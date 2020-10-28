多喝水可以減肥，喝水的時機與方法也有講究，要減肥成功便先要「習慣喝水」。加上鍾欣潼與昆凌加持的「8杯水減肥法」，證明減肥可從日常習慣做起。除了「8杯水減肥法」，還有8個正確飲水技巧都有減肥功效﹗

每天喝8杯水的分量只是個參考數字，實質上每個人所需的水分也不同，註冊營養師楊蒨珩Stephanie分享了一條成人一天喝水量的計算公式，只要把體重（公斤）x 35（毫升）計算，便可得出自己每日建議飲用量。例如體重55公斤的女生，每天的喝水量便是1,925毫升。

阿嬌表示自己在堅持「8杯水減肥法」後，肌膚油脂分泌減少，膚質變得更細緻，體重亦變輕了。 (IG@q_gill)

網上曾盛傳「8杯水減肥法」，有台灣營養師指出，只要於特定時間喝水，一個月便可瘦上10磅。如此佛系的減肥法獲得鍾欣潼與昆凌加持，阿嬌表示自己在堅持「8杯水減肥法」後，肌膚油脂分泌減少，膚質變得更細緻，體重亦變輕了。喝水時機大有學問，除了「8杯水減肥法」外，只要學懂以下的正確喝水方法，便能有效減肥。

原來只要根據營養師推薦的「8杯水減肥法」，在既定時間喝水，一個月便可瘦上10磅。延伸閱讀==>【8杯水減肥法】一個月可瘦十磅 營養師推薦飲水時間表

▼▼▼按圖看八大正確喝水減肥方法▼▼▼

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台灣 YouTuber 末羊子 Joanne於社交平台上分享自己從58公斤減至51公斤的經歷，而其中一點就是多喝水。(影片截圖)

台灣 YouTuber 末羊子 Joanne於社交平台上分享自己從58公斤減至51公斤的經歷，而其中一點就是多喝水。她於影片中指自己主要是透過改變生活習慣，自然而地變瘦。她相信多喝水對減肥十分有效，不過很多女生卻很難養成長期習慣，所以她以過來人的身份，教大家如何養成喝水的好習慣。

▼▼▼按圖看培養喝水的五大方法▼▼▼

▼▼▼減肥方法眾多，戒澱粉是其中一個，歐倩怡曾戒澱粉致心律不正，近日她完成營養學學士課程後，正減肥的女生不妨參考一下她的減肥餐單。延伸閱讀==>減肥｜歐倩怡戒澱粉致心律不正 讀營養學推健康餐單吃白飯更易瘦▼▼▼

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▼▼▼木瓜豐胸法真的有效？台灣與香港的Youtuber分別為此進行實測，結果上圍竟然有意外收獲。延伸閱讀==>木瓜豐胸實測｜配OO更佳？30天A變B cup獲營養師支持推7豐胸食物▼▼▼