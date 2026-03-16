日本必買清單｜Threads大熱ReFa尖尾梳！6大推薦：髮尾油、直髮夾

【ReFa梳｜日本必買】近期一打開社交平台Threads，都會見到不少網民分享在日本旅行時購入的「ReFa尖尾梳」好用之處，甚至延伸到很多網民陸續分享ReFa其他好用的產品。這次「01女生」精選了多款日本美容品牌「ReFa」不能錯過的好物，包括心形梳、髮尾油、直髮夾等，下次日本旅行時可以留意一下！



日本必買｜ReFa 推薦1. ReFa HEART COMB Aira 心形尖尾梳 日元2,970（含稅）（約HK$146）

在社交平台Threads上，最多網民討論的定必是ReFa心型尖尾梳。它的設計是每根梳齒皆被加工成向中心彎曲的特殊流線形狀，於梳理髮絲時可減少對頭髮造成的負擔，從而實現溫和且舒適的梳感。而且梳子部分採用了鍍鉻加工，可減少頭髮因乾燥及摩擦引起的靜電，為秀髮帶來好看的光澤。加上尖尾梳漂亮的外型設計，是手袋必備的好物！

日本必買｜ReFa 推薦1. ReFa HEART COMB Aira 心形尖尾梳 日元2,970（含稅）（約HK$146）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦2. ReFa HEART BRUSH/ Mini 日元2,970（含稅）（約HK$146）

ReFa HEART BRUSH 因其可愛的心形設計，和分散施力的功效而備受歡迎。其分散施力的功效，可減少對頭髮的負擔；而且採用圓頭梳齒，不僅給予頭皮溫和舒適的感覺外，還可輕鬆解開頭髮纏結及提升光澤。這款其推出兩個大小尺寸，並附有蓋子方便攜帶，大家可因應使用習慣選購！

日本必買｜ReFa 推薦2. ReFa HEART BRUSH/ mini 日元2,970（含稅）（約HK$146）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦3. ReFa ION CARE BRUSH PREMIUM 日元8,500（含稅）（約HK$418）

ReFa ION CARE BRUSH PREMIUM，是一款專為深層清潔頭皮毛孔與呵護髮絲而設計的梳子。它有獨特密集梳齒結構，搭配負離子技術，能深入髮根並可溫和去除污垢及減少靜電與毛躁，使頭髮蓬鬆、柔順並帶有光澤。這款梳內置離子板，能釋放負離子以中和靜電、減少髮絲毛躁飛散，使秀髮時刻保持絲緞般柔順。

日本必買｜ReFa 推薦3. ReFa ION CARE BRUSH PREMIUM 日元8,500（含稅）（約HK$418）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦4. ReFa LOCK OIL 髮尾油 日元2,640（含稅）（約HK$130）

ReFa LOCK OIL 髮尾油，有著高滲透且質感輕盈的特性，專為捲髮棒或直髮造型器使用前而設計。髮尾油採用快速傳熱、散熱的獨有熱傳導配方，有助塑造漂亮造型並使其持久定型。此外其獨家配方可修復受損髮絲，瞬間增加亮澤，並在造型後維持全天候不僵硬及不黏膩的持久捲度與束感。

日本必買｜ReFa 推薦4. ReFa LOCK OIL 髮尾油 日元2,640（含稅）（約HK$130）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦4. ReFa LOCK OIL 髮尾油 日元2,640（含稅）（約HK$130）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦5. ReFa BEAUTECH DRYER BX W 智能吹風機 日元74,800（含稅）（約HK$3,675）

ReFa BEAUTECH DRYER BX W 是一款智能吹風機，主打沙龍級護髮體驗。它具備「Double Sensing雙重智能感應控溫」技術，兼顧快速乾髮與防止熱傷害的雙重需求。憑藉著可向頭皮與髮梢吹送不同風溫的科技，精準還原了沙龍級的專業吹髮手法。同時搭載物體與環境雙重感測器，分別即時感測頭皮至髮絲的溫度，以及周圍環境溫度。系統據此智慧切換冷熱風模式，確保頭皮溫度始終低於50°C，髮梢溫度低於60°C。在有效抑制熱傷害的同時，塑造出柔順澤的秀髮，達到高度精準的吹發效果。在日本選購時，可選擇支援國際電壓的款式，回港後也可使用。

日本必買｜ReFa 推薦5. ReFa BEAUTECH DRYER BX W 智能吹風機 日元74,800（含稅）（約HK$3,675）（IG@refa_mtg）

日本必買｜ReFa 推薦6. ReFa STRAIGHT IRON PRO＋ 日元28,600（含稅）（約HK$1,405）

ReFa STRAIGHT IRON PRO 是一款專業級直髮夾，使用專研「碳層發熱板」，能模擬沙龍級造型。所採用的高密度碳層、加熱層與記憶材料塗層的三層構造，導熱溫和均勻，可避免濕髮狀態下因「水氣爆發x1」而導致毛鱗片損傷。記憶材質塗層可輕柔包覆髮絲，既維持飽滿立體感，又避免造型過程中壓扁頭髮。透過對水、熱力氣壓力的精準協同控制，在呵護髮絲的同時，塑造出潤澤順滑且持久的完美直髮。在日本選購時，可選擇支援國際電壓的款式，回港後也可使用。