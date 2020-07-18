【幻愛】高額髮型摧毀蔡思韵文青形象　圓臉才可駕馭中分瀏海？

本土愛情電影《幻愛》好評如潮，上映不到兩星期票房已接近900萬，男女主角劉俊謙和蔡思韵更戲假情真，一拍即合成真情侶。 《幻愛》雖以日系唯美鏡頭包裝，但女主角蔡思韵在戲中髮型卻是敗筆——中分髮型顯髮際線過高，令一貫的文青女神形象大崩壞！

蔡思韵在戲中以中分瀏海示人，顯得老氣和髮際線過高。（《幻愛》劇照）

《幻愛》造型中分髮型嫌老氣 蔡思韵宜瀏海「隱惡揚善」

近年流行俐落髮型，有些女生都摒棄厚重的妹妹瀏海，換上清爽又顯瘦的中分髮型；然而《幻愛》女主角蔡思韵額頭偏大，髮際線較高，劇中的中分瀏海造型令臉形更大，眼睛相對顯得細小，眼距闊的問題亦更顯眼，對蔡思韵來說可謂災難性髮型。

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其實蔡思韵素有文青女神之稱，細長的眼睛和長臉超顯氣質，她以往喜以短瀏海示人，能夠修飾臉形和令眼睛更有神，加上如剛睡醒的自然捲頭髮，率性魅力滿分！雖說《幻愛》中葉嵐性格獨立又世故，成熟的中分瀏海與角色相襯，但考慮到演員的臉型，稍稍調整為大旁分瀏海和空氣微捲髮似乎更適合呢。

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中分髮型是圓臉女生的專利？

甚麼臉形最適合剪中分？假如額頭較高又想試試成熟的中分瀏海，又有甚麼折衷方法？馬上看看剪中分前你要注意的事！