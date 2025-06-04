6月美妝快訊｜14大彩妝香水、護膚新品一覽：Laura Mercier、NARS

【6月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】六月的夏天，時而雨天，時而太晴天，妝容就要做到持久不脫妝！在護膚與香氣方面，同樣要做到輕盈和清新，這次《01女生》為大家集合了6月推出的美妝新品，包括：粉底液、護唇油、蜜粉餅、香水等，一起來看看吧！



6月美妝快訊1. NARS 全新Light Reflecting™️ 原生光亮肌高光粉 HK$370 6月1日起發售

NARS 全新推出的Light Reflecting™️原生光亮肌高光粉，以柔和散射光線的效果，為妝容注入仙氣滿溢的耀眼光澤。這款的高光粉配方結合護膚精華，質地細緻柔滑，易於推開和暈染，可精準提亮顴骨、眉骨及鼻樑等位置，展現流光溢彩的動人魅力。產品運用防水、防汗配方，妝效持久顯色，效果持續長達10小時。

6月美妝快訊1. NARS 全新Light Reflecting™️ 原生光亮肌高光粉 HK$370 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊2. fresh 黃糖潤色護唇油 4ml HK$200 6月1日起發售

fresh的黃糖潤色護唇油，是品牌第一款盈亮水潤的有色護唇油，揉合高度光澤唇蜜的柔滑及滋潤獨特配方，和豐富的奧米加水果油，為雙唇裹上最果漾透亮的色調。護唇油質地輕盈不黏膩，輕輕一塗柔順延展，為雙唇全日深層滋養及修護乾燥受損雙唇，時刻盈亮飽滿，即時提升氣色。目前共推出3款色調，包括：玫瑰粉紅Rosé、野莓紅Berry和蜂蜜橘Honey，都適合任何膚色。

6月美妝快訊2. fresh 黃糖潤色護唇油 4ml HK$200 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊3. RMK 水漾清涼按摩肌底油（夏日限定）50ml HK$320 6月1日起發售

RMK的夏日限定版水漾清涼按摩肌底油，結合水性與油性成分的「雙重保濕力」，調理肌膚同時，使肌膚日間持續保持清爽水潤。此外，還運用了RMK獨家研發的「清涼油配方」，透過混合兩種成分，油性成分包裹水性成分，釋放清涼感，同時帶來無負擔的零黏膩水潤舒適觸感。肌底油還融合香橙等柑橘香氣，以及薄荷、尤加利等形成層次豐富的夏日柑橘花香。

6月美妝快訊3. RMK 水漾清涼按摩肌底油（夏日限定）50ml HK$320 6月1日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊4. Laura Mercier 絲霧柔焦輕粉底霜 Tinted Moisturizer Blurred Matte SPF30 45ml HK$420 6月3日起發售

Laura Mercier的絲霧柔焦輕粉底霜，配方糅合珍稀玫瑰萃取為核心護膚成分，成就高達91%的玫瑰養膚配方，有效修飾並改善毛孔問題，同時帶來16小時衡肌保濕效果；配合法國有機海茴香萃取，有效將肌膚水油維持於最佳平衡，達至控油而不抽乾的效果，不費力實現24小時的法式柔焦零油光輕底妝。

全新輕粉底霜系列以兩種不同配方打造貼薄持久的輕底妝妝效，完美體貼不同肌膚及妝效需求—剔透水嫩的水光保濕妝效、啞緻無瑕的絲霧柔焦妝效，配合護膚配方及高效防曬效能，一抹即可締造前所未有的輕透貼膚輕底妝，同時全天候守護肌膚。

6月美妝快訊4. Laura Mercier 絲霧柔焦輕粉底霜 Tinted Moisturizer Blurred Matte SPF30 45ml HK$420 6月3日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊5. Diptyque與Susanne Kaufmann首度合作推出限量版護唇油 HK$365 6月3日起發售

Diptyque今個夏日與天然護膚先驅 Susanne Kaufmann合作，首度推出限量版護唇油，並邀請藝術家 Marie-Victoire de Bascher 為產品設計包裝圖案，又添夏日活力。護唇油配方嚴選97.4%天然成分，蘊含多種植物精華，配上清新怡神的香調，為唇部注入清新感同時提升水分。

6月美妝快訊5. Diptyque與Susanne Kaufmann首度合作推出限量版護唇油 HK$365 6月3日起發售（品牌提供）

6月美妝快訊6. CHARLOTTE TILBURY UNREAL BLUSH HEALTHY GLOW STICK 幻肌流光胭脂棒 HK$330 6月18日起發售

CHARLOTTE TILBURY最新推出的幻肌流光胭脂棒「魔法胭脂棒」，揉合COLOR LIGHT MAPPING MESH TECH™ 色彩映射網格技術™，透過幼滑的光繪微細珍珠粉未和滋潤成分與肌膚完美融合，讓光線由內至外穿過臉龐折射出明亮清透的效果，如同自然肌膚般通透、粉潤且飽滿！共推出六款人氣胭脂色調，讓女生們於今夏長效綻放浪漫色彩。

6月美妝快訊6. CHARLOTTE TILBURY UNREAL BLUSH HEALTHY GLOW STICK 幻肌流光胭脂棒 HK$330 6月18日起發售 （品牌提供）

6月美妝快訊7. Cetaphil舒特膚推出全新三重溫和煥膚酸系列(Gentle Exfoliating SA Collection) 6月25日推出

來到夏日，皮膚的老舊角質容易堆積，如果想去除老舊角質，不少人會採用物理性或化學性去角質方法。雖然低濃度化學性去角質相較溫和，明白到對於暗瘡肌、乾敏肌等膚質的敏感肌而言，也許仍會有擔心過敏的情況。

備受美國皮膚科醫生推薦的敏感肌護理品牌Cetaphil舒特膚，今個月底將推出專為敏感肌而設的三重溫和煥膚酸系列，產品以水楊酸 (Salicylic acid)、杏仁酸(Mandelic Acid)和葡萄糖酸內酯 (Gluconolactone)配合維他命與甘油結合而成，溫和高效而不會造成刺激、乾燥和各種過敏症狀，大家能夠安心使用！

6月美妝快訊8. Jung Saem Mool Beauty 專業氣墊胭脂 HK$145

韓國專業美妝品牌Jung Saem Mool Beauty，全新推出的專業氣墊胭脂，蘊含77%保濕精華和護膚成分，擁有保濕及修容功效，透過紅潤色調和水潤光澤，打造自然水光胭脂效果。系列共有10款精心訂製色調，分為暖色調和冷色調，並附有可愛紅暈心形粉撲。

胭脂更可按個人風格混合其他色調疊加使用，營造具層次感的胭脂妝容。同時亦可使用於眼部及雙唇，打造同色系氛圍感妝容。

6月美妝快訊8. Jung Saem Mool Beauty 專業氣墊胭脂 HK$145（品牌提供）

6月美妝快訊9. ASTALIFT 推出全新美白系列產品 抗黃透光亮白護膚水 130ml HK$330；抗黃透光亮白面霜 30g HK$420

高端護膚品牌ASTALIFT推出全新美白系列產品，分別是「抗黃透光亮白護膚水」及「抗黃透光亮白面霜」。這兩款產品專為女性肌膚暗沉問題設計，針對4大膚色暗沉成因，包括：角質層繁亂、黑色素堆積、氧化以及糖化，幫助去除肌膚黃氣，還原亮白膚色，同時提升肌膚彈性與光澤。

6月美妝快訊9. ASTALIFT 推出全新美白系列產品 抗黃透光亮白護膚水 130ml HK$330；抗黃透光亮白面霜 30g HK$420（品牌提供）

6月美妝快訊10. SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 25ml HK$240

於夏日擁有一個玩足全日都持久不斑駁的底妝，十分重要。SOFINA推出全新第三代升級版Primavista 持久控油防曬調色底霜，獨有全天候防護塗膜，讓肌膚在炎熱或寒冷的環境中，能同時抵禦皮脂油膩與乾燥感，保持肌膚清爽舒適。

底霜觸感清新水潤，一抹瞬間修飾毛孔並提亮膚色，結合強效SPF50 PA+++ 防曬保護，只需輕薄一層，立即實現零毛孔、零油光、零溶妝的舒爽透亮素肌！產品目前共推出4色，大家可因應肌膚需要挑選。

6月美妝快訊10. SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 25ml HK$240（品牌提供）

6月美妝快訊11. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835

TOM FORD BEAUTY的全新EAU DE SOLEIL BLANC香氣，以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來細緻的辛香百合香味，安息香萃取物與零陵香豆樹脂，營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的假日氛圍感，與品牌SOLEIL系列一貫的璀璨光芒形成優雅呼應。

6月美妝快訊11. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835（品牌提供）

6月美妝快訊12. Artistry推出雅姿科研美肌系列 璀璨鑽白煥采組合

喜愛純淨美妝（Clean Beauty）的話，不能夠沒有留意以天然成分和科學配方聞名的雅姿（Artistry）。品牌除了以「減法美妝」推出各護膚美妝產品，今個夏日受專業美容療程啟發，推出夏日居家護膚必備的璀璨鑽白煥采組合。組合包括璀璨鑽白煥采精華及璀璨鑽白淡斑精華，當中的高濃度配方採用與耶魯大學合作研發的突破性科學成分，能夠直接傳遞至色斑源頭，只需4星期即可達至顯著淡斑效果。

雅姿科研美肌璀璨鑽白煥采組合 HK$1,500 （品牌提供）

6月美妝快訊13. LANEIGE 新成員加入皇牌NEO Cushion系列

如果有留意LANEIGE，應該對皇牌NEO Cushion系列並不陌生，除了油肌必備的霧感無瑕「綠盒」、乾肌友好的水亮輕透「粉盒」，今次有新成員加入！Neo Cushion Mewy輕霧濾鏡貼膚氣墊粉底，當中蘊含89%護膚精華，配合專利 Water Lock System™ 智能鎖水科技與空氣微米化貼膚科技，鏡面粉盒與心形粉撲相當可愛，帶來透薄貼服又持久、霧感與光澤並存的無瑕妝感。

6月美妝快訊14. ALBION發表全新 INFINESSE Plump Bright Line 系列

ALBION 今個月正式發表全新 INFINESSE Plump Bright Line 系列，以突破性護膚科技打造亮白、緊緻、抗衰老三效合一的系列，系列針對肌膚深層進行結構重塑，配方蘊含多重植萃與酸類成分，有效抑制黑色素沉澱，同步激活膠原蛋白合成機制。系列包括卸妝油、潔面啫喱、滲透乳、柔膚水、精華液、面霜以及安瓶，從潔面、護膚到特別護理都包辦好，重現透亮緊緻的年輕肌。