佘詩曼早前憑著《延禧攻略》嫻妃一角在大陸的知名度大增，成為炙手可熱的女演員，更接連接下了兩套大劇，分別是現正熱播的民國大戲《鬢邊不是海棠紅》和即將播出的古裝劇《燕雲台》。最近《燕雲台》釋出了新劇照，佘詩曼的古裝造型獲得網友大讚，其中一個造型更神似19年前她在《倚天屠龍記》飾演的周芷若。45歲和26歲時的她的外貌沒什麼差距，美貌如昔。

佘詩曼在新劇《燕雲台》中的古裝造型再次驚艷觀眾。(《燕雲台》劇照)

佘詩曼在《燕雲台》中飾演遼國皇太妃蕭胡輦，多個古裝造型都很有特色。在官方釋出的花絮當中更有一幕被指重現了19年前她在《倚天屠龍記》飾演的周止若，相隔多年美貌依然，還變得更有女人味。

佘詩曼新劇造型如重現了19年前她在《倚天屠龍記》飾演的周止若，美貌依然。 (《倚天屠龍記》劇照)

45歲佘詩曼與26歲時對比，凍齡術實在太驚人? (按圖查看)

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45歲佘詩曼凍齡秘訣

45歲的佘詩曼仍然跟少女無異，即使素顏皮膚也十分白滑無瑕。(微博@佘詩曼)

佘詩曼曾經是無綫的當家花旦之一，出道至今飾演過不少受觀眾喜愛的角色，《倚天屠龍記》的周芷若、《金枝慾孽》的爾淳、《宮心計》的劉三好等等，她的演技一直在進步，觀眾都有目共睹。雖然佘詩曼年齡在增長，但她的外貌卻十年如一日，即使45歲笑起來仍然充滿少女味，到底她的保養秘訣是什麼呢？

佘詩曼經典古裝角色回顧不老美貌：(按圖看更多)

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卸妝清潔3到4次 + 敷保濕面膜

佘詩曼曾經在出席護膚品牌活動時透露過自己護膚的秘訣，她非常注重卸妝這個步驟，工作完回到家第一時間就是卸妝，而且每次都要清潔3到4次，確保皮膚乾淨後再用護膚品，另外阿佘認為皮膚的保濕很重要，而面膜就是很有效的保濕產品，不論工作多忙都好，她每天都要敷2次面膜，早晚各1次， 當皮膚夠水份的時候就自然飽滿嫩滑，上妝也會更貼粉。

佘詩曼非常著重卸妝，每次都要清潔3到4次，而且每天都要敷2次面膜。(微博@佘詩曼)

佘詩曼素顏照少女味十足：(按圖看更多)

補充大量水份

佘詩曼認為水份對女人來說十分重要，她每天早上起來都會喝一大杯水，而且時刻記得為身體補充水分，除了水之外她也很喜歡喝胡蘿蔔汁和蘋果汁，補充水份之餘還可以順便補充身體所需的營養素。

佘詩曼除了經常喝大量的水之外，還很喜歡喝胡蘿蔔汁和蘋果汁。(微博@佘詩曼)

馬鈴薯薄片去水腫

佘詩曼還有一個獨門保養秘訣，她的家裡有一個專門放護膚品的雪櫃，裡面除了她日常用的護膚品之外還有切好的馬鈴薯薄片，她表示自己有時候早上起床會出現眼腫的問題，這時候她就會用馬鈴薯薄片敷眼，幫助快速消除水腫。

佘詩曼表示早上起床如果眼腫的話，就會用馬鈴薯薄片敷眼去水腫。(微博@佘詩曼)

少吃多餐 慢吞細嚼

在飲食方面佘詩曼並沒有特別節制，她在訪問時透露過現在的體重維持在102磅左右，沒有太大上落，除非去旅行吃多了就會多重1、2磅。平常在家她很少運動，偶而會做一下瑜珈，但是卻不會刻意節食。在內地綜藝節目《看我的生活》中可見，佘詩曼一天可以吃4餐，她的心得就是寧願少吃多餐，而且吃東西的時候要慢吞細嚼，很快就會有飽肚感，自然就不會吃太多了。不要看平常阿佘Instagram中很多美食照，她笑指通常自己拍完照後就只會吃少量，但卻不會限制吃什麼。