更能幫助形成「天鵝頸」。

【點撃看】小紅書教路秒變肩膀，有效提升?

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如果要舒緩肩頸崩緊的問題，除拉筋外，強化運動亦不能忽視，因為除了上斜方肌外，中、下斜方肌太弱亦會加劇問題。他再提醒應按個人情況，來選擇合適自己的運動，如有疑問應先諮詢專業人士。他更加建議幾組伸展上斜方肌和訓練深層頸屈肌的運動！當中只要一樣物件，就可以有效地放鬆！

【點擊看】拉筋必攜「OO」？

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原來除了姿勢不良外，生活壓力較大都有關係！物理治療師陳達全先生表示人在緊張、焦慮時，本能反應會作出肩膀聳起的動作。因此久而久之上斜方肌就會一直繃緊，所以保持心境放鬆，真的放下肩膀上的重擔，有助舒緩情況！肩膀脤痛就是一個投訴警號，要減輕問題如沒有恆心，只會徒然，每日花少少時間拉一拉筋，做一些肌肉訓練，進行足夠的伸展運動，待自己的身體好一點吧！

日常放鬆身體，健康的生活有所提升，都可有助面對疫情。(Patrick_Malleret/unsplash)

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