消委會｜酸類保養品怎麼選？十大常見果酸成份拆解：乳酸／水楊酸

【去角質產品/酸類保養】近年酸類保養可以說是相當火紅，酸類保養品不單能夠去除角質、粉刺及黑頭等，更可以收毛孔以及美白煥膚，相當深受油性肌膚或痘痘肌女生所追捧。不過酸類成份之多，從果酸、水楊酸、A醇到A酸都有，到底大家應該怎麼挑選呢？消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了不同種類的去角質潔面產品，更拆解分析了常見的十種酸類成份，大家不妨參考一下！



果酸是甚麼？

果酸當中大部分成分萃取自某些水果，故被統稱為果酸。常見於去角質、清潔產品當中，屬於水溶性，具有撫平細紋和皺紋、改善膚質和膚色、疏通和清潔毛孔等功效，達至煥膚與提升整體皮膚狀況。另外因為果酸具有促進去角質作用，按種類與濃度、配方的酸鹼值（pH值），以及產品中其他成分的搭配等因素，會影響幫助表層皮膚脱落的程度。

果酸是甚麼？（freepik）

果酸常見成份

果酸除了在化妝棉片、精華以及面膜中出現，清潔產品上亦不時可見當中的成份出現，因酸類成份需要達至一定有效濃度才能發揮功效，產品配方可能同時含有不同的成份。常見的果酸成份包括葡糖醛酸（glucuronic acid）、酒石酸 (tartaric acid)、乙醇酸（又稱羥基乙酸）（glycolic acid）、蘋果酸 (malic acid)、乳酸 (lactic acid)、檸檬酸（citric acid）、2-羥基丁酸 （DL-2-hydroxybutyric acid）、扁桃酸（mandelic acid）、二苯乙醇酸（benzilic acid）以及羥基辛酸 （hydroxycaprylic acid）。

常見果酸成份拆解：特性、刺激度、適合膚質

雖然果酸能夠達至煥膚、深層清潔的作用，不過使用過量或高濃度亦有機會令皮膚輕微不適，例如出現短暫紅斑、刺痛及灼熱等感覺。大家使用酸類產品時，消委會亦建議由低頻率開始，觀察有否出現過敏或刺激反應，建立好皮膚耐受性後亦可多加注意使用頻率與駐留時間，以免引起或增加敏感的風險。

酸類保養品怎麼選？（freepik）

常見果酸成份｜ 乙醇酸（glycolic acid）

乙醇酸又稱甘醇酸或羥基乙酸，具有良好的水溶性，是款分子量最細小的果酸成分。能夠快速滲透肌膚，較有效去除角質，但對皮膚的刺激性亦相對較高，皮膚薄、容易敏感的肌膚則要小心使用。

常見果酸成份｜ 水楊酸 （salicylic acid）

水楊酸屬於脂溶性，能夠滲入皮脂腺及毛孔較深層位置。對於改善暗瘡問題的效果較理想，比較適合油性膚質和受暗瘡問題困擾的肌膚選用。

常見果酸成份｜ 乳酸 （lactic acid）

乳酸是一款水溶性的化合物，具有良好的保濕效能以及帶有微酸味，其刺激性會較乙醇酸低，較適合皮膚容易過敏人士。

常見果酸成份｜ 蘋果酸（malic acid）

蘋果酸主要存在於蘋果、葡萄、山楂等果實中，分子量較大，雖然具有保濕效能，但效能遜於乙醇酸，較適合皮膚乾燥和容易過敏人士。

常見果酸成份｜ 扁桃酸（mandelic acid）

扁桃酸主要從苦杏仁中提取，它的滲透方式較慢，刺激性低，適合所有皮膚，包括敏感、患有紅斑性痤瘡或皮膚炎的皮膚。

常見果酸成份｜ 檸檬酸（citric acid）

檸檬酸廣泛存在於檸檬和其他柑橘類水果中，具有抗氧化作用，能夠輕易溶解於水，普遍作為pH調節劑、螯合劑或香料成分使用，用於提升皮膚亮度。

常見果酸成份｜ 酒石酸 （tartaric acid）

酒右酸能夠從提取法、化學合成法、半合成法和發酵法中提取，因其協同作用的化學特性，使其在醫藥和食品領域具有廣泛的應用。普遍用於穩定pH值，具有抗氧化作用，以及增強其他果酸的效果，從而提升整體護膚配方功效。