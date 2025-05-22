5月美妝快訊｜Lady Gaga品牌進駐香港 11大推薦：Benefit、SUQQU

【5月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】正式踏入夏季，對於妝容的要求，也變成更需持久、防汗、防水等，同時防曬也不能忽視！各美妝品牌也陸續推出色彩充滿活力的彩妝、防曬產品、護膚和香水，讓各位女生一起享用陽光明媚的夏天。一起來看看5月最不容錯過的美妝產品！



5月美妝快訊1. Haus Labs by Lady Gaga於5月進駐Sephora

美國天后Lady Gaga主理的純淨美妝、純素及零動物測試的彩妝品牌Haus Labs by Lady Gaga，以HausTech Powered™創新科技聞名，為全球女生們帶來了一件件高質又價格親民的產品。Sephora早前宣佈，Haus Labs將在5月進駐Sephora，帶來品牌全線125款產品，包括屢獲殊榮的Triclone Skin Tech粉底液、PhD混合滋養唇油及全新推出的PhD混合豐唇光澤液、Color Fuse烘焙腮紅等，都是品牌的人氣產品。

5月美妝快訊2. Serge Lutens 全新限量版香水SA MAJESTE LA ROSE 香港僅限量發售2支

Serge Lutens engraved bottle系列自近30 年前推出以來，就一直受到世界各地收藏家的青睞，品牌每年都會為該年度的香水瓶設計一個獨特的圖案，其靈感通常來自香水的故事。今年為標誌性的Bell bottle創作了全新紋章圖案，這款限量版Sa Majeste La Rose是對藝術和工藝的致敬，由2間技藝精湛的法國工坊製作，首先委託給一位玻璃大師負責裝飾，然後由法國最優秀的玻璃畫家之一（MOF）為其添加琺瑯裝飾，僅14件的手工製作非凡作品已耗時數週。售價為HK$36,500，香港限量發售2支。

5月美妝快訊2. Serge Lutens 全新限量版香水SA MAJESTE LA ROSE 香港僅限量發售2支（品牌提供）

5月美妝快訊3. Benefit 玫瑰胭脂水 HK$235 5月1日起發售

隨著夏日的來臨，benetint的經典玫瑰胭脂水推出全新色調——魅惑迷人黑櫻桃色及微醺醉人莓果色，兩款色調美映襯出肌膚的透明感，賦予肌膚明亮的色澤。胭脂水特製的掃頭，可直接掃在雙唇及在雙頰暈染，妝效持久而且防吻不脫色，非常適合搭配自然妝和日常妝。加上輕盈不黏膩的質地，塗抹立即滋潤雙唇、自然潤色，可自由疊加，創造專屬於自己的色彩！

5月美妝快訊. Benefit 玫瑰胭脂水 HK$235 5月1日起發售（品牌提供）

5月美妝快訊4. CHARLOTTE TILBURY ROCK ‘N’ KOHL 眼線筆 5月1日起發售

Charlotte Tilbury推出全新ROCK ‘N’ KOHL眼線筆，質地滑順及高顯色，經實證持妝長達28小時，眼線筆採用新升級的暈染筆頭，可輕鬆打造經典魅惑煙燻眼妝，全天候持久不脫色！系列一共6款霧面及金屬色調，其中4款為全新色調，2款為全球熱賣的經典色調，可締造誘人煙燻眼妝！

5月美妝快訊. CHARLOTTE TILBURY ROCK ‘N’ KOHL 眼線筆 5月1日起發售（品牌提供）

5月美妝快訊5. SUQQU 全新限定夏季彩妝系列 - SUMMER CONTRAST 5月2日發售

SUQQU以夏日光與影的交相輝映、靜與動的鮮明對比為主題，推出了全新限定夏季彩妝系列 - SUMMER CONTRAST，系列包括各款限量晶采盈緻眼彩盤（限定色2色）、晶采韻妍胭脂（限定色2色）、晶采潤艷唇膏（限定色2色）和晶采妍色指甲油（限定色2色），讓女生們用各彩妝品演繹夏日的美好。

5月美妝快訊. SUQQU 全新限定夏季彩妝系列 - SUMMER CONTRAST 5月2日發售（品牌提供）

5月美妝快訊6. NONFICTION推出 THE FLOWERS 全新花香系列 5月9日起發售

NONFICTION推出THE FLOWERS 全新花香系列﹐共四款全新花香調香氛，分別以4種標誌性花卉 — 玫瑰、鳶尾花、依蘭依蘭與野花，經由兩位獲獎無數的傳奇調香大師Maurice Roucel與Dominique Ropion進行創作。以其獨特的藝術觸感，將這些花卉幻化為令人陶醉且啟迪心靈的香氣，重新喚醒大眾沉睡的感官。

5月美妝快訊. NONFICTION推出 THE FLOWERS 全新花香系列 5月9日起發售（品牌提供）

5月美妝快訊7. SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香）SPF50+・PA++++ 60ml HK$335 5月23日起發售

SUQQU 推出全新限定香氣的晶采防曬噴霧╴可用於面部、頭髮及身體的全新限定晶采防曬噴霧（凪香），擁有防曬值SPF50+・PA++++ 和耐水配方，能強效阻隔紫外線，適合日常或進行户外活動時守護肌膚免受紫外線傷害，同時散發清爽的芳香。防曬噴霧持久不黏膩，唇長時間保持肌膚清爽，即使出汗後也無黏膩感，膚感舒適。

5月美妝快訊7. SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香）SPF50+・PA++++ 60ml HK$335 5月23日起發售（品牌提供）

5月美妝快訊8. PAUL & JOE 完美捲曲防水睫毛液 HK$210

PAUL & JOE的完美捲曲防水睫毛液結合輕盈纖長、根根分明與捲翹定型三大功效，讓雙眸瞬間綻放宛如貓眼般俏麗迷人的聚光神采。睫毛液配方中蘊含超長纖維與高附著力酯類樹脂，一刷即能延伸睫毛長度，從根部到尖端自然修飾。此外特別加入的矽樹脂與蠟質成分可於塗抹後迅速定型，形成一層堅固持久的彈性塗層，使睫毛全天候保持捲翹狀態，有效對抗濕熱氣候與出汗情況。

5月美妝快訊8. PAUL & JOE 完美捲曲防水睫毛液 HK$210（品牌提供）

5月美妝快訊9. GIVENCHY 紳士雅會琥珀香水 60ml HK$905

GIVENCHY 的紳士雅會琥珀香水是琥珀木質花香調，層次深邃且充滿誘惑力，完美體現了現代紳士的自信與優雅。香氛的開篇由珍貴的波旁香草與秘魯香脂所構成，為香水帶來溫暖而甘美的琥珀色調。隨後澳洲檀香木的木質香調與煙草香互相融合，增添了豐富感與深度。香水的基調則蘊含著一絲香料般的辛香，在經典的岩蘭草香氣基調上加入了南方香草的溫暖氣息，既表現出男性的堅韌，也不乏細膩的柔情。

5月美妝快訊. GIVENCHY 紳士雅會琥珀香水 60ml HK$905 （品牌提供）

5月美妝快訊10. GIVENCHY 限量版 禁忌赤紅白芷香水 50ml HK$1,110

GIVENCHY的限量版禁忌赤紅白芷香水，香氣層次豐富且多變，開場由橙花、茉莉等經典白花香氣構成，帶來純潔而清新的感覺、隨後紅白芷（Angelica Rouge）的辛辣香氣悄然融入，為香水增添了微妙的苦韻與草本清新，令香氣的深度與層次感更為立體。香水尾調的無花果香氣，為整體香氣帶來了一絲誘惑與圓潤感，而香根草與廣藿香的木質基調則將整體香氛固定於深邃而持久的木質香調之中，讓整個香氣層次展現出強烈的矛盾美感，既清新又帶有一絲神秘與性感。

5月美妝快訊. GIVENCHY 限量版 禁忌赤紅白芷香水 50ml HK$1,110（品牌提供）

5月美妝快訊11. Dermalogica 維C活肌亮白抗熱老化防護霜 SPF50 50ml HK$788 5月發售

Dermalogica 推出全新維 C活肌亮白抗熱老化防護霜，這款廣譜的日常保濕面霜蘊含超穩定維他命 C 及嶄新的熱感亮膚複合物，能即時提亮膚色，並防止熱老化跡象。防護霜成分維他命C和SPF防曬指數，能對抗肌膚老化跡象，加上超強效的熱感亮膚複合物，令這防護霜成為終極的日間防禦神器。用後肌膚看起來更光滑細緻，細紋和皺紋明顯地減少，同時有效擊退熱老化跡象。