【中長髮造型】不化妝心機就放在髮型上！簡易低調編髮、Cozy微濕

出席派對及聚會，除了要準備好戰衣及漂亮妝容，當然也要注意派對髮型。很多女士出席派對時只習慣利用電捲棒，捲起浪漫甜美的長曲髮造型，其實多花點心思，嘗試以不同的髮型配襯派對造型，可以令整體造型更能突顯個性，吸睛度大增。

微濕髮Wet Look

不想讓頭髮簡單的放下來，看起來欠缺了造型感，不如像日本女性一樣，嘗試以 Wet Look 微濕髮示人。微濕髮適合各個長度的髮型，不但帶有時尚感，還可以為過於正式及隆重的造型，添上一點慵懶隨性感覺，超顯霸氣的。擔心微濕髮造型變成「油膩扁塌頭」的話，就記住用完凝凍狀髮膠塗抹上髮絲後，一定要撥鬆頭髮，再於髮根位置抓出少量空氣感，這樣才能突顯髮型蓬鬆感。

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時尚低馬尾

想突顯中性韻味，或突顯造型俐落感，建議各位選擇低馬尾髮型。無論是簡潔的隨手一綁低馬尾，還是編髮低馬尾，各位女士都要留意髮型的空氣感。綁完馬尾之後，要於髮頂輕輕抓起髮絲，以免髮型變得扁塌又老土。另外，低馬尾不但容易駕馭，也是顯瘦好幫手，首先綁起馬尾後會露出腮骨及頸部，突顯臉部輪廓線條；於臉旁兩側留下少量髮絲的話，亦做到修飾臉型的效果。

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今年秋冬還流行這種利用絲帶綁起馬尾的髮型，特別有型。

絲巾編髮

除了絲帶馬尾，將色彩鮮豔，又充滿不同圖騰的絲巾融入髮型，也是一個不錯的造型選擇。可以是加入絲巾，然後綁上三手辮編髮；亦可以是先綁好丸子頭髮髺，然後在簡單的綑綁上絲巾，同樣型格具個性，同時為造型添上復古街頭味。

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中長微亂曲髮

最後一個推薦髮型，就是中長微亂髮。自然又要點率性的中長微亂曲髮造型，無論任何衣著都能做到點綴作用，是個超級百搭的髮型。配搭休閒街頭風格的穿搭時，可以於髮根分界位置夾得蓬鬆一點，曲髮也可以撥鬆一點；出席正式一點的場合時，則可將頭髮整理得貼服一點。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】