髮香噴霧與香水有甚麼差別？髮香噴霧推薦：Kerastase、Diptyque

髮香噴霧與香水差別｜在夏天總想保持身上散發著明媚又清新的香氣，假如噴上了香水，又擔心出汗時，兩者融合在一起就變成難聞氣味。這時不妨換上髮香噴霧，香氣會更淡雅，在微風吹過時又會散發出若隱若現的髮香，仙氣飄飄。除此之外，髮香噴霧與香水還有甚麼差別呢？以及猶如自身香氣的髮香噴霧又有哪些呢？



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髮香噴霧與香水差別1. 成分

髮香噴霧的主要功能是為髮絲帶來清新的香氣，所以成分較簡單，大多是含有水、酒精、香料和其他添加劑，減少對頭髮造成傷害或有殘留物。而香水種類較多，普遍分為：香精、香水、淡香水、古龍水及清香水，為使香氣持久度更高，通常配方會含有較高濃度的香料和酒精。

此外，部分髮香噴霧更含有護髮成分或防靜電配方，為髮絲帶來滋養及保養功效。

髮香噴霧與香水差別2. 用途

香水一般不建議使用在頭髮上，原因是傳統香水通常添加了大量的酒精，若噴在頭髮上可能造成乾燥、分叉、斷裂及髮質損傷，此外香水中的揮發性成分和香料，可能損害頭髮的天然脂質層保護膜。而髮香噴霧是專為頭髮而設計的，可直接噴在頭髮上，以帶來輕盈的香氣。

香水則適用於身體部位，像是頸後、手腕、腿部等，為身體帶來持久竹香氣。

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髮香噴霧推薦1. Kerastase 逆時光至臻香氛修護精華 75ml HK$620

專業護髮品牌Kerastase所推出的逆時光至臻香氛修護精華，蘊含植物混合油脂，質地輕盈可深入滋潤髮絲，並有助柔順乾躁髮絲。而香氣是由調香師ALBERTO MORILLAS定制的迷人香氛，以鬱金香、玫瑰、雪松等混合調製而成的木質花香調，優雅迷人。

髮香噴霧推薦1. Kerastase 逆時光至臻香氛修護精華 75ml HK$620（Kerastase）

髮香噴霧推薦2. Balmain Silk Perfume 200ml HK$550

Balmain的Silk Perfume有著品牌標誌性香氣，同可為髮絲帶來健康的光澤，產品配方輕盈，蘊含純有機摩洛哥堅果油和絲質蛋白，能有效修復受損頭髮並保護秀髮。這款產品還可當作造型噴霧，為髮絲帶來光澤。

髮香噴霧推薦2. Balmain Silk Perfume 200ml HK$550（Balmain）

髮香噴霧推薦3. Diptyque Fleur de Peau（肌膚之花）髮香噴霧 30ml HK$530

Diptyque的Fleur de Peau（肌膚之華）髮香噴霧，將麝香、鳶尾花、黃葵和粉紅胡椒融入其中，帶來若隱若現的輕盈細膩香氣，同時可呵護秀髮。

髮香噴霧推薦3. Diptyque Fleur de Peau（肌膚之花）髮香噴霧 30ml HK$530（Diptyque）

髮香噴霧推薦4. CHANEL GABRIELLE CHANEL 髮香噴霧 40ml HK$520

CHANEL的這款髮香噴霧蘊含品牌4種標誌性白花，以格拉斯晚香玉、茉莉、伊蘭伊蘭和橙花凝聚成輕盈的花香組合，輕輕噴灑一抹即能隨著秀髮的每個舞動，提升香水的明亮花香。

髮香噴霧推薦4. CHANEL GABRIELLE CHANEL 髮香噴霧 40ml HK$520（CHANEL）

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髮香噴霧推薦5. Sabon 翠綠玫瑰香薰美髮噴霧 30ml HK$240

Sabon 翠綠玫瑰香薰美髮噴霧，除了有品牌熱賣的香氣外，產品還是以極佳比例荷荷巴萃取調製而成，保護髪絲隔絕環境異味，同時輕柔滋潤髮絲和減少毛躁，讓頭髮保持柔順清香。輕巧口袋瓶裝亦可隨身攜帶。

髮香噴霧推薦5. Sabon 翠綠玫瑰香薰美髮噴霧 30ml HK$240（Sabon）

髮香噴霧推薦6. JILL STUART 純白花漾髮香霧TREATMENT HAIR MIST

JILL STUART的純白花漾髮香霧，添加了修護成分能滲透進頭部表皮層給予滋潤感，並有抑制頭皮泛油效果，打造出健康有光澤的秀髮。此外添加給予秀髮柔順潤澤感的植物性油脂，和帶有洋溢純白花香調，清新怡人。

髮香噴霧推薦6. JILL STUART 純白花漾髮香霧TREATMENT HAIR MIST（JILL STUART）

髮香噴霧推薦7. POPRORO M7 隔離保濕髮香水噴霧 #梔子花 30ml

POPRORO M7 隔離保濕髮香水噴霧蘊含7種植萃保濕成分，可為髮絲注入水潤，改善頭髮毛燥乾枯的問題，另外更添加了可有效抗異味的「天然酵母發酵液」，在吃燒肉或重味的餐飲前先噴灑在頭髮上，可有效預防抗臭。其中的梔子花香，是甜美的優雅香氣。