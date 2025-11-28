保濕面霜推薦2025｜強效補水款式清單！為冬日抵禦乾燥、回復滋潤

保濕面霜推薦2025｜踏入寒冷天氣，肌膚變得乾燥，需要補水保濕，以防細紋的出現。除了多喝水，保濕面霜亦能保持肌膚滑嫩滋潤，減少崩緊不適的感覺，同時在化妝時，亦能避免乾紋或令底妝變得一撻撻。以下整理各款好評度高的人氣保濕面霜推薦，以助妝感保持貼服持久。



保濕面霜推薦2025｜款式1. AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 50ml HK$2,680

質感滋潤易滲透，用後會在肌膚上形成薄膜般的柔滑觸感，以鎖住肌膚水分，翌日起床時依然保濕。面霜採用醫美級成分EXYONE、外泌體（Exosome）及PDRN，透過微滲透技術，彷如微針般，將活性成分輸送至肌膚深處，以促進肌膚膠原蛋白修復再生，達致減紋、保濕及賦活彈性的效果。

保濕面霜推薦2025｜AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2025｜款式2. Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 50ml HK$980

即使在天氣乾燥的外地，仍能助肌膚減少脫皮、維持水潤狀態。面霜內的白藜蘆醇萃專利及源自花梨木的全新天然豐盈填充萃取物，有效深層撫平皺紋，配合抗老專利，還原肌膚年輕感覺。特別添加神經醯胺修復因子，可以深層鎖緊養分和水分，同時強化防禦屏障，讓肌膚保持滋潤。

保濕面霜推薦2025｜Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2025｜款式3. Shiseido 肌源補水乳霜 50ml HK$570

充滿療癒花香、同時有效補濕的面霜。採用獨家研發重透明質酸複合物，蘊含迷迭香萃取精華，速效滲透肌膚底層，提供豐富的水分和營養，結合人蔘精華，促進肌底水源新生，讓肌膚自行補充水分。

保濕面霜推薦2025｜Shiseido 肌源補水乳霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2025｜款式4. PURDORI 抗衰老維他命E面霜 HK$580

觸感水潤舒適，能為肌膚提供保濕效果。糅合專利RO-ICE+科研，透過玫瑰水、冰植萃取物和蘆薈，為肌膚補充水分。結合玫瑰果籽油、維他命E、摩洛哥堅果油及補骨脂酚，煥活肌膚健康光采。由即日起至12月10日，於專門店購買滿1,000港元，更有機會獲得《叱咤頒獎禮》門票一張或其他精美禮品。

保濕面霜推薦2025｜PURDORI 抗衰老維他命E面霜

保濕面霜推薦2025｜款式5. BABOR 全效修復再生面霜 50ml HK$1,130

面霜很快滲透肌膚，讓表面變得滑嫩光澤，能夠作為急救補水之用。蘊含多分子透明質酸、必需的天然角鯊烯和珍貴油脂，能夠深層鎖住肌膚，減少水分流失。同時糅合9.6%肽及植物複合物，有效減少細紋、促進自然膠原蛋白生成，加上獨家植物萃取，賦活肌膚年輕。

保濕面霜推薦2025｜AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2025｜款式6. Guerlain 御齡面霜 HK$4,250

質感豐盈滋潤，而且延展度高、用量不需太多，就能夠為肌膚保濕、回復滑嫩狀態。凝聚20年科研成果，面霜採用大花萬代蘭植萃，配合蘭花長生活齡科技，有效鎖定老化關鍵指標「MAMs」，提高細胞再生力量，達致抗老保濕效果。

保濕面霜推薦2025｜Guerlain 御齡面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2025｜款式7. La Mer 精華面霜30ml HK$1,805

眾所周知，La Mer護膚品中的專利成分Miracle Broth活膚精華，經過逾50年科研創新，採用耗時3至4個月的精華發酵過程，糅合深海巨藻、維他命、礦物質及其他重要養分，能夠修復肌膚，配合極緻豐盈保濕配方，助長修復效果，賦活年輕光澤。