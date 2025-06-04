6月美妝快訊｜彩妝香水、護膚新品一覽：Diptyque、Laura Mercier

【6月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】六月的夏天，時而雨天，時而太晴天，妝容就要做到持久不脫妝！在護膚與香氣方面，同樣要做到輕盈和清新，這次《01女生》為大家集合了6月推出的美妝新品，包括：粉底液、護唇油、蜜粉餅、香水等，一起來看看吧！



6月美妝快訊1. NARS 全新Light Reflecting™️ 原生光亮肌高光粉 HK$370 6月1日起發售

NARS 全新推出的Light Reflecting™️原生光亮肌高光粉，以柔和散射光線的效果，為妝容注入仙氣滿溢的耀眼光澤。這款的高光粉配方結合護膚精華，質地細緻柔滑，易於推開和暈染，可精準提亮顴骨、眉骨及鼻樑等位置，展現流光溢彩的動人魅力。產品運用防水、防汗配方，妝效持久顯色，效果持續長達10小時。

6月美妝快訊1. NARS 全新Light Reflecting™️ 原生光亮肌高光粉 HK$370 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊2. fresh 黃糖潤色護唇油 4ml HK$200 6月1日起發售

fresh的黃糖潤色護唇油，是品牌第一款盈亮水潤的有色護唇油，揉合高度光澤唇蜜的柔滑及滋潤獨特配方，和豐富的奧米加水果油，為雙唇裹上最果漾透亮的色調。護唇油質地輕盈不黏膩，輕輕一塗柔順延展，為雙唇全日深層滋養及修護乾燥受損雙唇，時刻盈亮飽滿，即時提升氣色。目前共推出3款色調，包括：玫瑰粉紅Rosé、野莓紅Berry和蜂蜜橘Honey，都適合任何膚色。

6月美妝快訊2. fresh 黃糖潤色護唇油 4ml HK$200 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊3. RMK 水漾清涼按摩肌底油（夏日限定）50ml HK$320 6月1日起發售

RMK的夏日限定版水漾清涼按摩肌底油，結合水性與油性成分的「雙重保濕力」，調理肌膚同時，使肌膚日間持續保持清爽水潤。此外，還運用了RMK獨家研發的「清涼油配方」，透過混合兩種成分，油性成分包裹水性成分，釋放清涼感，同時帶來無負擔的零黏膩水潤舒適觸感。肌底油還融合香橙等柑橘香氣，以及薄荷、尤加利等形成層次豐富的夏日柑橘花香。

6月美妝快訊3. RMK 水漾清涼按摩肌底油（夏日限定）50ml HK$320 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊4. Laura Mercier 絲霧柔焦輕粉底霜 Tinted Moisturizer Blurred Matte SPF30 45ml HK$420 6月3日起發售

Laura Mercier的絲霧柔焦輕粉底霜，配方糅合珍稀玫瑰萃取為核心護膚成分，成就高達91%的玫瑰養膚配方，有效修飾並改善毛孔問題，同時帶來16小時衡肌保濕效果；配合法國有機海茴香萃取，有效將肌膚水油維持於最佳平衡，達至控油而不抽乾的效果，不費力實現24小時＋法式柔焦零油光輕底妝。

全新輕粉底霜系列以兩種不同配方打造貼薄持久的輕底妝妝效，完美體貼不同肌膚及妝效需求—剔透水嫩的水光保濕妝效、啞緻無瑕的絲霧柔焦妝效，配合護膚配方及高效防曬效能，一抹即可締造前所未有的輕透貼膚輕底妝，同時全天候守護肌膚。

6月美妝快訊4. Laura Mercier 絲霧柔焦輕粉底霜 Tinted Moisturizer Blurred Matte SPF30 45ml HK$420 6月3日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊5. Diptyque與Susanne Kaufmann首度合作推出限量版護唇油 HK$365 6月3日起發售

Diptyque今個夏日與天然護膚先驅 Susanne Kaufmann合作，首度推出限量版護唇油，並邀請藝術家 Marie-Victoire de Bascher 為產品設計包裝圖案，又添夏日活力。護唇油配方嚴選97.4%天然成分，蘊含多種植物精華，配上清新怡神的香調，為唇部注入清新感同時提升水分。

6月美妝快訊5. Diptyque與Susanne Kaufmann首度合作推出限量版護唇油 HK$365 6月3日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊6. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835

TOM FORD BEAUTY的全新EAU DE SOLEIL BLANC香氣，以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來細緻的辛香百合香味，安息香萃取物與零陵香豆樹脂，營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的假日氛圍感，與品牌SOLEIL系列一貫的璀璨光芒形成優雅呼應。