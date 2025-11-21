聖誕妝容｜收工後派對怎麼辦？化妝師分享唇頰霜打造派對妝容技巧

【聖誕妝容/派對妝容】聖誕節的步伐節奏漸近，今年的聖誕節雖然在平日，如果大家想要下班後與另一半、閏密好友狂歡慶祝的話，又來不及早上化出精緻妝容的話，絕對不需擔心！今次「01女生」邀請到星級專業化妝師 Natalie Chan向大家分享一下如何能夠捉緊時間，化出精緻的派對妝容。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、閃爍程度、滿意程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部愛用的閃爍化妝品？即睇>>> 編輯實測4款閃爍彩妝 閃粉彩妝會較難卸？即睇>>> 化妝師分享打造精緻感妝容的秘密

秋冬唇妝的關鍵?即睇>>> 化妝師分享打造閃爍唇妝步驟貼士

近年不少美妝品牌推出多用途彩妝，例如素顏霜、唇頰霜等，一物多用，輕巧之餘無需太多美妝技巧就能打造精緻妝容。如果大家平日下班後有約會聚會的話，不妨入手多用途彩妝，放在手袋或辦公室內，輕鬆讓簡單的妝容變得有特色與節日氣氛。

唇頰霜的正確用法技巧

一物多用的唇頰霜，最常用作唇彩或胭脂增添氣色之用，如果作為唇部用法的話，大家可以直接用指腹上妝，先輕沾產品再輕點，印在上下唇中央，再用手指輕輕向外點開，打造漸變唇妝。若想加強顯色度，則可以再次重覆以上動作。

如果作為胭脂的話，除了可以利用手指指腹，亦可以利用美妝蛋或化妝海綿上妝，沾取少量產品於蘋果肌、蘋果肌上方，或微笑時臉頰最為鼓起的位置， 再加以輕輕點印暈染。

化妝師分享唇頰霜的正確用法技巧！（freepik）

唇頰霜的使用注意事項

使用唇頰霜時需要注意用量與手法，特別是寧少勿多，建設視乎妝感慢慢疊加。如果想當作胭脂之用的話，記得產品不要用塗抹的手法，因為來回摩擦容易帶走底妝，影響妝感。另外暈染範圍亦不要低於鼻翼，否則會讓臉部有下垂感。

如果利用在唇部的話，需要注意唇部角質和保濕情況，建議先利用去角質產品，再塗抹潤唇膏或護唇產品，最後再用紙巾輕壓唇部，吸走多餘潤唇膏或護唇產品，這樣會令後續使用唇頰霜的效果變得最好。

化妝師分享唇頰霜的使用注意事項（freepik）

如何利用唇頰霜打造派對妝容？

想在忙碌的時間中點綴妝容，輕鬆改變妝感的話，以唇頰霜作為眼影亦是個不錯之選，只需輕輕點印在眼皮上即可。 除了可以選擇閃爍的唇頰霜，亦可以利用唇頰霜打造同色調妝容，一物解決眼妝、胭脂以及唇妝。