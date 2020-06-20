【ABC果汁｜減肥】近日韓國健康節目便介紹了一杯名叫「ABC果汁」的減肥飲品，指一眾荷里活明星都在減肥時飲用。以它取代早餐，3星期腰圍減11cm?

「ABC果汁」在韓國近日成為熱話。（《건강함의 시작, 몸의 대화》擷圖）

像奇蹟般的「ABC果汁」 韓國藝人實測腰圍減了11cm

「ABC果汁」其實是由製作材料名稱組成，包括蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），韓國健康節目《건강함의 시작, 몸의 대화（健康的開始，身體的對話）》近日便談論「ABC果汁」的功效，有指荷里活明星如Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow、Brad Pitt等人都用ABC果汁減肥，而節目嘉賓洪信愛利用3星期的時間進行實測。

嘉賓洪信愛本來每星期2至3次，每次20分鐘慢跑和每天走1萬步，平日少食多餐，1天吃6餐的她以330ml 的ABC果汁代替早餐3星期後，腰圍減了11cm，體重也下降了2kg，效果十分明顯，洪信愛指雖然體重只是瘦了2kg，但整個人感覺輕盈了許多，氣色變好，重要是小腹變小了，側看時人更薄了，現在，ABC果汁在韓國有着「奇蹟般的減肥果汁」之稱。

按圖看看洪信愛3星期「ABC果汁」實測＝＝＞

+ 3 + 2

「ABC果汁」屬於低脂高纖的飽肚飲品，可以幫助減低熱量攝取。（Melissa LeGette／unsplash）

「ABC果汁」可減低熱量攝取 營養師：純果汁＝1碗白飯

「ABC果汁」的製作和材料非常簡單，只需一個蘋果、１／３紅菜頭以及一條甘筍，放入榨汁機，再加入一杯冷水打製成果汁便可。

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，「ABC果汁」屬於低脂高纖的飽肚飲品，可以幫助減低熱量攝取，再輔以飲食及運動配合下，果汁的確對減重修身係有幫助。

（Yoab Anderson／unsplash）

Ariel又指一杯330mL的「ABC果汁」只有約130卡，比起港人愛吃的早餐火腿蛋通心粉套餐少超過500卡，是一個不錯的早餐代替品，建議不用「隔渣」，保留粗纖維，有助排毒通便；加上甜菜根及紅蘿蔔都係含大量抗氧化物，例如甜菜素（Betalains）及胡蘿蔔素（Carotenoids），可以幫助抗衰老及抗炎。

Ariel提醒，以蔬果汁作為早餐，蛋白質攝取稍微不足，建議多配搭一隻雞蛋，或10粒原味果仁，便能均衡飽肚；如果作為餐飲，建議飯前先飲用，可以增加飽足感，幫助控制飯量。

按圖看看營養師建議「夏日減肥蔬果汁」＝＝＞

Ariel指減肥時所攝取的果汁都建議跟從返「2+1守則」，即2份蔬菜配搭1份水果，以控制返整體熱量及糖份：「一般不建議攝取純果汁，因為熱量及糖分都較高，如一杯330mL蘋果汁等於3個蘋果的糖分，熱量接近1碗白飯，但配實中，並不是一次性進食3個蘋果，果汁容易令我們不知不覺下超標攝取。」在日常餐單額外加入蔬果汁其實對減肥未必有太大功效，但如果用以取代其他高熱量飲品例如汽水、包裝果汁、全糖奶茶、全脂牛奶等，就可以有效幫助降低熱量攝取。