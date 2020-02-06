【口罩妝容】焗出油易脫妝　網傳「補妝神器」粉餅實測　效果超卓竟有這缺點

雖然女生會因而減少了化妝，但難免會有些重要約會或用餐時候都需要把口罩脫下，粉底沾滿口罩以致脫妝的情況除了讓人感到尷尬，亦將「真面目」呈現，故需轉用透薄粉底，亦有需要進行補妝，以快速地回復最佳狀態。

脫妝問題以外，長時間戴上口罩仍會因焗促與口罩內的濕氣，令皮膚更容易出油，故適當的補妝產品絕對是必需的。補妝的正確步驟應是先噴上一層保濕噴霧，再利用紙巾或吸油紙先印走臉油與殘妝，才拍上氣墊粉底或粉餅，但如果在趕時間的情況之下，又怎能完成這些繁複的步驟？於是筆者有時候也會偷懶省略以上步驟，而近日則發現到兩款十分適合用來急救補妝之用的粉餅。（不過，如果有時間還是需做足完整的補妝步驟）

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder HK$400／8g（程佩敏攝）

以前試用過Charlotte Tilbury的粉底，當時覺得非常乾，故對品牌的底妝產品沒特別愛好。不過，無意於網上看到有美妝YouTuber大讚品牌的粉餅，更將它稱之為「補妝神器」，於是便不斷尋找不同人的用後感，發現大部份人的對它有着十分高的評價，過後便到專門店購買了。

筆者的口罩妝容就只有局部塗上遮瑕膏，但戴上一整天的口罩，也會導致全臉出油以及脫妝。利用粉撲輕輕壓上一層Charlotte Tilbury粉餅於臉上，油光便馬上消失，而且皮膚變得平滑，最重要的是並沒有想像中的乾！

由於粉餅的遮瑕度不高，加上妝效呈霧感，用來補妝非常自然亦不會感到厚重；不過，亦因低遮瑕度的關係，如果平日直接當成底妝產品使用就未必適合，或需額外塗上遮瑕膏了。粉餅的另一缺點是，並沒有附送粉撲，需要自行添置較為扁平細小的粉撲放於盒內；不過，個人認為粉餅用來補妝的功效的確超卓，已成為手袋中的必備之物。