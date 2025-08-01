8月美妝快訊｜焦點新品搶先看：ICON情侶對香、Nars多用途彩妝

8月美妝新品清單｜正值盛夏，不僅要底妝貼服無瑕，眼妝、胭脂、唇妝以及香氣，也要添加無限活力。剛踏入8月，就有不少品牌推出了由包裝到產品，都充滿質感及實用的彩妝，𣊬間捉住了女生們的視線。這次「01女生」為大家集合了8月焦點美妝新品，一起入手今個夏天最奪目的彩妝及護膚品。



8月美妝新品1. ICON DSQUARED2 全新香水系列 8月1日起正式發售

ICON DSQUARED2 全新香水系列，是由ICON POUR HOMME 男士淡香精及ICON POUR FEMME 女士淡香精所組成，以對香香水雙雙呼應。其中女士淡香精以香水以柑橘香調為開端，帶來清新愉悅的氣息，伴隨濃郁而多汁的果香，洋溢著青春與活力。粉紅胡椒的辛香如跳動音符輕巧點綴，為前調增添一抹俏皮和生機，令人無法抗拒。中調融合了茉莉花的芬芳與酥脆果仁糖的香甜，散發出一種細膩而誘人的魅力。

而男士淡香精的前調如同交響曲般展示出澎湃的張力，捕捉了自然與純粹的精髓，為即將呈現的對比與和諧，奠定了充滿韻律的基調。中調結合了鼠尾草、薰衣草、天竺葵和優雅的黑鬱金香，打造出一種大膽前衛的花香調，散發出自信而獨特的迷人魅力。

8月美妝新品1. ICON DSQUARED2 全新香水系列 8月1日起正式發售（品牌提供）

8月美妝新品2. Nars The Multiple 多效彩妝棒（共12款色調）HK$350

Nars將經典彩妝The Multiple多效彩妝棒，換上全新升級配方，共12款鮮豔百搭的色調，適用於臉頰、雙唇與眼部，打造可疊加且個性化的妝效。彩妝棒一抹即現的高顯色度，霜轉粉的質地輕鬆塑造柔焦效果，為妝容帶來輕盈持久的色彩，細緻柔化美肌，可增添妝容的氣息或突顯輪廓，締造豐富層次。

8月美妝新品2. Nars The Multiple 多效彩妝棒（共12款色調）HK$350（品牌提供）

8月美妝新品3. LAURA MERCIER 純淨無瑕輕羽養膚粉餅 8月5日起正式發售

LAURA MERCIER的全新純淨無瑕輕羽養膚粉餅，採用極致輕透羽感粉體，粉餅粉體輕盈細緻，一拍即與肌膚無縫貼合，有效修飾瑕疵及精準校色亮肌，同時柔焦及填補毛孔。以革新傾注「粉態底霜」配方，將高效妝前底霜轉化為粉態，傾注於輕羽粉體之中，達至瞬間貼膚與持妝效果，一步實現輕感透薄與柔焦無瑕妝效。

8月美妝新品3. LAURA MERCIER 純淨無瑕輕羽養膚粉餅 8月5日起正式發售（品牌提供）

8月美妝新品4. Valentino Beauty Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏（全新13色） HK$395 8月正式發售

Valentino Beauty推出全新的Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏，共13款色調。唇膏用充滿質感的鋁金屬磁吸外殼，並鋪滿132粒充滿品牌標誌性設計元素Rockstud鉚釘，將奢華融入高訂唇膏中。唇膏含有12%色素濃度，配合半透明基底，使每個色調更顯色和明亮。配方融合品牌獨有的Roma Light ComplexTM 光感技術，展示霧感色彩的同時，塑造彷如羅馬日光照射到雙唇的效果。