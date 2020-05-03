台灣女子組合S.H.E多首經典歌如《不想長大》、《最近還好嗎》和《天灰》等，相信都是陪伴80後、90後成長，成為傷心人的安慰曲，不知不覺組合S.H.E已成軍19年，快將踏入39歲生日的陳嘉樺（Ella）由昔日「男仔頭」形象逐漸轉為散發女人味的熟女，臉部輪廓愈來愈瘦削、皮膚光澤更勝從前，甚至她的素顏照也被網民誤以為是「上妝照」。

現年38歲陳嘉樺（Ella）在事業和愛情路上兩得意(ig@him_ella0618)

自組合S.H.E宣布不解散但成員會獨立發展後，現年38歲陳嘉樺（Ella）不時以個人身份出席多個美容護膚品牌代言，現實中更收獲幸福婚姻生活，與丈夫賴斯翔婚後甜甜蜜蜜，擁有可愛的兒子。事業與愛情兩得意的Ella，完美將幸福揚溢浮現在容顏上，幸福固然可讓女人容光煥發，但Ella可以保持年輕，全賴她三個美容護膚法，當中更包括她個人獨創的「彎腰按摩法」，及一招「心靈護膚法」。

【接下圖回顧】組合S.H.E 陳嘉樺（Ella）昔日的照片，由「女漢子」蛻變增添女人味：

+ 6 + 5 + 4

一、獨門秘笈：「彎腰按摩法」對抗地心吸力

38歲陳嘉樺（Ella）更自創獨門秘笈：「彎腰按摩法」對抗地心吸力(ig@him_ella0618)

有人說因為地心吸力關係，皮膚會隨年月而慢慢下墜，於是皮膚看起來就不夠緊緻。38歲陳嘉樺（Ella）提到自己除會重視塗抹皮膚保養品外，更十分在意對皮膚的按摩。她也自創一套獨門秘笈「彎腰按摩法」來讓臉部變得更緊緻。

「彎腰按摩法」顧名思義是彎着腰後，對抗地心吸力的作用，繼而利用手部虎口位當中的三角位置按摩臉部，加以配合手指關節來按摩臉部的肌肉和穴道，繼而沿着淋巴向下延伸按摩至頸部，同時可在心中默念拍子，如：「12345678、22345678到4234567」，直到臉部感覺有輕微的痛感便可停止，多按摩臉部不但可以令臉部變得更緊緻，更可以通通臉上和頸部淋巴。有些人因為肩頸常處於繃緊情況，連帶把整個臉部的線條向下拉扯導至下垂，因此常常按摩可令繃緊肌肉放鬆和拉緊臉部的輪廓也有相對好處。

另外，Ella提到女生需要於臉部多做一點按摩來達到「拉提」的作用，因為平日除了說話或是造出一些臉部表情外，人們其實很少運用或訓練到臉部肌肉，而「彎腰按摩法」正正可提供臉部肌肉一個運動的機會。

二、油類皮膚保養品絕不可缺少

38歲陳嘉樺（Ella）表示自己皮膚屬於偏乾性，因此她說：「油類皮膚保養品絕不可缺少。」(ig@him_ella0618)

38歲陳嘉樺（Ella）曾在訪問中透露自己皮膚屬於偏乾性，因此十分喜歡選用油類皮膚保養品，Ella也說：「很多女生擔心在皮膚使用油類保養品，會讓皮膚造成不必要的負擔或會出現生暗瘡的皮膚問題。」但她表示，皮膚看起來油膩膩的，其實不一定是因為皮膚太多油份所造成，有時皮膚也會講究水油平衡，皮膚泛油或許是皮膚缺少油份所造成的。」所以Ella平日最愛在皮膚上塗抹美容油，就連夏天也會用。

其次，Ella指出皮膚看起來要有光澤感，除了需要在外在方面入手外，內在層面也需要照顧得到，平日不單單只是皮膚用油，身體也需要吸收足夠的油份，例如：多吃牛油果、攝取橄欖油和進食堅果類的食物，也可以幫助身體攝取油份。

三、護膚程序要清楚 時機不可失

38歲陳嘉樺（Ella）說：「護膚程序要清楚。」(ig@him_ella0618)

現代女性普遍也非常重視自身皮膚保養，家中必有數樣的皮膚保養品，不過大部份女性都存在「惰性」，驚覺自己皮膚出現乾紋才盡力塗上保濕產品，有時候也因為不想麻煩，不會注意皮膚護理，有些女性更甚至隨性塗上護膚品。不過，Ella指出：「很多人在晚上保養時，也都是洗澡後，弄乾頭髮才塗上護膚品。」她表示，眾多人也忽略護膚程序的時機，因洗澡後，皮膚會因為血液流動加快，變得放鬆，臉上毛孔也因而擴張，於是女性也應該要把握這個時機，先塗護膚品，讓皮膚好好吸收充足養分。

肌膚也要「正念」：相信會變好 不妨多讚美肌膚

儘管外在和內在的皮膚護理方法是可讓皮膚變得更亮麗，但Ella也提提一眾女性美麗是由心發出，心理也需要好好安撫，有時皮膚狀態不好，心情總是處於低落狀況，但她鼓勵女性要對自己皮膚滿帶信心，相信它是會變好，也不妨多多讚美肌膚，因有一種美是妳覺得自己很美。

【按圖看】Ella近照，對比昔日臉部輪廓愈來愈瘦削：