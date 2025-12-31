2025回顧｜年度網絡爆紅美妝！9大零負評好物：紫色蜜粉 經痛救星

【2025回顧｜年度爆紅美妝品】來到2025年的最後一日，回顧今年在社交平台Threads上有不少美妝品或工具爆紅，並獲得超多網友好評，更因真誠的評價及用後感，使部分爆紅產品一度買斷貨！一起來看看今年網絡爆紅的產品，大家入手了哪一件？或是當中有沒有想入手一試的呢？



2025回顧｜年度爆紅美妝1. SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅（薰衣草紫色）HK$530

提到今年率先掀起話題的產品，定必是紫色蜜粉。SUQQU的晶采輕霧定妝蜜粉餅是恬淡的淺薰衣草色，可為肌膚拭去暗沉，注入光亮和透明感，並特別添加紅色調粉體，煥化無瑕美肌。此外蜜粉餅更添加不含珠光卻具柔焦效果的粉末，可柔和地隱去油光及模糊毛孔，令妝效光潔平滑，特別適合臉泛油光和毛孔明顯的肌膚使用。

2025回顧｜年度爆紅美妝1. SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅（薰衣草紫色）HK$530（IG@suqqu_official）

2025回顧｜年度爆紅美妝2. CHARLOTTE TILBURY 心動夢幻氣色盤 HK$460

CHARLOTTE TILBURY所推出的心動夢幻氣色盤，在今年3月成功吸引全城女生關注，擁有著夢幻的玫瑰金色包裝，讓人一眼心動！而且一盒集齊胭脂、提亮、定妝，包括品牌經典AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉，以及PILLOW TALK夢幻裸粉色系打造的心動胭脂，為妝容注入如靈魂伴侶般無可取代的 LOVE-BLUSHED 柔焦妝感，讓人瞬間淪陷！

2025回顧｜年度爆紅美妝2. CHARLOTTE TILBURY 心動夢幻氣色盤 HK$460（品牌提供）

2025回顧｜年度爆紅美妝品3. LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭 HK$160

提到Threads最先爆紅單品，定必是LUSH的甜睡時光鎂鹽按摩芭，從起初前年10月一則帖文分享，𣊬間引起討論和熱潮，短短2天內全港門市以及網店售罄。熱潮蔓延至今年，陸續有更多用家稱是秒入睡神器！這款按摩芭糅合薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油等美好成分，有效解決肌肉痠痛與疲勞。

2025回顧｜年度爆紅美妝品3. LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭 HK$160（品牌提供）

2025回顧｜年度爆紅美妝品4. Anessa 柔膚防曬蜜粉SPF50+ PA++++ HK$298

今年一踏入夏天，在網上先成為熱話的是Anessa 柔膚防曬蜜粉，𣊬間成為女生們夏日手袋必備物。Anessa的柔膚防曬蜜粉，一支集合５種功能，包括UV防護、美肌、控油、定妝及補妝，包裝輕便易攜，讓補防曬與補妝輕鬆不沾手、一次搞定。

防曬粉推薦1. ANESSA 柔膚防曬蜜粉SPF50+ PA++++ HK$298（品牌提供）

2025回顧｜年度爆紅美妝品5. Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧 HK$320

在今年韓國年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》上，韓國女團IZ*ONE隊長權恩妃在幾乎全身濕透的情況下，妝容依然完美無瑕。在幕後花絮中，權恩妃化妝師Ayong Ing分享是使用了Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧，有著極細緻噴霧及超強「封膜級」定妝效果，瞬間引發全城熱烈討論！

2025回顧｜年度爆紅美妝品5. Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧 HK$320（品牌提供）

2025回顧｜年度爆紅美妝品6. CEZANNE 藍色提亮液

在紫色蜜粉爆紅後，今年Threads還掀起了藍色提亮熱潮，其中最多人提及的是CEZANNE 藍色提亮液，在日本藥妝店經常被搶購一空！這款藍色提亮液質地水潤，可用於遮蓋眼周和嘴邊的暗沉，不易卡粉，且有著調色矯正效果，讓肌膚充滿透明感

2025回顧｜年度爆紅美妝品6. CEZANNE 藍色提亮液beauty（IG@cezannecosmetics）

2025回顧｜年度爆紅美妝品7. KATE 怪獸級持色唇膏 HK$99

KATE 怪獸級持色唇膏在Threads評價非常高，主打超強持色力、滋潤度高、不沾杯以及可修飾唇紋。唇膏質地滋潤，上唇後是水光效果，像是潤唇膏般滋潤。而且整系列的色調多，都是很百搭的顏色，輕易找到心儀唇色。

2025回顧｜年度爆紅美妝品7. KATE 怪獸級持色唇膏 HK$9（IG@katehongkongofficial）

2025回顧｜年度爆紅營養補充品8. 日本UHA味覺糖 「鐵&葉酸」營養補充軟糖（補鐵軟糖）

日本UHA「鐵&葉酸」營養軟糖（補鐵軟糖）在Threads上，獲得大量好評，被許多女性網友稱為「女生恩物」，主要原因是可改善經痛。此外，還可以改善疲勞、氣色回復紅潤等，尤其補鐵軟糖是酸甜莓果味，沒有鐵腥味，讓人更易接受。

2025回顧｜年度爆紅營養補充品8. 日本UHA味覺糖 「鐵&葉酸」營養補充軟糖（補鐵軟糖）（UHA）

2025回顧｜年度爆紅美髮工具9. KOIZUMI 無線迷你瀏海捲髮梳

KOIZUMI無線迷你瀏海捲髮梳，在Threads上被譽為「瀏海救星」，備受女生們喜愛。瀏海捲髮梳體積輕巧便攜、以無線USB-C充電、加熱時間短、能輕鬆打造自然澎鬆感，非常適合隨時整理扁塌的瀏海。但第一代因內建電池，是不能帶往日本使用（不論手提或託運），不過近期推出了第二代是可以拆卸電池，更方便旅行時使用。