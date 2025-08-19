8月美妝快訊｜12大焦點搶先看：LV彩妝系列登場、GIVENCHY新唇膏

8月美妝新品清單｜正值盛夏，不僅要底妝貼服無瑕，眼妝、胭脂、唇妝以及香氣，也要添加無限活力。剛踏入8月，就有不少品牌推出了由包裝到產品，都充滿質感及實用的彩妝，𣊬間捉住了女生們的視線。這次「01女生」為大家集合了8月焦點美妝新品，一起入手今個夏天最奪目的彩妝及護膚品。



8月美妝新品1. La Beauté Louis Vuitton彩妝系列 8月25日網上正式推出

在今年3月時Louis Vuitton宣布將於秋季推出彩妝系列，並邀請到有著「全球最具影響力的化妝師」之稱的Pat McGrath，擔任品牌的彩妝創意總監，讓人一直期待她會帶來怎樣的彩妝。

今個8月初，終於傳來最新預告，從影片中可見最新La Beauté Louis Vuitton產品蹤影，有著品牌經典的LV標誌及Monogram。彩妝系列將於20日在中國上架，並於25日起在網上獨家預售，將會推出55款唇膏、10款潤唇膏、8款眼影盤及香水，以此加入時尚美妝戰場。

整個La Beauté Louis Vuitton 彩妝系列由工業設計師 Konstantin Grcic設計，靈感取自品牌經典行李箱的黃銅配件，透過金色圓環作為鮮明的標誌，同時向品牌傳統致敬。唇膏外殼的獨特之處，在於頂部的透明洞孔，以便查看唇色。而眼影盤亦飾以標誌花卉圖案，展現出品牌獨有的格調。

8月美妝新品2. ICON DSQUARED2 全新香水系列 8月1日起正式發售

ICON DSQUARED2 全新香水系列，是由ICON POUR HOMME 男士淡香精及ICON POUR FEMME 女士淡香精所組成，以對香香水雙雙呼應。其中女士淡香精以香水以柑橘香調為開端，帶來清新愉悅的氣息，伴隨濃郁而多汁的果香，洋溢著青春與活力。粉紅胡椒的辛香如跳動音符輕巧點綴，為前調增添一抹俏皮和生機，令人無法抗拒。中調融合了茉莉花的芬芳與酥脆果仁糖的香甜，散發出一種細膩而誘人的魅力。

而男士淡香精的前調如同交響曲般展示出澎湃的張力，捕捉了自然與純粹的精髓，為即將呈現的對比與和諧，奠定了充滿韻律的基調。中調結合了鼠尾草、薰衣草、天竺葵和優雅的黑鬱金香，打造出一種大膽前衛的花香調，散發出自信而獨特的迷人魅力。

8月美妝新品. ICON DSQUARED2 全新香水系列 8月1日起正式發售（品牌提供）

8月美妝新品3. Nars The Multiple 多效彩妝棒（共12款色調）HK$350

Nars將經典彩妝The Multiple多效彩妝棒，換上全新升級配方，共12款鮮豔百搭的色調，適用於臉頰、雙唇與眼部，打造可疊加且個性化的妝效。彩妝棒一抹即現的高顯色度，霜轉粉的質地輕鬆塑造柔焦效果，為妝容帶來輕盈持久的色彩，細緻柔化美肌，可增添妝容的氣息或突顯輪廓，締造豐富層次。

8月美妝新品2. Nars The Multiple 多效彩妝棒（共12款色調）HK$350（品牌提供）

8月美妝新品4. LAURA MERCIER 純淨無瑕輕羽養膚粉餅 8月5日起正式發售

LAURA MERCIER的全新純淨無瑕輕羽養膚粉餅，採用極致輕透羽感粉體，粉餅粉體輕盈細緻，一拍即與肌膚無縫貼合，有效修飾瑕疵及精準校色亮肌，同時柔焦及填補毛孔。以革新傾注「粉態底霜」配方，將高效妝前底霜轉化為粉態，傾注於輕羽粉體之中，達至瞬間貼膚與持妝效果，一步實現輕感透薄與柔焦無瑕妝效。

8月美妝新品5. LAURA MERCIER 純淨無瑕輕羽養膚粉餅 8月5日起正式發售（品牌提供）

8月美妝新品5. The Ordinary Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate 8月19日正式發售

The Ordinary所推出的Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate，配方蘊含10%硫，有效為暗瘡褪紅、平衡油脂分泌，一塗抹在肌膚上即生效。產品質地是獨特創新的粉末轉乳霜，更易於塗抹及調節份量﹐同時有助吸收多餘油脂、減少油光。品牌採用粉末形式是為了提高穩定性，比水濃度較高的配方更穩定。而且產品的起始狀態是粉末，更便於隨身攜帶，在需要使用時只需用乾淨的手指直接塗抹在暗瘡上。

8月美妝新品. The Ordinary Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate 8月19日正式發售（品牌提供）

8月美妝新品6. BVLGARI ALLEGRA INSIEME 100ml HK$2,260 8月正式發售

BVLGARI 推出全新香氛作品ALLEGRA INSIEME，是由由調香大師Jacques Cavallier與其女兒 Camille共同創作，帶來讓人意想不到的木質花香調，細膩演繹人與人之間深刻的親密連結。香水將雪松的現代優雅與牡丹的柔美感性交融，展現出女性內斂卻堅定的自信氣場。雪松象徵義大利女性天生流露的穩定與魅力，廣藿香賦予香氣溫潤包覆感，而牡丹香氣則在馥郁花束中綻放，層層堆疊出女性柔軟卻獨立的特質。前調的柑橘香氣則如陽光般灑落，為整體香氣注入清新活潑的氣息。

8月美妝新品6. BVLGARI ALLEGRA INSIEME 100ml HK$2,260 8月正式發售（品牌提供）

8月美妝新品7. GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 8月正式發售

GIVENCHY 推出了全新Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏，其顛覆性的纖幼設計、突破性配方和前所未有的性感魅力，重新詮釋了品牌的經典，挑戰女性氣質的極限。唇膏採用富含護膚成分的配方，為品牌帶來了前所未有的出色唇妝效果，且能夠持久打造飽滿豐盈霧面唇妝。

8月美妝新品7. GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 8月正式發售（品牌提供）

8月美妝新品8. PAUL & JOE BEAUTÉ 悅光四色眼影盤 HK$360 8月正式發售

PAUL & JOE BEAUTÉ 為今個秋季所推出的悅光四色眼影盤，加入以秋季花卉與暮光為靈感的色調，讓雙眸幻化作畫布。一盒內含四款不同質感及色調的眼影，可自由搭配，霧感、閃耀與光澤質地隨喜好層疊交融，輕鬆打造多種眼妝。2種新推出色調均採用閃耀質地，突顯珍珠光澤效果。配方蘊含與肌膚高度親和的油性成分，確保珍珠微粒能無縫貼合於肌膚，展現自然柔美的光彩。

8月美妝新品8. PAUL & JOE BEAUTÉ 悅光四色眼影盤 HK$360 8月正式發售（品牌提供）

8月美妝新品9. Huda Beauty LIP CONTOUR STAIN 持色液體唇線筆（8款色調）HK$215 8月正式發售

Huda Beauty全新推出的 Lip Contour Stain 持色液體唇線筆，是一款結合唇線筆與唇釉的混合型產品，易用又持久，妝效可維持長達12小時。唇線筆採用創新筆頭設計，輕鬆描繪唇形、勾勒輪廓或填滿雙唇，精準又方便。高顯色配方加入滋潤的摩洛哥堅果油，可打造出不暈染、霧面質感的完美唇妝。

8月美妝新品9. Huda Beauty LIP CONTOUR STAIN 持色液體唇線筆（8款色調）HK$215 8月正式發售（品牌提供）

8月美妝新品10. Valentino Beauty Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏（全新13色） HK$395 8月正式發售

Valentino Beauty推出全新的Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏，共13款色調。唇膏用充滿質感的鋁金屬磁吸外殼，並鋪滿132粒充滿品牌標誌性設計元素Rockstud鉚釘，將奢華融入高訂唇膏中。唇膏含有12%色素濃度，配合半透明基底，使每個色調更顯色和明亮。配方融合品牌獨有的Roma Light ComplexTM 光感技術，展示霧感色彩的同時，塑造彷如羅馬日光照射到雙唇的效果。

8月美妝新品. Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏（全新13色） HK$395 8月正式發售（品牌提供）

8月美妝新品11. ghd 全新REHAB修護髮絲精華系列

除了造型工具，ghd的護髮系列同樣受歡迎！全新4款護髮精華，各自針對乾燥、受損、開叉和細軟髮絲，提供最佳的護髮效果，而且用後不用沖洗，可以配合造型工具，透過熱能啟動髮絲修護和防禦，打造順滑豐盈效果。

8月美妝新品: ghd 全新REHAB修護髮絲精華系列 (品牌提供)

8月美妝新品12. 入手G-DRAGON同款香水！

相信不少粉絲都想與偶像同款，如果覺得珠寶過於難以負擔，美妝也是個不錯的選擇。推薦這款連G-DRAGON也鍾愛的香氣，Frédéric Malle《獵心麝香》（Musc Ravageur）由性感大師 Maurice Roucel 調製，以清新的薰衣草、蜜橘和香檸檬揭開序幕，加上肉桂和丁香的溫柔辛香交織，糅合香草、麝香和琥珀等，締造沉穩而濃烈的愛情故事。