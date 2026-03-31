潔面泡沫對肌膚更友善？4大好處＋10好用推薦：Cetaphil、Bifesta

【泡沫潔面｜慕斯洗面乳】有著豐盈泡沫的潔面產品到底有甚麼好處？尤其在夏日更多人會喜歡使用潔面泡沫產品，不僅能減少對肌膚的摩擦，其深層清潔能力，可有效去除毛孔內的油脂和污垢，同時為皮膚提供高保濕度，更溫和舒適。除此之外，潔面泡沫產品還有不少好處，一起來看看它的優勝之處以及好評不斷的產品。



潔面泡沫產品好處

潔面泡沫產品好處1. 深層清潔

泡沫潔面產品和慕斯洗面乳，都有著豐盈的泡沫能深入毛孔，清除多餘油脂、污垢和化妝品殘留物。

潔面泡沫產品好處2. 減少摩擦

豐盈的泡沫能在洗臉時，可有效緩衝手指與皮膚之間的摩擦，降低摩擦及避免拉扯，可預防細紋的產生。

潔面泡沫產品好處3. 方便快捷

部分泡沫潔面產品大多是無需搓揉起泡，透過按壓即可產生綿密泡沫，更方便快捷使用。

潔面泡沫產品好處4. 保濕滋潤

部分泡沫潔面產品，富含保濕成分，潔面後能保持肌膚水潤。

泡沫潔面產品推薦

泡沫潔面產品推薦1. Cetaphil舒特膚 溫和舒敏潔面泡沫 236ml HK$109.9

Cetaphil的溫和舒敏潔面泡沫，富含三大強效保濕滋養成份，包括甘油、維他命B5和維他命E，潔面同時滋潤肌膚，更有效修復肌膚屏障，保持健康柔嫩。產品一按即能泵出清爽豐盈細膩的潔面泡沫，能深層淨化毛孔、去除多餘油脂污垢、化妝殘餘物和環境污染物，溫和潔淨同時呵護肌膚，洗後絕不會感到乾燥繃緊而令肌膚出現過敏和造成刺激。

泡沫潔面產品推薦1. Cetaphil舒特膚 溫和舒敏潔面泡沫 236ml HK$109.9（品牌提供）

泡沫潔面產品推薦2. Farmacy Green Clean泡沬潔面乳 150ml HK$$280

Farmacy的Green Clean泡沬潔面乳，蘊含辣木、綠泥、木瓜以及鈉PCA，是專為深層清潔油性到混合性皮膚而設，深層潔淨，同時幫助維持皮膚水分，不會造成皮膚乾燥。

泡沫潔面產品推薦2. Farmacy Green Clean泡沬潔面乳 150ml HK$$280（品牌提供）

泡沫潔面產品推薦3. KANEBO 盈潤絲滑潔面霜 130g HK$380

KANEBO的盈潤絲滑潔面霜，富含保濕精華的潔面霜，同時有著濃密彈潤的泡沫包裹住肌膚，在保護肌膚屏障功能的同時，有效吸附阻礙水分吸收的污垢。在潔面後，更能形成滋潤薄膜持續為肌膚給予水分，呈現清透明澈美肌。

泡沫潔面產品推薦3. KANEBO 盈潤絲滑潔面霜 130g HK$380（品牌提供）

泡沫潔面產品推薦4. AP BEAUTY M.D. 微米舒緩深層潔顏泡沫 150g HK$340

AP BEAUTY所推出的M.D. 微米舒緩深層潔顏泡沫，其低敏配方蘊含多種親膚成分，兼具深層潔淨、補濕及舒緩修復功效。產品採用氨基酸及弱酸性配方，維持健康肌膚所需的最佳pH值（5.5），同時具備強效起泡力，深層潔淨同時守護皮膚屏障。這款潔顏泡沫溫和親膚，無論是醫美療程後的修護期，還是日常清潔保養，都非常適合使用。

泡沫潔面產品推薦4. AP BEAUTY M.D. 微米舒緩深層潔顏泡沫 150g HK$340（品牌提供）

泡沫潔面產品推薦5. belif B5雲感水潤炸彈潔面泡 150ml HK$180

belif 所推出的B5雲感水潤炸彈潔面泡，一壓即釋出豐盈綿密如雲朵般的潔面泡泡，緊密且富有彈性的泡沫能持久地保留在肌膚上，可以減少皮膚摩擦，更為肌膚提供水潤深層清潔。使用後，不僅能深層清潔毛孔代謝物，同時能使肌膚變得柔軟光滑並長效保濕，產品配方更含有的低濃度AHA（檸檬酸）成分，能於潔面即時改善肌膚光澤度，將暗沉的肌膚蛻變成通透潔淨的光澤肌膚。

泡沫潔面產品推薦5. belif B5雲感水潤炸彈潔面泡 150ml HK$180（品牌提供）

泡沫潔面產品推薦6. SHISEIDO 深層防禦潔面泡沬 125ml HK$350

SHISEIDO的深層防禦潔面泡沬，糅合皮脂吸收粉末，能吸起並徹底去除污垢、老化細胞及雜質，令肌膚感覺絲滑清新，同時有效鎖住肌膚所需的天然水分。適合油性肌膚或容易形成暗瘡肌膚使用。

泡沫潔面產品推薦6. SHISEIDO 深層防禦潔面泡沬 125ml HK$350（SHISEIDO官網）

泡沫潔面產品推薦7. Bifesta 碳酸潔面泡沫 200g HK$39.9

Bifesta 的碳酸潔面泡沫，採用氣壓式設計，一按泵出比毛孔更細小的濃密彈力泡泡，可迅速帶走油脂及老化角質。潔面泡沫含胺基酸成分及碳酸氣體，有助溫和潔膚，配合按摩更有助促進血液循環，煥發潔淨亮肌。

泡沫潔面產品推薦7. Bifesta 碳酸潔面泡沫 200g HK$39.9（Bifesta）

泡沫潔面產品推薦8. Clarins 植萃煥膚潔面慕斯 150ml HK$310

Clarins的植萃煥膚潔面慕斯泡沫豐盈，可讓暗啞肌膚重拾光澤，同時潔淨肌膚。潔面慕斯蘊含羅望子酸含有果酸（AHA），能溫和去除死皮細胞，煥發肌膚光澤。同時含有Clarins溫和複合物，以有機黃龍膽和檸檬香蜂草萃取舒緩柔軟肌膚；而辣木萃取可防止污垢雜質附著於肌膚，使用後肌膚如煥然一新。

泡沫潔面產品推薦8. Clarins 植萃煥膚潔面慕斯 150ml HK$310（圖片來源：Clarins官網）

泡沫潔面產品推薦9. Kiehl's 金盞花深層潔面泡沫 230ml HK$320

Kiehl's的金盞花深層潔面泡沫，豐富幼細的泡沫徹底清除面部多餘油脂及污垢。當中蘊含金盞花和甘油，前者性質溫和，適用於各種油性膚質和敏感肌膚，對於脆弱敏感膚質具舒緩功效；而為肌膚提供重要保濕，使用後不易潔膚後的乾燥和緊繃感感。而且是使用不含肥皂成分的深層清潔配方，有助保護肌膚的天然保護屏障。

泡沫潔面產品推薦9. Kiehl's 金盞花深層潔面泡沫 230ml HK$320（圖片來源：Kiehl's官網）

泡沫潔面產品推薦10. KOSE Vitapuru 維C美肌菌淨透潔面泡沫柔滑泡泡 130g HK$75

KOSE 的維C美肌菌淨透潔面泡沫柔滑泡泡，採用特有黑泥成份可吸附皮脂、有效洗走因皮脂分泌過多而成的黑頭粉刺。以溫和細緻的泡沫，令皮膚洗後水潤不繃緊，同時含高濃縮維他命精華、美肌乳酸菌CPX及甘草酸二鉀等活性成分，徹底清除毛孔污垢和粉刺，強化肌膚屏障。