甚麼時候使用精華液好？美容師分享保濕精華的使用順序、疊擦禁忌

【秋冬保濕/保濕精華】來到入秋轉季的時份，皮膚特別容易乾燥難耐，這個時候就需要加強保濕，以免令皮膚缺水情況加劇，導致敏感發紅等狀況出現。當皮膚乾燥，不少女生都會首選利用保濕精華，不過市面上有許多不同款式與功能的保濕精華，到底應該如何使用保濕精華呢？今次 「01女生」邀請到美容師Janice，向大家分享保濕精華的正確使用用法，讓精華液的保養功能發揮得更淋漓盡致。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的保濕程度、黏膩程度、推薦程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

精華液是甚麼？

市面上有著許多不同功效的保濕精華，由保濕、美白、抗老到修復保養都有。精華液普遍呈水狀或水凝狀，當中含有較高濃度的有效成分，分子更小、更好吸收，能夠針對性解決肌膚問題。

精華液是甚麼？（freepik）

不少女生為了想一次解決多樣肌膚問題，會利用「三文治護膚法」或疊擦精華液，雖然精華液有著快速滲透的特性，這樣看似能夠解決不同問題，但過份護膚、貪心把不同質地的精華液全部堆疊，肌膚的吸收成效有限，只會弄巧反拙。

當面對皮膚忽然出現狀況，的確令人困擾無比，不過大家切勿病急亂投醫，Janice 提醒大家這樣用精華液，才能令保養效果加倍有效！當大家想疊擦保濕精華時華時，需要注意精華液的質地以及功效，例如酸類精華液不應該與美白精華液疊擦、避免一次使用多款高濃度活性成分的精華液等。

保濕精華的正確使用順序（freepik）

精華液使用建議、疊擦禁忌

隨著年齡增長或天氣變化，大家可以根據自己的皮膚狀況去選擇所需的精華液，例如想讓肌膚恢復原有的彈性可以選擇抗老精華液、肌膚有暗沉問題，擔心與太陽玩遊戲後會出現淡斑的話，可以選擇美白精華液、如果有毛孔粗大、粉刺顆粒、T字出油的困擾的話可以選擇緊緻毛孔精華液。

這樣用精華液 才能令保養效果加倍有效！（freepik）

精華液的種類眾多，Janice建議最多同時使用2到3種精華液，同時使用多種精華液時須注意先後順序，原則上以水狀質感、輕薄質地為先，在塗抹乳狀、霜狀等質感較濃厚的精華液，避免對肌膚造成負擔，影響後續產品的滲透吸收。