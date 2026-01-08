名人美妝成大熱！8大明星個人美妝護膚品牌：Rhode/SKNN/Kylie

【名人美妝/美容情報】自斜槓族（Slasher）的概念興起後，除了一般人會開設副業，近年不少明星藝人亦利用個人影響力與龐大的粉絲群，打造出自己的個人品牌，由美妝護膚、時尚到生活小物，以下亦會大家整理出名人美妝品牌清單。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，「01女生」將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

名人美妝憑甚麼爆紅？

名人美妝品牌比起一般化妝品牌更能打動年輕消費者，它們主要藉著不同的社群平台，並大量與網紅、微網紅等合作，透過真實的產品體驗以及用戶分享，展現出親和性與真實感，讓大眾能夠有更強烈的參與與歸屬感。

名人美妝品牌｜ Kylie Cosmetics

由Kylie Jenner於2015年所創立的純淨美妝品牌，成立初衷是希望讓大家能夠透過化妝找回並享受自信心。品牌一開始由唇膏套裝起家，以簡潔又可愛的粉色調為產品外觀包裝，品牌在四年間已拓展業務至護膚產品，時至今日市值更達至12億美元！

名人美妝品牌｜Fenty Beauty

喜愛玩味、顯色度的話，絕對不能錯過由歌手RIHANNA於2017年與LVMH集團旗下 Kendo 部門合作打造的Fenty Beauty。品牌擁有多種適合不同膚質及膚色的化妝品，能夠自主打造不同妝感。

名人美妝品牌｜Florence by Mills

有留意《怪奇物語》的話，應該對演員Millie Bobby Brown並不陌生，因為童星的經歷，促使她想提早對抗老化與拒絕美妝的傷害的現念，因而於15歲創立出個人品牌，並以奶奶而取名，產品以年輕感的粉色調為主，由純淨美妝、護膚到生活配件都有。

名人美妝品牌｜Haus Labs by Lady Gaga

由流行天后Lady Gaga於2019年所打造的純淨美妝品牌Haus Labs，以「Supercharged Clean Artistry」為理念核心，利用先進科技研發彩妝。產品包裝走簡潔風，去年獨家登陸香港 Sephora，特別是底妝產品持續引發不少好評。

名人美妝品牌｜Rare Beauty by Selena Gomez

小天后Selena Gomez於2010年所創立的個人美妝品牌，當時Selena經歷紅斑性狼瘡、抑鬱症、焦慮症以及失戀等考驗，因而創立個人品牌，只為宣揚「不論你處在什麼狀態，你都值得美好的事物」的理念。

品牌產品以低飽和粉色調為包裝外觀，每件產品不單只是商品，更是推動心理健康的推手。為了支持女性多樣化，時至今日品牌仍會將銷售的1%捐贈給慈善基金會、企業合作夥伴或個人籌款等。

名人美妝品牌｜ r.e.m beauty

由樂壇小天后Ariana Grande於2021年所創立的美妝品牌，與一般美妝品牌不同的是，品牌以未來主義為定位，從宣傳、包裝到色調都充滿復古未來主義，讓人有種置身夢幻的感覺。

名人美妝品牌｜ JLO Beauty

由「美魔女」天后Jennifer Lopez一手打造的護膚品牌，以「美麗沒有過期期限」為理念，結合奢華與保養，同時亦能讓人負擔，品牌更有60日不滿意的退款保證。

Jennifer Lopez參與了產品開發的各個環節，圍繞她的「5個S」理念： 睡眠（sleep）、 防曬（sunscreen）、 精華液（serum）、 補充劑（ supplements）和sano（西班牙短語vivir sano），讓大家可以體驗到不是單純抗老保養與產品，更是她所主張的生活態度。

名人美妝品牌｜ SKKN BY KIM

傳奇名媛明星Kim Kardashian，除了擁有火紅的塑身衣品牌Skims外，更自創了個人美妝護膚品牌。 SKKN BY KIM前身是KKW Beauty，重塑品牌後轉型，雖然因Kim Kardashian與銀屑病對抗，促使品牌2025年中暫時宣佈停業，但年未時她曾透露即將重啟品牌。