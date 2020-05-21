一個自信的女人，任何時候都是最美麗的；而一位自信的媽媽，任何時候都是最偉大的。韓國凍齡女演員崔智友是韓國「元祖天后」之一，已年届44歲的她宣布升格做媽媽，雖然是高齡產婦，仍然無懼一切誕下可愛女嬰，韓流元祖女神的母性光環感染許多女性！

44歲崔智友依舊美麗動人。（《愛的迫降》劇照）

與細9歲IT職員男友相戀 44歲高齡誕女當幸福媽媽

韓劇元祖女神崔智友過去出演過不少膾炙人口的人氣韓劇，包括《冬季戀歌》、《天國的階梯》等，可謂是開創韓劇熱潮的「開國功臣」！而崔智友在戯内常常扮演體弱多病、楚楚可憐又多情的角色，獲得「催淚天后」的美譽。除了深入民心的經典角色，崔智友的凍齡美貌常常引發眾人討論，白皙如牛奶般嫩滑的肌膚仿佛吃了防腐劑一般，美貌永存。不過女神的感情生活一向低調，除了2007年與韓國男演員李陣郁的一段情外，之後崔智友一直保持「單身貴族」身份。

崔智友是大家公認的「韓劇女神」，年過40仍然保養得宜。（choijiwoo_ph@IG）

直至2018年崔智友主動曝光婚訊，與小她9歲的男友步入婚姻殿堂，據悉男方只是在IT企業任職的普通職員，穩定交往1年後決定共結連理。當時消息一經傳開，讓不少網友紛紛感到不解，「韓劇女神」竟然看上了圈外平凡的上班族？正是如此平凡的愛情，才應證了細水長流。兩人採取非公開形式舉行婚禮，只邀請了雙方的親朋好友，而男方的身份一直保密，長相至今沒有曝光。婚後兩人一直保持低調，穩定婚姻生活透露絲絲甜蜜。

崔智友在2018年與圈外男友低調結婚。（choijiwoo_ph@IG）

崔智友好友曾在節目上透露，她一直希望早點結婚和生小孩，如今女神終於找到「人生伴侶」能組織幸福家庭，更在2019年年底驚喜宣布懷孕，雖然是44歲高齡，但是崔智友的狀態看起來維持得非常好。

在不算小的年紀懷孕，並在疫情期間一邊焦急的做著準備，讓我感受到了媽媽們真的很令人尊敬。 崔智友

在預產期不到一個月的時候，崔智友透過官網上傳了一張照片附上一封親筆信。信中提到自己在不算小的年紀懷孕，希望自己這個「高齡產婦」能夠為各位正辛苦準備生育的「準媽媽們」帶去一些力量，自己也會懷著感恩的心努力打造幸福家庭。溫暖又鼓勵人心的話語，不但能感受到崔智友面對即將出生的新生命，心中難掩的激動心情，同時也讓人欽佩這位「高齡媽媽」充滿溫柔的勇敢，鼓勵著廣大女性！

崔智友婚禮以非公開形式進行。（choijiwoo_ph@IG）

崔智友早前公布即將生產的喜訊：（點閱下圖）

目前，經經紀公司確認，崔智友已於5月16日清晨誕下愛女，母女均安，各地粉絲都紛紛送上祝福。

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44歲凍齡女神崔智友的保養秘訣是？

崔智友公開自己懷孕9個月的照片，清晰可見她纖細的雙臂，以及白到發亮的肌膚。已經44歲的她仍然散發著少女感，保持充沛活力，如今晉身成為「辣媽」，崔智友出道30年來維持神顔值的秘訣究竟是什麼？

44歲的崔智友仍然擁有少女般嫩滑肌膚。（崔智友@微博）

#吃飯只吃7分飽！

要保持纖細身材，進食是關鍵！女神之所以懷孕仍然保持良好身材，在於她平時三餐進食固定，份量只吃到7分飽，避開高熱量和高油脂的食物，同時確保每餐都能夠平均攝取營養，自己進食時絕對不會吃到太飽！

崔智友身材纖細。（崔智友@微博）

# 頸部保養至關重要！

頸部一直是人們會忽視的地方，對於崔智友來説頸部保養至關重要，不想讓頸部顯出老態，她會每天用乳液按摩頸脖位置。在化妝之前先將身體乳液塗在手上，雙手平放在頸部，並向下按摩，這樣能夠幫助代謝淋巴廢物。

崔智友十分注重頸部保養。（choijiwoo_ph@IG）

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