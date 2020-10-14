皮膚敏感、脫皮、泛紅、乾癢、保濕力不足、水油失衡等都是女生轉季常見的肌膚問題，日本人氣藥妝店《Tomod's》針對3大類皮膚問題：1）泛紅敏感肌、2）脫皮屑，膚質保濕力不足夠 、3）水油失衡致浮粉，嚴選「秋冬保濕必備10大保養品清單」，每款護膚好物僅售數百元，相信大量入手囤貨也不會荷包心痛，女生亦可以因應自身的皮膚問題而入手相應的秋冬換季保養好物！

轉季時，皮膚容易變得脆弱，出現脫皮、泛紅、乾癢等，需要按狀況選擇合適的護膚品。(jessica.syj@IG)

換季狀況一：泛紅敏感肌令皮膚變得脆弱

Curel 潤浸保濕化粧水II (輕潤型) 150ml，售價：約HK$129

這是一款專為敏感肌而設的化妝水，主打無香料、無色素、無酒精溫和配方。(curel_official_jp@IG)

普遍女生也愛在睡前或睡醒後，使用化妝水為皮膚補水，甚至有些女生更愛在上妝前快速敷上已沾上化妝水的化妝棉為皮膚急救，提升皮膚鎖水力回復彈性柔軟，而皮膚有着高密度的水潤狀態，更可阻隔外來刺激，減少泛紅、乾燥問題。

這款是含天然桉葉精華的保濕成分，更是一款專為敏感性肌膚設計，並採用無香料、無色素、無酒精溫和等成分配合，希望防止皮膚乾燥問題外，更可舒緩因肌膚乾燥引起的不適。筆者用後亦感到化妝水不會過份黏膩與油膩，也有足夠的保濕滋潤度，如果再搭配乳霜使用效果會加明顯。

【按下圖了解更多】日本藥妝店《Tomod's》推薦泛紅敏感肌可使用的2款保養好物，及用家評價：

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換季狀況二：脫皮屑，膚質保濕力不足夠

Eau Thermale Avène 清爽抗UV潤色隔離乳SPF30 PA+++ 40ml，售價：HK$346

Eau Thermale Avène 清爽抗UV潤色隔離乳質地清透快速吸收，清爽不黏膩 (twinklility@IG)

有時肌膚保養跟健康一樣，預防比修復更重要，有時因換季遇上脫皮屑的問題，其實很多時間是皮膚沒有足夠的保濕力，妝前使用隔離乳可隔離彩妝、紫外線或塵埃對皮膚的侵害，最重要的是避免皮膚提早老化，而皮膚開始老化後，鎖水力亦會相應地降低。

這款清爽抗UV隔離乳是一款長效保濕、清爽不黏膩質地而又適合敏感肌膚的隔離乳，產品當中的長效鎖水因子，為皮膚提供長時間補水外，也同時防止肌膚水分散失。

【按下圖了解更多】日本藥妝店《Tomod's》推薦膚質保濕力不足，及狀況3) 水油失衡致浮粉時，適合使用的 6款秋冬換季保養好物，及用家評價：

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資料來源：Tomod's