夏日時尚趨勢｜今季3款大勢色調！造型師分享衣櫥內必備消暑單品

夏日時尚趨勢｜來到炎熱的夏天，造型上都較輕便和繽紛，予人清涼的氣息。造型師LokLam向「01女生」讀者分享今季的時尚流行趨勢，同時不私藏公開自己必備的夏日單品，到底會有甚麼呢？



適合夏天穿搭的3種色調

在熱得令人快要溶化的炎夏，造型用色方面都較色彩，以維持美好的心情。LokLam便提到3款適合今季的色調。

LokLam：夏日炎炎，陽光正好！鮮顏色必定係最好嘅選擇。不妨嘗試最近流行的可麗露 Lulicore style ！鵝蛋黃色非常合適夏天穿著，黃色色調上較為溫柔容易配搭，可以嘗試配搭天藍色和白色單品令造型色彩更加鮮明！

不妨嘗試最近流行的可麗露 Lulicore style ！(IG@min.nicha)

黑白波點亦都係今季流行必備！造型即刻增添俏皮感，若果覺得難以Carry，可以先從頭飾包包入手，一樣可以令造型加分！

黑白波點亦都係今季流行必備！(IG@illit_official)

綠色仍然係夏季當中受歡迎的色調，其中冷調綠色對亞洲皮膚非常友好，可以中和我哋皮膚嘅黃氣，可以提亮膚色！除咗配搭白色之外，大家可以嘗試配搭大地色或中性色，輕鬆打造高級感造型！

冷調綠色對亞洲皮膚非常友好。(IG@6y_day)

今個夏天3大流行單品

近年流行玩味較重的街頭風格，隨著韓國時尚吹襲，亦帶來嶄新的時尚概念，到底要入手甚麼服飾？LokLam分享當中3款時尚單品。

LokLam：1. 彩色頸鏈: 平時工作通勤，衣服可能穿得比較基礎，黑白Tee上可以配搭上色彩colourful嘅頸鏈作點綴！簡單得來又吸睛！

2. 太陽眼鏡: 今季比較輕誇張oversize型嘅太陽眼鏡，修飾面形之餘，無論戴上面或者頭上亦都可以令到造型有趣！

今季比較輕誇張oversize型嘅太陽眼鏡 (IG@taeyeon_ss)

3. 薄底芭蕾舞銀色波鞋: 延續上一季嘅潮流，運動上衣配短裙加薄底波鞋嘅造型大家一定唔陌生！各大牌子今季都相繼推出銀色款波鞋， 搶眼得來又有細節，大家不妨嘗試購入！配搭短身下身，再加長襪，cool cool運動風當中亦保留少女感！

造型師衣櫃內的消暑單品

作為造型師，衣櫥內都會掛滿多款風格服飾，多用途和實用款尤多。LokLam亦公開自己夏天必備的清涼穿搭單品。

LokLam：絲巾！最近入手了超多不同顏色、尺寸嘅絲巾！除了可以用作頭巾配搭棒球帽襯托出GD風格之外，大尺寸絲巾仲可以綁腰，即時修飾腰線，點亮成個造型！另外，絲巾加上tube top，可以變成唔同style pattern嘅上身款top，再簡單配上高腰長褲，清爽同時隨時換款冇難度！

除了可以用作頭巾配搭棒球帽襯托出GD風格之外，大尺寸絲巾仲可以綁腰。(IG@xxxibgdrgn)

復古波衫！blokette style一路都係我嘅favourite！加上我鍾意喺Vintage店尋寶，雖然我對足球隊認識不深哈哈，但係非常欣賞各個球隊嘅波衫設計！最近發現香港vintage 店越來越多波衫款式，我會買細一個size，塑造緊身效果！有時會自行DIY，將波衫變成crop top！夏日blokette風輕鬆Get！

小風扇！哈哈哈香港天氣真的太熱了！經常係戶外搵衫同拍攝嘅我，小風扇真係夏日必備單品！市面上有好多唔同顏色嘅小風扇，可以襯返顏色outfit ，用途一舉兩得！