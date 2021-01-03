不少女生明明做好防曬工作，卻仍然受到雀斑困擾。日本化妝教父Makoto Kamata（鐮田誠）分享，原來錯誤的洗一面與化妝方法，亦會導致雀斑的形成。

日本化妝教父Makoto Kamata（鐮田誠）分享，原來錯誤的洗面與化妝方法，亦會導致色斑的形成。（IG@nanaouyang）

屏息洗面是導致雀斑形成的元兇？

日本化妝教父Makoto Kamata曾與彩妝大師植村秀一起創立了專業化妝學校，40多年來一直對不同女性的面部進行研究，先後出版了《鐮田形態分析理論》、《鐮田心裏分析論》、《顏分析·六心力顏》、《顏分析·呼吸洗顏》等一系列著作。他分享，清潔是肌膚保養的第一步，只要徹底洗去老廢角質，防止殘餘的彩妝與油脂堵塞毛孔，才能令後續的保養品好好吸收。不過，大部分人洗面時都會屏息，這樣錯誤的洗面方法原來會導致雀斑形成。

Makoto Kamata表示，洗面時要放鬆身體，不要屏氣，保持正確的呼吸，讓新鮮的氧氣循環整個身體，讓老化物更易排出體外。（IG@innisfreeofficial）

正確的呼吸令老化物更易排出體外

Makoto Kamata表示，屏氣洗面就像雙手握拳時，肌膚會變紅一樣。屏氣狀態下血液循環停滯，在肌膚變紅時，雙手用力揉搓臉頰，會令肌膚表面來回摩擦力較大，容易造成刺激，繼而令血液循環集中到某一處，導致角質層變薄，容易受到紫外線的傷害，最後長出雀斑。

所以，Makoto Kamata研究出「呼吸洗顏法」，主張洗面時通過呼吸與正確的按摩方式，緩解臉部壓力，讓肌膚恢復健康狀態。洗臉時要放鬆身體，不要屏氣，保持正確的呼吸，讓新鮮的氧氣循環整個身體，讓老化物更易排出體外。

▼▼▼按圖看「呼吸洗顏法」步驟：Makoto Kamata認為正確的洗面姿勢會讓呼吸順暢，氧氣能循環臉部與身體，促進全身的血液循環，藉以改善由不健康產生的雀斑、暗沉與皺紋等肌膚問題。▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

除了學懂正確的洗面姿勢，一款高效的潔面產品同樣重要。日本《LDK the Beauty》邀請了美容專門大學客席教授篠崎功與前化妝品研究員石渡比奈子，就網上人氣平價潔面產品替代品進行3方面的分析，分別以成分、製造地與用後感，實測專櫃護膚品與平價替代品的相似度，結果發現以下3款潔面產品效果媲美專櫃品牌，屬高性價比之選。

1. COVERMARK 全效修護卸妝乳 ($260/ 200g) VS ParaDo Skincare Cleansing (約＄98/ 120g)

COVERMARK 全效修護卸妝乳與ParaDo Skincare Cleansing洗面乳相似度高（IG@covermark_jp;IG@parado_official）

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2. 植村秀shu uemura Ultime8 黃金琥珀潔顏油 ($360/ 150ml) VS 松本清W/M AAA卸妝油 (約＄81/ 150ml)

植村秀shu uemura Ultime8 黃金琥珀潔顏油與松本清W/M AAA卸妝油不相伯仲（IG@myhapis_urcute;IG@ beautyu_lab）

▼▼▼松本清W/M AAA卸妝油與shu uemura不相伯仲，按圖看產品特別之處▼▼▼

3. Lunasol 淨滑潔面啫喱 ($250/ 150g) VS Biore 溶解黑頭按摩洗面啫喱 ($64.9/ 150g)

Biore溶解黑頭按摩洗面啫喱潔淨力媲美Lunasol (IG@lunasolofficial;IG@ htycharlotte)

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▼▼▼同場加映：《LDK the Beauty》日前公佈了2020年度美容大獎，當中有不少是媲美專櫃品牌的平價護膚品。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為12款秋冬粉底液的實測結果，當中有3款為開架品牌，第二位極受小資女生歡迎，被評為擁有強效的持妝力。（延伸閱讀）▼▼▼