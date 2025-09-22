香水襯搭｜橡苔調是甚麼？香水專家分享4個「靈魂組合」紓減壓力

香水是女生們的隱形外衣，雖然看不見、聽不到，但可從氣味中辨識性格。相較明亮的花香和果香調，橡苔調更具叢林般的神秘幽暗氣息，予人放鬆和舒適感覺。擁有調香師資格的香水專家Angela，便分享如何配搭橡苔調，可以提升療癒氣息，塑造出親切迷人的個性。



橡苔調是甚麼？

日常遇到花香、果香和木質調等，甚少聽到橡苔調，令人深感神秘和好奇。Angela表示，橡苔調是香水的8大香調之一，以橡木苔（Oakmoss）為基調，聞起來帶有濕潤泥土和樹皮苔蘚的感覺，散發清淡而持久的自然溫暖暢快感，同時帶有神秘的氛圍，讓人能夠沉澱和放鬆，常見運用於西普調。

橡苔調是香水的8大香調之一。(freepik)

適合配搭橡苔調的香氣

由於橡苔調氣味療癒，無論上班時或下班後，都適合使用，以抒慢繃緊的情緒。Angela便分享4款「靈魂組合」，不僅氣味低調清香，而且能夠發揮減壓作用。

1. 絲柏

絲柏精油的清新香氣，猶如體驗一場「森林浴」，能夠鎮靜憤怒和亢奮，同時清空思緒，具安定精神的效果，因此結合橡苔調，可以提升正能量。

2. 天竺葵

在緩和精神緊張和不安的同時，恢復心靈的平衡，帶來正面的心境。天竺葵帶有中性花香調，配合橡苔調有效紓壓，並展現出柔和而內心強大的女性魅力。

天竺葵 (freepik)

3. 乳香

若然喜歡知性的木調，可以乳香襯搭橡苔調，以提升樹木香氣的神聖感覺，予人冥想的空間。同時乳香擁有淨化心靈的作用，幫忙安撫內心的不安。

4. 雪松

雪松與橡苔調是個不錯的配搭，能夠紓緩和鎮靜，以擺脫不安和意志消沉，提升正念的想法。

雪松 (freepik)

關於橡苔調的total look

有些人喜歡以香水來完成整個total look，強調個人特質和性格。Angela表示，若然個性慵懶和優雅，可選擇大地色調造型，如米黃、咖啡和深啡色等，配搭橡苔調，營造出溫柔知性的魅力；若然個性較強勢和精明，黑白色造型或是個不錯的選擇，透過對比色調締造俐落和鮮明感覺，而橡苔調這時就能平衡強勢感，增添溫婉和從容的魅力。