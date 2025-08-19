遮瑕膏推薦2025｜15+必買遮瑕！遮瑕顏色、用法、免卡粉技巧公開

【遮瑕推薦/遮瑕用法 】遮瑕怎麼用？想要打造最好的狀態，遮瑕當然必不可少，能夠隱惡揚善，遮蓋泛紅、黑眼圈或痘印，展現最理想的原生肌感。市面上遮瑕產品如此多，遮瑕液、遮瑕膏、遮瑕霜到遮瑕棒都有，應該如何選擇合適的遮瑕產品 ？不同膚質與皮膚需求，又應該如何使用遮瑕產品 ？ 今次就為大家帶來遮瑕攻略，一一解構遮瑕用法、 遮瑕技巧以及色號選擇！



遮瑕顏色怎樣選？

有如調色盤般多的遮瑕色號，除了膚色之外，更有新奇的藍色、紅色、淡紫色、淡綠色等，對於化妝新手而言，的確容易混淆。其實遮瑕就如同畫畫般，對應色調就能打造明暗、平衡等作用。

遮瑕膏顏色用法 ｜橙色

普遍遮瑕都是以橙色作主調，橙色調與膚色相近，能夠淡化及中和掉暗沉膚色，十分適合用於遮蓋黑眼圈或暗沉。

遮瑕膏顏色用法 ｜蜜桃色

對於淺膚色的女生而言，粉色調的遮瑕已經足夠中和暗沉，除了可以改善膚色不均，亦可以作為提亮之用。

遮瑕膏顏色用法 ｜綠色

如果有明顯泛紅、暗瘡痘痘等問題，使用綠色遮瑕膏或底霜則可以中和紅色。

遮瑕膏顏色用法 ｜ 紫色／藍色

近年流行以冷色調遮瑕作為提亮，自然之餘能夠改善暗沉或泛黃，輕鬆打造立體感。

遮瑕膏顏色怎樣選？遮瑕膏顏色用法大解構（freepik）

遮瑕用法？

了解好不同遮瑕顏色所對應的功效後，相信另外困擾女生的定必是上妝手法，到底如何打造免卡粉、自然遮瑕？其實當中的秘訣在於妝前護膚、小量多次的手法以及精準、輕薄的上妝位置。

遮瑕應該這樣用！免卡粉技巧公開（freepik）

遮瑕正確用法｜重點妝前護膚

除了要注意遮瑕產品會否過乾，眼底或動態紋等位置更要特別重點保濕，以免後續妝容出現「一噠噠」或脫皮情況 。

遮瑕正確用法｜輕薄上妝手法

上臉前需要預先拖薄遮瑕產品，另外亦要以小量多次的手法拍打上妝，以免下手過重，反而令遮瑕變得明顯、厚重。

遮瑕正確用法｜重點定妝

部分遮瑕產品或含有較重的油份，不想因天氣、汗水或臉部動作而脫妝的話，重點定妝必不可少。

遮瑕膏推薦2025｜MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300

MAKE UP FOR EVER這款最新遮瑕霜，能夠一支兩用之餘，配方加入護膚成份，獨特雙頭掃頭設計無論作為粉底或外出重點補妝亦可，一支解決全面遮瑕與底妝需求，打造36小時隱形無痕效果。

遮瑕膏推薦2025｜MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300（品牌提供）

遮瑕膏推薦2025｜ SUQQU 晶采柔滑遮瑕蜜 CREAMY COVER CONCEALER 4.4g HK$340

不少女生都對具有光澤感的遮瑕產品感到擔心，因為稍有用錯則會令缺點全露。這款晶采柔滑遮瑕蜜，採用集光澤、高遮瑕度、順滑質感於一身，其中細分亮度與色調，質地更是沒有厚重感的乳霜凝膠配方，能夠輕鬆打造艷潤自然、宛若素顏般的清透輕盈妝效。

遮瑕膏推薦2025｜ SUQQU 晶采柔滑遮瑕蜜 CREAMY COVER CONCEALER 4.4g HK$340（品牌提供）

遮瑕膏推薦2025｜KOSAS Revealer Super Creamy + Brightening Concealer with Caffeine and Hyaluronic Acid 6mL HK$245

KOSAS這款遮瑕液簡直是乾肌與敏感肌的福音！以眼霜配方為基底，配方中蘊含豐富護膚成分以及不含矽，用後不會堵塞毛孔或暗瘡。用後能夠顯著美白及保濕、令肌膚更飽滿。

遮瑕膏推薦2025｜KOSAS Revealer Super Creamy + Brightening Concealer with Caffeine and Hyaluronic Acid 6mL HK$245（Sephora）

遮瑕膏推薦2025｜REVLON PHOTOREADYTM CONCEALER高清無瑕遮瑕膏 3g HK$88

來自COLORSTAY 持久無瑕底妝系列的高清無瑕遮瑕膏，當中的無重潤滑乳霜配方，能夠遮蓋瑕疵、不易起乾紋，而且液體內的感光調色份子，能夠隱藏運用光學折射原理，折射面上瑕疵，打造360度零死角妝容。

遮瑕膏推薦2025｜REVLON PHOTOREADYTM CONCEALER高清無瑕遮瑕膏 3g HK$88（REVLON）

遮瑕膏推薦2025｜Benefit Cosmetics Boi-ing Cakeless concealer柔滑遮瑕膏

想要高遮瑕同時長久濕潤的遮瑕膏，Benefit這款的強效液體遮瑕膏，輕盈質感好推又順滑，能夠將暗瘡印、色斑甚至是黑眼圈一一消滅，打造無瑕妝感。

遮瑕膏推薦2025｜Benefit Cosmetics Boi-ing Cakeless concealer柔滑遮瑕膏（Benefit）

遮瑕膏推薦2025｜Fenty Beauty We're Even持久修護遮瑕霜 HK$248

想要化妝同時護膚，不單止只有底妝產品才能做到！這款延展性強的We're Even持久修護遮瑕霜，當中蘊含高效精華配方，能夠保濕同時消除明顯黑眼圈，一邊改善眼周疲勞和衰老跡象，一邊打造不易乾燥或結塊的貼膚妝感，十分適合乾性肌或著重遮蓋眼部瑕疵的你。

遮瑕膏推薦2025｜Fenty Beauty We're Even持久修護遮瑕霜 HK$248（Fenty Beauty）

遮瑕膏推薦2025｜SHISEIDO SYNCHRO SKIN 感肌同步持久隱形遮瑕筆 2.7g HK$260

SHISEIDO這款全新的感肌同步持久隱形遮瑕筆，源用SYNCHRO SKIN感肌同步底妝系列中的高效護膚成分與光線調節技術，能夠撫平幼紋和提升肌膚柔滑度，同時粉末會隨光源而作出感應調適，更彈性地遮蓋肌膚瑕疵或黑眼圈，打造完美妝效同時護膚的妝容。

遮瑕膏推薦2025｜SHISEIDO SYNCHRO SKIN 感肌同步持久隱形遮瑕筆 2.7g HK$260（品牌提供）

遮瑕膏推薦2025｜NARS 柔霧完美遮瑕膏 6.2g HK$290

提到遮瑕膏，NARS 除了遮膏液，這款柔霧完美遮瑕膏多年來亦備受好評。配方當中加入膠原促進活性肽、透明質酸，以結合了維他命A、C及E的抗氧化日間防護成份，質地幼滑好推，能夠即時撫平肌膚紋理，而且更有多達20款色調選擇，遮瑕同時養護肌膚。

遮瑕膏推薦2025｜NARS 柔霧完美遮瑕膏 6.2g HK$290（NARS官網）

遮瑕膏推薦2025｜IPSA 零瑕修飾遮瑕霜CREATIVE CONCEALER E 4.5g HK$300

如果需要調色或一次過解決多個皮膚瑕疵，IPSA這款三色遮瑕霜是個不錯的選擇。遮瑕霜透過原膚色透光技術，減弱瑕疵的存在感，以光線反射來夠增加透光感。而且大家可以自主靈活混合膏體使用，打造最合適自己的色調與妝效。

遮瑕膏推薦2025｜IPSA 零瑕修飾遮瑕霜CREATIVE CONCEALER E 4.5g HK$300（IPSA 官網）

遮瑕膏推薦2025｜CANMAKE 混色遮瑕Color Mixing Concealer HK$82

這款CANMAKE的三色遮瑕，可以說是學生黨或小資女的必備之物，不少人大讚膏體好推而顯色。輕巧設計但相當實用，一盒備有三種遮瑕色調以及調色格位置，更有SPF 50+ PA++++，輕鬆調出所需的獨特遮瑕色。

遮瑕膏推薦2025｜CANMAKE 混色遮瑕Color Mixing Concealer HK$82（CANMAKE 官網）

遮瑕膏推薦2025｜BOBBI BROWN 原膚長效三色遮瑕盤Skin Touch-Up Palette 2g HK$420

想要一盤走天下的話，不妨入手BOBBI BROWN新推出三色遮瑕盤。當中使用防水與保濕養膚配方，加上高延展性的乳霜質地，多層疊加亦能打造長達12小時妝效，一次過解決黑眼圈、泛紅以及痘疤等瑕疵，展然自然無瑕妝感。

遮瑕膏推薦2025｜BOBBI BROWN 原膚長效三色遮瑕盤Skin Touch-Up Palette 2g HK$420（BOBBI BROWN 官網）

遮瑕膏推薦2025｜ M.A.C 專業遮瑕及修正調色組合Studio Fix Conceal and Correct Palette 6g HK$475

M.A.C 作為不少化妝師都力推的品牌，這款6色的專業遮瑕及修正調色盒，質地滑順、控油持妝度高達12小時，不單能夠應付膚色不均、黑眼圈、痘印、色斑等問題，修容以及提亮亦能做到！

遮瑕膏推薦2025｜ M.A.C 專業遮瑕及修正調色組合Studio Fix Conceal and Correct Palette 6g HK$475 （M.A.C 官網）

遮瑕膏推薦2025｜HOURGLASS Beauty Vanish™ Airbrush Concealer 20oz HK$340

Hourglass今次為皇牌Vanish Airbrush Concealer加入9種新色調，防水之餘提供高遮蓋力，當中的微球型粉末配方更能填補毛孔、細紋及皺紋，令肌膚更顯光滑。

遮瑕膏推薦2025｜HOURGLASS Beauty Vanish™ Airbrush Concealer 20oz HK$340（品牌提供）

遮瑕膏推薦2025｜Charlotte Tilbury 光感柔滑遮瑕液BEAUTIFUL SKIN RADIANT CONCEALER 10g HK$290

想打造巨星般的妝容？格林美獎、奧斯卡、Met Gala等時尚盛會中，不少名人都有以Charlotte Tilbury產品走上紅地氈，這款遮瑕液中蘊含煙酰胺、透明質酸、維他命 C等成份，防汗防水持妝達16 小時，能夠輕鬆打造光澤自然妝感。

遮瑕膏推薦2025｜Charlotte Tilbury 光感柔滑遮瑕液BEAUTIFUL SKIN RADIANT CONCEALER 10g HK$290（Charlotte Tilbury）

遮瑕膏推薦2025｜RMK 無瑕光采遮瑕筆 Correcting Veil Concealer 4g HK$270

化妝新手擔心用不慣遮瑕膏的話，不妨選擇輕盈而富高遮瑕力的遮瑕筆。RMK這款遮瑕筆共有6色選擇， 具遮瑕與提亮雙重效果，水潤質地高遮瑕力卻不顯厚重，能夠打造彷如素肌般的透明感與立體輪廓。

遮瑕膏推薦2025｜RMK 無瑕光采遮瑕筆 Correcting Veil Concealer 4g HK$270（FB＠RMK）

遮瑕膏推薦2025｜Huda Beauty Faux Filter Color Corrector 9mL HK$260

備受關注的Huda Beauty，可以是說歐美化妝界長年熱話，如果你還在為黑眼圈的問題而困擾，不妨入手這款具有調色功能的遮瑕霜。這款遮瑕霜，亮白活性成分配合柔滑、舒適配方，能夠輕鬆修飾、均勻膚色，同時軟化色素並提亮眼周肌膚。

遮瑕膏推薦2025｜Huda Beauty Faux Filter Color Corrector 9mL HK$260（Sephora）

遮瑕膏推薦2025｜Tarte Shape Tape™ 遮瑕膏 Shape Tape™ Ultra Creamy Concealer 10mL HK$260

來自美國的Tarte，產品以全天然成分製成，那怕乾敏肌亦能輕鬆化出完美妝容。這款軟霜狀質地的遮瑕膏，配合Cushion tape™ 技術，能夠提供24 小時保濕功效，同時具有高顯色與遮瑕效果，效果持久、不易結塊或產生紋路。