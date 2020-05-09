日前，44歲林心如在社交平台分享少女時期的舊照，露出小虎牙十分青春可愛，但想不到內藏黑歷史！最後一張相的妝容驚嚇指數更加爆登！原來林心如當年拍《還珠格格》，曾經被踐踏美貌！直至今日，林心如少女味依舊，登上美魔女的寶座，要解開林心如的凍齡秘密？原來只需6個保養習慣！

少女林心如 恐怖妝容！

當年林心如因為兼職廣告模特兒而展開演藝生涯。之前她就收到以前合作的出版社朋友寄來一大袋的舊照片，林心如表示：「她說這堆照片她很苦惱，到底該怎麼處理，所以聯繫我看看想不想拿回？打開後一股濃濃的歲月味。」林心如翻着老照片，都湧來過去的記憶。當時只有16歲的林心如樣子清純，眼大大，有一點的Baby fat，笑起來青澀而甜美。最重要當時的照片完全沒有經過濾鏡和P圖，是她少女時期的真實樣子！

16歲的林心如，十分清純！林心如：「一張張照片讓我邊看邊笑，歲月啊～待我之後慢慢分享。」(Instagram@loveruby_official)

林心如在18歲的時候，都長得亭亭玉立，笑的時候更加露出一對小虎牙，不過竟然引來網民的訝異，紛紛討論她戴過牙套的事，就連林心如都直言回應：「對啊」，這對小虎牙真是林心如青春可愛的痕跡！

18歲的林心如，依然有一對小虎牙，是到後來拍劇方才將牙齒矯正過來。(Instagram@loveruby_official)

每個人的過去都總有一些黑歷史，令自己不堪回首，林心如當然都不例外囉！在她分享的舊照片中，既有清純懷舊，更有驚嚇，尤其是22歲那年！林心如笑言：「22歲的我竟然框上阿珠媽最流行的深色唇線，難怪大家都說要越活越年輕！」除了深色唇線，就連眼妝、眉毛都抄車，整個妝容都出了大事！林心如又指自己的樣子都比實際老了5歲！她更加開玩笑，自嘲一下：「想破頭也想不明白當時的審美出了什麼問題😂」

【點撃看】林心如公開少女時期舊照，其中22歲妝容照「嚇死人」？網民：「最後一張是得罪化妝師嗎？」

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

落選港姐楊斯雅轉行賣性玩具 公開談性被求愛？4招提升性愛享受

髮型師教自家剪陰秘訣 低馬尾一招顯瘦面 5大日本編髮IG推薦

「港版N號房」女生被伴侶出賣 韓專家揭酒店偷拍陷阱 6招自保術

林心如太醜 不配當紫薇？哭著求瓊瑤保角色

《還珠格格》是作家瓊瑤擔任編劇的一部電視劇作品，1998年上演，林心如與趙薇做女主角。(《還珠格格》電視劇海報)

當年還是新人的林心如，憑《還珠格格》的紫薇，絕美一時，火速爆紅。不過林心如竟然被電視台的高層嫌棄，批評她醜，更直言：「怎麼能讓這麼醜的女生當我的女主角！」即使她都簽好合約，服裝和妝容都試好，但是林心如本來就不是瓊瑤心中的最佳人選，所以劇組要將林心如換掉！就連劇組的化妝師都曾欺負過林心如！

【點撃看】林心如曾爆化妝師欺負新人：你再補也補不成OOO！

+ 3 + 2

之前《魯豫有約-還珠格格十六年》請來了各演員訪問，趙薇大爆當年開拍的時候，劇組認為林心如不合適紫薇的角色而打算換走林心如。當時趙薇與林心如合演，二人感情都很快建立，所以當刻趙薇直言劇組，要不要把她的角色都一起換，而劇組竟然認為趙薇可以留下，不過林心如卻要換掉！

趙薇大爆當年開拍的時候，劇組認為林心如不合適紫薇的角色而打算換走林心如！(截圖於《魯豫有約-還珠格格十六年》)

《還珠格格》20年周年時，節目《家事》曾經回顧當年點滴，原來《還珠格格》的選角曾出一場風波。林心如本來都不會是紫薇，趙薇都不是小燕子！其實林心如都曾經在《親愛的客棧》節目中重題事件，更委屈落淚說：「我那時候拍《還珠格格》有要被換角，哭着求阿姨（瓊瑤）說不要把我換掉。」最終瓊瑤認為演需要時間入戲，而給予機會二人留下，林心如才能保住角色。

我努力20年，我覺得我可以鬆口氣了吧！ 林心如

【點撃看】《環珠格格》選角過程峰迴路轉，原本小燕子另有其人！趙薇只是紫薇第二選，林心如飾OO？

+ 5 + 4 + 3

林心如簡單凍齡！只因6個習慣！

如今44歲的林心如依然不失少女味，是一名凍齡美人。相信很多女生都會好奇女神是如何保養，有沒有一些的秘訣，是不是要很貴或者很複雜的美容產品。原來林心如平日都只是單靠這5個習慣！

1)消除水腫 只需一個法寶！

林心如有一個消水腫的法寶--美顏塑身棒，她習慣在每次上妝之前，用棒棒在臉頰兩側告法令紋位置，由下以上的推，再於頸的兩側由上向下推。這樣有助淋巴排走廢物，消除水腫。她平日會用小一點滾輪的美顏塑身棒，在眼睛周圍向上滾，讓眼睛上提。此外她亦會在鎖骨、手臂的位置滾輪一下。她更加會拿這個法寶外出，用於拍戲補妝。

林心如有一個消水腫的法寶--美顏塑身棒! 女生必備!(Instagram@loveruby_official)

2)不美白 都要防曬 ！

林心如曾經直言自己並不追求美白，不過她卻十分着重防曬。她認為曬黑是可以的，但是要曬得均勻，以及做足防曬，以防皮膚曬傷，色素沉澱。所以她不管是陰天、晴天、室內或室外，她習慣一出門就會擦上防曬。

林心如會補防曬的！(Instagram@loveruby_official)

3)精選護膚品 不忘眼霜

別以為林心如的護膚品會是一枝二枝！林心如曾經表示自己洗澡連同保養只用20分鐘，她直言女人又要兼顧家庭及工作，有時在家中都有很多工作，所以保養品一定要用得簡單。因此她會選擇一些高效用的護膚品，同時具有保濕、美白、抗皺的功能，希望保養來得快捷方便，化繁為簡。

林心如當上媽媽，素顏都一樣美麗 (Instagram@loveruby_official)

其中，林心如最注重的是眼部周圍的保養，拍戲時會有很多的表情，或者睡眠不足，都令她的眼睛感到疲憊，因此她習慣會用眼霜，特別加強眼部周圍的保養，以預防細紋。她曾分享過皮膚狀況不好的時候，就只用Estee Lauder的晚霜。其他的東西都不會擦。

4)晚間保養

林心如認為平日化妝都令到皮膚很乾，所以晚上洗澡之後，就會敷面膜。在睡覺的時候，她習慣會在面膜紙上加上晚安凍膜，這樣就不會沾到在枕頭上，亦可加強吸收。

林心如平日很少化妝。 (Instagram@loveruby_official)

5)注重養生飲食

養生方面，林心如曾分享平時她的飲食，原來她都習慣把紅棗水或者檸檬水當水喝，亦會食燕窩以補充膠原蛋白。她更加會飲雞精、燉湯來補充體力。

林心如的媽媽不時都會弄燉湯來或她自己煲。(Instagram@loveruby_official)

6)手袋必備OOO！

林心如的手袋平日總會戴着護唇膏，習慣補一補妝時都塗一口。她至少就很愛口紅，因此她都特別着重唇的保養，既有味道，又有淡淡的顏色。這簡直是她最不可或缺的產品！

林心如的手袋平日總會戴着護唇膏。(Instagram@loveruby_official)

延伸閱讀：

Kate Beckinsale 24年差母子戀零違和？基因遺傳21歲女兒仙氣逼人

李敏鎬演皇帝熱戀金高恩 穿越時空霸氣告白：一起走﹗去我的世界

宋熙年懷第二胎仍零孕味！4大產後保養火速修身留住少女肌