聖誕妝｜煙燻眼妝回歸！化妝師公開零失敗技巧：亞洲女生也能駕馭

聖誕妝｜臨近年尾派對季，微煙燻眼妝（Smoky Eyes）再次成為妝容焦點。煙燻妝雖然濃豔迷人，卻令不少女生卻步，擔心處理得不好就顯得妝容髒亂、過於成熟。其實煙燻眼妝沒大家想像中可怕！「01女生」特別邀請到化妝師Stephie，和大家分享適合亞洲女生的煙燻妝畫法及持久妝容的小貼士，即使是初學者也能輕鬆上手！



畫膩了大地色？亞洲女生專屬煙燻妝畫法

煙燻妝雖講求層次感，但不一定要用多種眼影。對於化妝新手，Stephie建議可以從最簡單的兩色搭配開始。在眼影盤中選擇一深一淺的顏色，淺色用於眼窩作打底，深色則沿着眼睫毛根部開始暈染，然後輕輕向上掃至雙眼皮內側，營造自然漸層。

亞洲女生專屬煙燻妝畫法 (陳葦慈 攝)

如果是內雙或單眼皮女生，建議將深色眼影集中放於下眼尾，重點加強下眼影，視覺上放大雙眼。而有一定化妝經驗的女生，若想嘗試大膽色系如藍色、金屬色，可將顏色疊加於原有眼線上方，既增加層次感，又不怕失手。

告別熊貓眼！3技巧畫出成功的煙燻妝

想要真正做到讓眼部輪廓更立體、避免因溶妝而變成熊貓眼，其實做足打底工作，就已經成功了一半！以下持妝技巧，各位不妨多加嘗試。

持久煙燻妝技巧 (圖片由受訪者提供)

持久煙燻妝技巧1. 使用眼影打底產品



煙燻妝容易令眼下顯得暗沉，必須將眼影專用打底或液體遮瑕塗抹於眼皮作化妝基礎，同時修飾眼底，讓眼影不易掉色又更顯色。

持久煙燻妝技巧2. 碎粉定妝



上眼妝前，用碎粉定好眼下三角區至太陽穴位置，維持肌膚清爽狀態，減少暈染。

持久煙燻妝技巧3. 修正妝容



畫好眼妝後，如有細微眼影粉掉落，可用棉花棒蘸取遮瑕液，輕輕轉動即能修正，又不會破壞底妝。

2026年眼妝趨勢

Stephie指出，眼妝將成為明年彩妝重點，整體趨勢更為多元化。除經典煙燻妝、貓眼線強勢回歸外，亦會出現大量玩味彩色元素，如藍色、金屬色等將大行其道，尤其電光藍成為各大品牌推崇焦點。喜歡華麗妝感的話，不妨嘗試混搭金屬色、疊加閃片，展現精緻妝感。