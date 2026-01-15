消委會｜如何保養足部？消委會解構足部乾燥4成因＋足部護理技巧

【消委會/足部護理】補濕絕對是一年四季都必做的事，雖然大部人都會注重臉部與身體護理，卻會忽略了一些小細節，例如手踭、腳踭等位置。隨著年齡漸長，汗腺分泌減少，血液流動下降， 這些小部位的補水能力亦會下降，令皮膚乾燥的問題更為顯著。如果想針對性解決乾燥困擾，消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了不同足部護理霜產品，更分享了一些足部護理的小技巧，大家不妨參考一下！



為甚麼足部皮膚容易乾燥？

中醫角度而言，足部能夠反映身體器官的健康狀況。除了健康，足部作為承重我們身體70%以上的身體結構，日常活動中承受巨大的壓力，良好的足部護理不僅能讓雙足保持健康美觀，更能有效預防常見的足部疾病。

足部乾燥的成因主要分為四大因素：先天、環境、生活習慣與疾病原因，據診療師協會會長王映芝分享，如果足部皮膚長期乾燥，尤其在經常受壓和摩擦的位置，更會增加出現角化過度病變的風險，例如令皮膚失去彈性、角質層硬度增加，更容易出現龜裂和縫隙，形成厚繭和雞眼。

消委會解構足部乾燥4大成因（freepik）

足部乾燥成因｜1. 先天原因

足部肌膚相較其他身體部位欠缺油脂的天然保護屏障保護，特別是足底範圍皮膚主要靠流汗來調節和保持皮膚的水分含量，加上沒有油脂分泌，較容易受皮膚乾燥症所影響。另外，年齡漸長亦會影響汗腺分泌，血液流動下降，讓足部皮膚角質層保留水分的能力下降。

足部乾燥成因｜2. 環境因素

如果身處於溫差較大的地區，或是工作環境需要經常日曬、環境濕度低的話，亦會加劇足部皮膚乾燥情況。

足部乾燥成因｜3. 生活習慣

如果日常沐浴時若水溫過高、長時間浸泡雙腳，加速皮脂的流失，削弱皮膚天然的保護屏障。另外，穿着不合適的鞋履、長時間站立、體重過重或步姿不良，亦會令壓力集中在足部的局部位置，反覆摩擦後形成該部位角質層增厚，甚至出現龜裂的情況。

足部乾燥成因｜4. 疾病原因

皮膚長期發炎，例如患有濕疹、精尿病、自主神經病變等情況亦會削弱足部天然的保護屏障，令皮膚變得乾燥。如果情況轉差，最終有機會令足部皮膚出現傷口，例如縫隙甚至潰瘍情況。

如何保養足部？

為了呵護脆弱的足部肌膚，不單要注意平日的日常習慣，每日重複使用適當的護膚品亦是護理與維持足部健康的重要一步。除了要選擇保濕效能理想、見效快、同時不含致敏物質的足部護理霜，亦要留意使用產品後的皮膚狀況。特別選擇高濃度尿素成份產品，可能會令皮膚不適或有灼熱感覺，使用前應先諮詢專業人士意見，存放時要避免高溫，而且不可用於傷口或濕疹患處，以免使用者出現刺激皮膚的情況。

消委會為大家解構了尿素、甘油、軟石蠟、果酸或水楊酸等常見的足部護理產品成份，讓大家可以針對不同情況下安全保養雙足！

消委會解構足部護理技巧（freepik）

足部護理技巧｜ 沒有起繭或皮膚不算乾燥

如果足部皮膚狀態不錯的時候，應該持之以恆繼續適當使用產品，避免痕癢、龜裂等問題發生，建議考慮使用不具溶解角質特性的護理成份，例如含有尿素、特定濃度甘油及軟石蠟，以上均有紓緩乾燥皮膚的成效。

足部護理技巧｜出現厚繭

當足部皮膚出現厚繭時，則建議使用含具溶解角質特性的足部護理霜產品，因去除腳繭後可減低足底壓力約 26%。可以選擇適當濃度的果酸、尿素或水楊酸成份，去角質同時降低出現足部潰瘍的機會。

足部護理技巧｜ 急需解決足部皮膚乾燥問題

當足部皮膚非常乾燥，表面或會有微細的傷口，必須選擇保濕效能理想的足部護理成份。大家亦可以考慮於晚問採用「雙層護理」方式進行護理，即是先塗抹潤膚霜來為皮膚補充水分，並於15 分鐘後再薄塗鎖水護膚品，調理肌膚外亦密封水分以保護脆弱肌膚。