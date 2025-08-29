純素彩妝是甚麼？開箱Fenty Beauty、Chloé大熱款締造自然妝容

「純素」近年成主流，大部分人開始著重環保話題，更有不少品牌推出純素化妝品，以嶄新技術打造出多元實用的款式。「01女生」匯聚新款的純素化妝品，包括Fenty Beauty高光粉餅、Hourglass眼影盤及Chantecaille唇膏等，在締造優美精緻妝容的同時，對生態盡一分責任。



純素配方彩妝是甚麼？

與Clean Beauty不同的是，純素美妝著重於成分和測試。一般而言，純素美妝品內的成分，不含動物或動物衍生的成分，包括蜂蠟、胭脂蟲色素、羊毛脂、珍珠粉和角鯊烯等，並以天然植物精華、提取物和合成物來取替。而且在研發和生產期間，不涉及任何形式的動物實驗，亦會儘量減少對生態環境的負面影響。

純素彩妝開箱｜Hourglass Curator Eyeshadow Palette #Idealist & #Minimalist HK$600

透過不同色調演繹個性，眼影盤採用純素及珍貴的配方，並以多種質感和閃爍度，表現自我。眼影粉末細緻幼滑，顯色度算高、不易卡粉，亦適合亞洲人膚色，締造明亮迷人雙目。

純素彩妝開箱｜Haus Labs Color Fuse Blush Powder #Hibiscus Haze & #Firemoon HK$290 (SEPHORA)

由樂壇天后Lady Gaga創立的純淨美容品牌，胭脂更是人氣產品。採用專利發酵成分ARNICA，有效減少紅印和敏感，結合樹莓（Rasberry）精萃，幫助長效保濕，建立肌膚屏障，在化妝同時護膚。胭脂呈粉末狀、容易推開，可以逐層塗抹以提升飽和度。

純素彩妝開箱｜Byredo 有色潤唇膏 #Celeste Nostalgia ＆ #Chain Reaction & #Fantome Rapture HK$465

若然喜歡自然妝感，可以有色潤唇膏打造唇妝。Byredo早前推出的有色潤唇膏，蘊含嶄新純素配方，包括乳木果油、玫瑰花萃取物和葵花籽油等，在塗抹時即時融開，為雙唇帶來自然透亮的紅潤光澤。

純素彩妝開箱｜Fenty Beauty 星鑽炸彈3D高光粉餅 #Lavender Luv’r & #Pink Ice HK$355

在派對中展現閃爍華麗的氛圍。全新高光粉餅採用獨有的果凍蜜粉配方，觸感富彈性和舒適感，加上閃爍3D 純正閃粉配方，可用於臉頰和身體，全方位展現矚目迷人的光采。

純素彩妝開箱｜Chantecaille 花妍柔緞唇膏 #Plumeria & #Red Lily & #Pink Lotus #HK$490

主要採用釀酒葡萄萃取製作，有效高度抗氧化，並深層滋潤雙唇，打造持久的舒適感。唇膏柔軟易塗抹，而且顯色度高，可以利用唇膏的尖角設計，精準地勾勒唇形，締造精緻妝容。此外，這款唇膏的銷量，亦會用於支持保育團體Elephant Family。

純素彩妝開箱｜Chantecaille Future Skin 升級牌未來肌膚粉底 #Shell & #Ivory HK$850

新升級配方在原有的植萃養膚複合物中，注入浮萍萃取、乳香黃連木萃取及白樺茸萃取，打造出更高奢養膚的理念。粉底質感略帶厚重，延展度和遮瑕度都高，締造出均勻和亮白的肌膚。

純素彩妝開箱｜Chloé Beauty Solid Perfume 固體香膏 HK$550

著重環保的Chloé Beauty，香膏採用至少93%天然成分的純素配方，質感柔滑細膩，散發淡而持久的清幽Atelier des Fleurs花香。包裝特別以象牙白色設計，加上標誌的凹凸紋，充滿知性優雅的魅力。

