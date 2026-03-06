營造Jisoo 金裕貞韓式花瓣唇！15大有色潤唇膏：Dior Bobbi Brown

有色潤唇膏｜不論是素顏，還是化了精緻妝容，自然紅潤的唇色都是最能顯得整個人擁有好氣色。尤其近年流行畫上「立體花瓣唇」，營造出自然清新的感覺，很適合選擇有色潤唇膏，無論當天是否有化妝都能使用，又能為唇部帶來呵護。這次「01女生」為女生們精選了15款有色潤唇膏，一起打造出自然優雅的唇妝。



有色潤唇膏推薦1. Dior 誘惑煥彩潤唇膏 HK$350

Dior的誘惑煥彩潤唇膏，不僅是Jisoo的手袋必備化妝品，更是不少女生心頭好。這款有色潤唇膏配方能持續48小時為雙唇保濕，並能因應唇部的酸鹼值產生反應，煥發個人化唇色，瞬間提升櫻唇光澤。而且目前共推出了10款色調，由清新的粉紅色至明亮的珊瑚色及亮澤裸色，讓不同膚色或妝容偏好的女生都能挑選到喜歡的潤唇膏色調。

Jisoo畫上的立體花瓣唇，非常甜美（IG@sooyaaa__）

有色潤唇膏推薦2. Bobbi Brown 晶鑽漾色盈潤唇膏 HK$350

Bobbi Brown的晶鑽漾色盈潤唇膏，一支結合潤唇膏的滋潤舒適、唇膏的濃郁色彩以及唇彩的水潤光澤，為妝容增添健康柔和血色感。潤唇膏蘊含荷荷巴油及植物精華，質地更輕盈柔軟，能瞬間融化，全天候由內而外滋養及呵護雙唇。無論是妝前急救或者妝後疊塗，立刻讓乾燥雙唇即時澎潤，唇紋瞬間隱形，打造出飽滿立體、水嫩幼滑的原生水光嫩唇！

韓國女星金裕貞也愛用Bobbi Brown的潤唇膏（品牌提供）

有色潤唇膏推薦3. GIVENCHY 華麗盈亮修護精華唇膏 HK$345

GIVENCHY推出全新華麗盈亮修護精華唇膏系列，有著真正護唇精華功效，除了長效保濕及不顯唇紋，同時帶水光鏡面的澎潤豐盈效果，為雙唇帶來持久光亮色彩。共九款亮澤色調打造水漾唇光，讓整體妝容更顯立體感，充滿活力。

有色潤唇膏推薦4. Clé de Peau Beauté 完美亮澤潤唇膏 HK$330

Clé de Peau Beauté的完美亮澤潤唇膏，具亮澤唇色及修護功效，有效豐盈、柔滑及滋養雙唇，當中蘊含甘草及油棕提取結合物，有效緊緻保濕，改善唇部乾裂。目前共推3款色調，皆有品牌獨有的芬芳香氣，清雅瑰麗地展現女性的率性隨意。

有色潤唇膏推薦5. fresh 黃糖潤色護唇油 Sugar Treat Lip Oil 4ml HK$200

fresh所推出的黃糖潤色護唇油，是品牌第一款盈亮水潤的有色護唇油，揉合高度光澤唇蜜的柔滑及滋潤獨特配方，和豐富的奧米加水果油，為雙唇裹上最果漾透亮的色調。護唇油質地輕盈不黏膩，輕輕一塗柔順延展，為雙唇全日深層滋養及修護乾燥受損雙唇，時刻盈亮飽滿，即時提升氣色。

有色潤唇膏推薦6. PRADA BALM ASTRAL PINK 護唇膏 HK$370

Prada護唇膏蘊含益生菌和荷荷巴油，有效24小時全天候修護、滋潤和強化唇部肌膚屏障，質地水潤清爽，持續使用雙唇更有光澤、更柔軟飽滿。護唇膏更散發著鳶尾花的香氛，是Prada Les Infusions 高訂香水系列的代表性香調。目前推出了5款色調，適合不同膚色，是素顏還是化淡妝必備。

有色潤唇膏推薦7. Clinique 黑蜜潤澤唇膏 HK$200

Clinique的黑蜜潤澤唇膏，採用的保濕配方賦予雙唇光滑和濕潤的妝效，能因應個人天然唇色而調節，締造透薄自然唇色，能讓每位女生的唇妝看起來都不同。潤澤唇膏可以單獨使用，也可以在其他唇部產品前或後面使用。

有色潤唇膏推薦8. CLARINS 限定版凝亮護唇膏 #07蜜桃裸粉

CLARINS的凝亮護唇膏結合絢麗色彩及護唇配方，為雙唇帶來舒適觸感，更具備保濕、滋養及保護功效，其輕盈質感一抹即融。而凝亮護唇膏更於樽身上加上櫻花圖案，配合全新的蜜桃裸粉色，可打造如花瓣般柔軟的雙唇。

有色潤唇膏推薦9. THE WHOO宮廷萃韻 水漾潤唇膏 HK$260

THE WHOO的宮廷萃韻 水漾潤唇膏，靈感源自於韓國宮廷花園的自然之美，將多款珍稀宮廷花卉的色調融入色彩設計當中，並結合獨家唇部護理配方 Royal Oil Complex™，深層滋養唇部，減淡唇紋及改善唇色，賦予雙唇極致呵護。目前所推出的8款色號涵蓋冷暖色調，適合各種場合及個人色彩需求，讓女生們輕鬆找到命定唇色。

有色潤唇膏推薦10. Skintific 亮釆潤澤唇部精華 HK$75

Skintific 所推出亮釆潤澤唇部精華，將唇部保養與彩妝完美結合，實現「上妝即護唇」的新概念，就連美國著名饒舌歌手Cardi B也沒法抗拒它的魅力，於巡迴演出期間也使用它來打造舞台唇妝。唇部精華提供即時補水、改善乾燥與暗沉，同時可持續為雙唇注入修護與滋養成分，讓妝效與護理同步進行。質地輕盈水潤、不黏膩，可單擦呈現自然透亮光澤，亦可作為妝前打底或疊加使用，提升唇妝貼服度與飽滿感。

有色潤唇膏推薦11. BYREDO 護唇系列 唇膏外殼HK$465 替換HK$325

BYREDO的護唇系列，共5款色調，包括一款透明色以及四款有色潤唇膏，能賦予雙唇自然柔和的光芒。唇膏採用嶄新純素配方蘊含多種滋養成分，包括柔滑的乳木果油、保濕的可可脂膏、玫瑰花萃取物、蓖麻油與葵花籽油，可即時為雙唇帶來光澤。有色潤唇膏更注入了由調香大師所創作的標誌性香氣：融合紅果香調、粉感花香、香草奶油與紅糖的溫暖誘惑，帶來嗅覺與觸覺的多重感官體驗。

有色潤唇膏推薦12. GUERLAIN KISSKISS 親親蜂燦亮彩潤唇膏

GUERLAIN所推出的KISSKISS 親親蜂燦亮彩潤唇膏，配方蘊含蜂蜜以及天然成分，一抹滋潤呵護雙唇，同時令雙唇染上天然麗色，散發水潤光采。質感絲滑柔潤，一抹即融入肌膚，讓人愛不釋手，使唇部時刻感覺舒適。配方採用珍貴蜂蜜，可讓雙唇獲得舒緩滋養，更加柔軟飽滿。

有色潤唇膏推薦13. Nars Afterglow 悅光護唇膏 HK$270

Nars Afterglow 悅光護唇膏系列，涵蓋俏皮玩味粉紅、百搭自然棕調、馥郁櫻桃紅與晶亮透明色，為雙唇全天候24小時鎖緊水分。質地是輕柔奶油，舒適服貼而不黏膩。護唇膏採用獨家Moisture-Locking Blend 保濕鎖水配方，滋養同時撫平唇紋，令雙唇柔軟細緻。

有色潤唇膏推薦14. LANEIGE 水漾亮澤潤唇膏 HK$120

LANEIGE 水漾亮澤潤唇膏中的限量版星塵系列，靈感擷取璀璨星河，共推出兩種款式，分別是Milky Way 及Pink Supernova。潤唇膏蘊含「Glassy Oil Complex」晶透精華油複合配方，再注入液態乳木果油，層層滲透，溫和滋養缺水雙唇，打造猶如奶油般柔滑的美唇。

有色潤唇膏推薦15. KANEBO 嫩唇融澤護唇膏 HK$290

KANEBO的嫩唇融澤護唇膏，含有源自天然的蔗糖磨砂顆粒，輕抿雙唇即會融入唇部肌膚，為唇部提供舒適感與水潤感，同時形成豐盈潤澤膜層，打造不顯唇紋且富有彈性的妝效。