聖誕節令人物慾高漲，除了因為四處都是減價優惠，更是推出別注限量產品的高峰期，美妝界中，最令女生熱血沸騰的妝品，相信顏色豐富可一盒多用的彩妝盤必然是其一。筆者精選了4款吸睛度高的聖誕限量彩妝盤進行評測，從造型、實用度、顯色度、易卸度、便攜度等，教大家如何挑選﹗ 攝影：龔嘉盛

聖誕限量彩妝盤的迷人之處，除了外型總令人有驚喜，一般一盒集眼影、胭脂、修容、唇彩等多用途，如果設計輕巧，甚至可一盒走天涯，作外出時變妝、補妝之用，方便、實用又美觀，絕對是化妝寶盒。今年Dior、YSL、Laura Mercier及Lunasol都推出了限量彩妝盤，哪款最值得入手？以下進行4項評測，看罷相信讀者自有答案。

▼▼▼按圖看4項評測內容，都是購買彩妝盤時必需考慮的要點▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Laura Mercier芭蕾名伶眼影胭脂盤 $980｜19色合1 充滿少女心

Laura Mercier芭蕾名伶眼影胭脂盤 $980

Laura Mercier芭蕾名伶眼影胭脂盤絕對能令少女心尖叫，外型以淺粉紅色為主，綴有輕柔的絲帶圖案，靈感取自法國巴黎芭蕾舞劇院名伶的舞姿。打開盒內，格格粉嫩色系的彩妝令人賞心悅目，女友感十足，是4款彩妝盤中，顏色選擇最多的一款。

▼▼▼按圖看Laura Mercier彩妝盤評測結果，除了是4款中顏色選擇最多，還有一點是與別不同▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

YSL節日限量版彩妝盒 $850｜顯色易卸 大膽狂野

YSL節日限量版彩妝盒 $850

向來YSL的型格形象迷倒眾女生，今年的限量版彩妝盒設計更推向狂野，披上紅黑雙色豹紋立體圖案，綴上金色飾邊及標誌，相當搶眼有質感。顏色種類大膽，特別適合喜歡妝容獨特、大膽多變的女生。

▼▼▼按圖看YSL彩妝盤評測結果，顏色特別顯色效果好，美中不足的是…▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

Dior聖誕珍藏版彩妝組合 $780｜華麗搖滾 實用滿分

Dior聖誕珍藏版彩妝組合 $780

Dior的聖誕限量版美妝從不令人失望，今年以冬日仙境為靈感，在彩妝盒上綴上雪花及立體金屬Dior標誌，相當華麗又帶點搖滾的味道﹗配備既全面又貼心，不禁時常打開補妝鑑賞一番。

▼▼▼按圖看Dior彩妝盤評測結果，內置掃具最多藏細心位非常實用﹗▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Lunasol聖誕彩妝盤 $580｜輕盈便攜 性價比高

Lunasol聖誕彩妝盤 $580

如果你是粉紅色控，相信會對Lunasol聖誕彩妝盤著迷，令面桃紅色包裝相當亮眼，內設7色已包含眼、面、唇妝，設計簡單輕巧，下班轉妝、派對補妝恩物。

▼▼▼按圖看Lunasol彩妝盤評測結果，4款中唯一多設一種不同質感的眼影，帶來新妝感▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼同場加映：【按圖看】編輯推介：$500 以下聖誕限量美妝推薦，最平$200有找（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】編輯推介：$501至$1000聖誕限量美妝推薦，哪套是Staycation必備？（延伸閱讀）▼▼▼