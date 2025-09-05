空瓶｜編輯實試分享十大夏日護膚空瓶：Fresh舒敏、A醇有驚喜

【扮靚美妝室/空瓶推介/評測】 夏日氣息不知不覺接近尾聲，季節交替不單代表服飾替換，更是提醒我們皮膚亦要適時改變護膚習慣，需要更深層的補濕與針對性護理。無論想回購續瓶，或想試試新產品的話，真人實試分享絕對是直接以行動說話，空瓶表達出說服力。



眾多美妝護膚產品中，最能夠感受功效的必定會是護膚類別，只需很短時間就可以分別好壞。筆者今次實試評測不同品牌的護膚產品，由卸妝、洗臉、保濕護理到面膜都有，想知道那一款深得人心？一起看看用後感及產品功效吧。

空瓶推薦：Drunk Elephant Mello Marula™ Cream Cleanser HK$300

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



護理的第一步定必是卸妝洗面，妝容經歷一整日的洗禮，混合著汗水與空氣中的污垢，必不能馬虎了事，不然容易令暗瘡出現。

Drunk Elephant這款經皮膚科醫生測試的低泡沫產品，當中具備抗氧化、鎮靜肌膚的香莢蘭萃取物和燕麥萃取物等成份，洗顏卸妝同時養膚。輕輕擦抹就能將防曬、淡妝產品卸走，唯防水抗汗的美妝未能完全解決，因含婆羅州堅果油，用後臉上微有保濕黏膜，只用作洗顏產品的話冬日會較合適。

空瓶推薦：Drunk Elephant Mello Marula™ Cream Cleanser HK$300（李樂瑤 攝）

空瓶推薦： ZAO 水潤淨膚卸妝啫喱 Cleansing Micellar Jelly 100mL HK$153

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️ ⭐️



ZAO主打100% 天然純素製造產品，這款法國製造的卸妝啫喱，4.5 pH值與皮膚相近，當中具有多款天然護膚原料，例如有機金縷梅純露、有機蘆薈與有機竹葉純露等，特別喜愛其水凝啫喱狀和乳化能力，能夠遇水即化，而且不留殘餘物質，用後亦不會有繃緊感，是款適合不同膚質的卸妝好物。

空瓶推薦： ZAO 水潤淨膚卸妝啫喱 Cleansing Micellar Jelly 100mL HK$153（李樂瑤 攝）

空瓶推薦： freeplus 溫和保濕洗顏慕斯 150mL HK$143

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️ ⭐️



如果有閱讀過往的空瓶推薦，應該會知道筆者是freeplus的忠實粉絲，基本上不同款式的洗顏用品都曾入手過。今次回購的是洗顏慕斯，一按即能打造出豐盈泡沫，當中的植物性胺基酸系洗淨成分和甘油成份，帶走皮膚表面的污垢同時不會令皮膚繃緊，敏感時候用上它亦感到安心。

空瓶推薦： freeplus 溫和保濕洗顏慕斯 150mL HK$143 （李樂瑤 攝）

空瓶推薦： SKREEN 玫瑰深層保濕爽膚水 120mL HK$190

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



剛踏入夏日時發現上妝不貼服，容易產生小屑屑，多番排除後發現早上護理的化妝水過於厚重，隨即換上較輕薄的化妝水。這款香港本地製作的玫瑰爽膚水，成份簡單天然，只有玫瑰花水、水、玫瑰提取物、保濕因子、甘油與蠟菊 ，十分適合早上急救皮膚與護理之用，拍上三、四層後皮膚就感到煥然一新。

空瓶推薦： SKREEN 玫瑰深層保濕爽膚水 120mL HK$190 （李樂瑤 攝）

空瓶推薦：肌研極潤保濕水 170mL HK$135

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



保濕絕對是一年四季都需要注重的事項，特別在晚間護理，用上較高效的保濕產品更能讓皮膚悄悄變好！肌研這款保濕水，當中蘊含4 種不同分子的透明質酸，能夠輕鬆深入滲透肌膚底層，為後續護膚打好基礎。

空瓶推薦：肌研極潤保濕水 170mL HK$135 （李樂瑤 攝）

空瓶推薦： innisfree 速效淨肌修護精華 50mL HK$410

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



夏日氣溫上升，容易令皮膚油脂產生旺盛，為了避免毛孔因而變大，最近嘗試了大熱的A醇護理法，其中這支innisfree 速效淨肌修護精華表現頗有驚喜！當中蘊含純正A醇及積雪草，能夠保濕同時擊退暗沉痘印、黑頭粉刺，只塗抹在粗糙位置上，半個月左右就發現毛孔有被修復，肉眼可見相對收細了些。

雖然A醇是相對溫和的配方，但容易敏感的話，皮膚耐受性不足時要避免作為每日護理，以免使用次數過密，反對皮膚造成負擔。

空瓶推薦： innisfree 速效淨肌修護精華 50mL HK$410 （李樂瑤 攝）

空瓶推薦： La Roche Posay CICAPLAST B5 SERUM B5修復強韌精華 30mL HK$395

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



保濕與修復都是筆者相當重視的夏日護理要點，為了解決上妝不貼服的情況，今個夏日筆者決心重投B5精華的懷抱中。 La Roche Posay這款含有高濃度10%維他命B5成份的精華，有效舒緩及修護肌膚屏障，保濕之餘更能改善泛紅、乾燥與膚色不均​等問題，絕對是盲買亦不出錯的護理好物。

空瓶推薦： La Roche Posay CICAPLAST B5 SERUM B5修復強韌精華 30mL HK$395 （李樂瑤 攝）

空瓶推薦： CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator 50mL HK$405

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



CLINIQUE這款經典的補濕啫喱，相信無人不知，筆者亦從第三代配方開始已是用家，特別喜愛其啫喱質地，清爽易吸收，真的能夠看得出產品聲明長效保濕功效。除了作為面霜護理，十分推薦將其當作急救或啫喱面膜使用，當皮膚在曬傷後、針清Facial、高能量療程或醫美後，更能體會其修復和平衡功效，用後即舒緩敏弱肌膚狀態。

空瓶推薦： CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator 50mL HK$405（李樂瑤 攝）

空瓶推薦： Fresh 玫瑰保濕面膜 30mL HK$580

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



不論夏天或冬天，只要有空餘時間，筆者就會敷面膜，特別喜愛放置時間彈性的啫喱面膜，不用顧忌活動令面膜移位，更能解放雙手。早前旅行的時候，擔心行山與曬太陽會對皮膚造成負擔，因而攜帶了這款旅行裝的玫瑰保濕面膜。

當中的清涼配方配合玫瑰花瓣、綠茶、白茶以及南非紅茶成分，用時玫瑰香氣滿瀉，用後亦有降紅鎮靜和舒緩功效，整個體驗都十分舒適，隔日皮膚亦感到嫩滑飽滿，相信它會成為出國固定夥伙之一。

空瓶推薦： Fresh 玫瑰保濕面膜 30mL HK$580（李樂瑤 攝）

空瓶推薦： Drunk Elephant F-Balm™ Electrolyte Waterfacial Hydrating Mask 50mL HK$445

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



這款F-Balm電解質水凝面膜，衛生的唧嘴設計亦相當方便，當中蘊含電解質多元複合配方，質地偏向乳霜狀，能夠強化皮膚的酸性外膜，為極缺水皮膚立即補充水分，唯使用時伴隨微刺激的清涼感，需忍耐一會才能達至看到強效補濕，肌膚回復柔軟嫩滑。