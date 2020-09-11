【秋冬保濕】疫情期間，常以口罩示人，家中護膚變得非常重要，除了定期的清潔，也別忘記了事後的修護、保濕護膚程序。 Aesop最近推出了晚間面膜，一於試試HK$920的功效，與Fresh的皇牌紅茶系列一較高下。

筆者測試三款overnight面膜，看看哪款效果最佳，值回票價。（林珈希攝）

疫情關係，減少社交、親密接觸也是好事；除了到美容院，多在家中自行清潔，便一定要敷含修護、保濕功效的面膜。筆者會選用清洗式保濕面膜（Cream Mask），敷的時間長一些，感覺功效也可即時看到功效；平時如需急救，Cream Mask也是首選。

Aesop 首次推出夜間面膜。（林珈希攝）

Aesop Sublime Replenishing Night Masque昇華滋養夜晚面膜（HK$920 / 60mL）

Aesop的產品給人自然清新的感覺，加上筆者是混合性肌膚便特別喜歡這品牌，無論是面霜，還是牙膏都用過，Aesop一推出全新夜晚面膜當然要一試。

Aesop昇華滋養夜晚面膜含多種維他命成分—B、C、E、F，主打以輕盈的凝霜質感，帶給用家即時又持久的保濕，從而令肌膚變得滑嫩、柔軟、平衡，可根據需要使用。筆者印象中的Overnight mask質地多濃稠，這款卻不會，只要塗上薄薄一層便可，數分鐘後甚至會忘記正在敷面膜，用家可選擇敷過夜或當晚洗掉再塗上護膚品。

筆者用後感到非常補水，洗完臉也不覺乾，肌膚摸上去也滑嫩，不過像筆者混合偏油肌，建議不敷過夜，15分鐘也可見到補水效果，乾性肌膚則可敷過夜。

Fresh 的紅茶系列一直是筆者最愛之一。（林珈希攝）

Fresh 紅茶瞬間修護面膜／紅茶晚間緊緻面膜（各HK$780 / 100mL）

Fresh的紅茶系列一向是筆者最愛之一，尤其是紅茶瞬間修護面膜，第一次使用便有「嘩！」一聲的感覺， 修護面膜成分含紅茶酵素、荔枝籽精華等，主打保濕修護，令肌膚即時變得柔嫩緊緻，建議敷5-10分鐘後沖洗乾淨，每週使用2-3次。

筆者敷完隔天也感到皮膚明亮，肌膚也變得平滑，更去除到一些少暗粒，敷時，夏天非常好，基本上價錢是唯一考量。

試完Aesop Overnight mask，決定也試試紅茶晚間緊緻面膜，Fresh含紅茶複合成分、透明質酸等，塗上面感覺質感比Aesop厚身一些，但同樣數分鐘後感覺吸收了，隔天效果非常好，肌膚亮白了，也柔嫩很多，感覺比修護面膜更有效，可是還未見緊緻功效，或許要再長時間使用才見效；官方指可每晚使用。

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