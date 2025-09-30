萬聖節2025｜換上派對神秘妝容！開箱「神秘紫」「晨曦橙」彩妝

萬聖節彩妝｜即將迎來萬聖節，大家都舉辦不同的派對歡聚，同時會換上主題妝容。今年不妨以高貴的「神秘紫」和「晨曦橙」為主調，勾勒出既詭譎又高貴的節日妝容。「01女生」集合了多個品牌彩妝，包括SUQQU胭脂、NARS高光粉餅、LUNASOL 魅光幻彩四色眼影和ettusais睫毛液，都是能點亮整體妝容的彩妝。



適合萬聖節妝容的彩妝（許秀麗 攝）

萬聖節彩妝推薦1-2. LUNASOL 魅光幻彩四色眼影組 N #EX08 #EX09

LUNASOL 魅光幻彩四色眼影盤，質地絲滑易於推開，無論是單色使用或多色疊擦，皆能呈現飽和且服貼的發色效果，輕鬆勾勒出深邃而立體的眼眸魅力。

萬聖節彩妝推薦1-2. LUNASOL 魅光幻彩四色眼影組 N #EX08 #EX09（許秀麗 攝）

其中EX08以綠意與黃金橄欖色構成自然的森林色，無論是低調內斂或營造多變風格，皆能完美詮釋。而EX09則是結合紫色與白金灰色的冷調夢幻色，當中融入細緻的金屬光澤，使眼妝充滿高貴而詭譎的節日氣息，輕鬆化出夢幻妝容。

萬聖節彩妝推薦3-4. SUQQU 晶采韻妍胭脂 #02陽照 #06透重

SUQQU 晶采韻妍胭脂採用延展性高的細膩粉體和「OIL LESS」配方，幻化出自然柔滑的色彩；配合具有品牌特色的光澤配方，當中的細膩珠光，為雙頰帶來優雅的光澤感和柔膚效果，輕盈柔和地點綴臉頰，演繹自然美肌。

萬聖節彩妝推薦3-4. SUQQU 晶采韻妍胭脂 #02陽照 #06透重（許秀麗 攝）

其中#02陽照，猶如晨曦灑落肌膚的溫暖光線，以蜜桃色注入細膩金色珠光，為雙頰注入自然生氣，同時賦予臉部立體度，展現如被陽光親吻般的健康活力。而#06透重以輕盈柔美的淺粉紫色為基調，能完美融合肌膚紋理，暈染出彷彿原生般自然妝容，其可層疊堆砌塑造略帶空靈感的妝容，展現溫柔又高貴的氣息。

萬聖節彩妝推薦5-6. NARS Light Reflecting™️ 原生光幻彩蜜粉餅 #柔和朝霞 #冰河極光

NARS限量版原生光幻彩蜜粉可為妝容帶來持久的細膩光澤。這款蜜粉以柔光色調提亮暗沉肌膚﹐透過光線折射﹐輕鬆打造柔焦妝效﹐有效淡化細紋與毛孔。光感珍珠粉末提升肌膚透亮度，展現自然原生光感。

萬聖節彩妝推薦5-6. NARS Light Reflecting™️ 原生光幻彩蜜粉餅 #柔和朝霞 #冰河極光（許秀麗 攝）

其中#柔和朝霞，是帶有香檳珠光的柔和粉彩色﹐以柔和色澤定妝，可提亮暗沉肌膚，有著微暖光暈的妝容。而#冰河極光色調則是帶香檳色珠光的冷調粉彩色，有著中和蠟黃、提亮膚色和改善暗沉的功效，打造更均勻和有光澤的妝感。

萬聖節彩妝推薦7. ettusais魔束細緻濃密睫毛液 #G01迷霧紫

ettusais所推出的魔束細緻濃密睫毛液#G01 迷霧紫，有著獨特的紫色可為睫毛注入神秘氣息。其微細弧形睫毛刷從睫毛根部到尖端完美包覆每一根睫毛，容易營造立體及根根分明效果，當中更含有珍珠粉末，可令雙眼顯得更有透亮光澤感，塑造深邃且細膩的眼神。迷霧紫的色調低調神秘，並有著自然放大雙眼並提亮眼神，適合想嘗試色彩變化的日常妝容。